বিপিএলের পারিশ্রমিক বুঝে পাননি নাসির

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) পারিশ্রমিক নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবার ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক না পাওয়া নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। সবশেষ পারিশ্রমিক না পাওয়া ইস্যুতে মুখ খুললেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা নাসির হোসেন।
বিপিএল শেষ হয়েছে গত ২৩ জানুয়ারি। এরপর প্রায় ১ মাস অতীত হলেও পারিশ্রমিক নিয়ে এখনো জটিলতা শেষ হয়নি। এই ইস্যুতে সবার আগে উঠে আসছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের নাম। ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বকেয়া রেখেছে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। রংপুর রাইডার্স পারিশ্রমিক বকেয়া রেখেছে ২৫ শতাংশ।
ফাইনালে চট্টগ্রামকে হারিয়ে বিপিএলের শিরোপা জেতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সবার আগে ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের পারিশ্রমিক শোধ করেছে তারা। পারিশ্রমিক ইস্যুতে অভিযোগ করলেও আশার কথাও শুনিয়েছেন নাসির। বকেয়া পারিশ্রমিক নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পক্ষ থেকে ঢাকা ক্যাপিটালসের ক্রিকেটারদের আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি।
আজ সাংবাদিকদের নাসির বলেন, ‘আমি ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক পেয়েছি। ৭৫ শতাংশ বাকি আছে। আমি যতটুকু জানি মিঠু ভাই (ইফতেখার রহমান মিঠু) আমাদের আশ্বাস দিয়েছে। এই মাস পর্যন্ত দেখব। এই সময়ের মধ্যে যদি দিতে না পারে তখন ঢাকার জামানত হিসেবে কিছু টাকা আছে। সেখান থেকে আমাদের পারিশ্রমিক দেবে।’
পারিশ্রমিক নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর এমন ঝামেলা দেশের সম্মান নষ্ট করছে বলে মনে করেন নাসির, ‘যারা টাকা দিতে পারবে না তাদের দল গঠন করা উচিত না। এদের কী চিন্তা থেকে দল দেওয়া হয় সেটা বুঝি না। এটা তো শুধু আমাদের না, পুরো দেশের মানসম্মান নষ্ট করে। এখানে বিদেশি ক্রিকেটাররা খেলতে আসে। দেশে ফিরে তারা বিভিন্নরকম কথাবার্তা বলে–বাংলাদেশের পারিশ্রমিকের ধরন খারাপ, দল খারাপ, এটা সেটা খারাপ। দল দেওয়ার আগে বিসিবির নিশ্চিত হওয়া উচিত। নাহলে একটা সময় পাড়ার ক্রিকেটের চেয়েও বিপিএলের মান আরও খারাপ হবে।’
