এশিয়ান কাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল

এশিয়ান কাপ খেলতে আজ অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে সিডনি বিমানবন্দরে অবতরণ করে আফঈদা-ঋতুপর্ণাদের বহনকারী বিমান। আগামীকালই অনুশীলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তারা।
গতকাল বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টার দিকে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হয় দল। থাইল্যান্ডে ট্রানজিট হয়ে তারপর যেতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে টুর্নামেন্ট শুরুর ১৩ দিন আগেই সিডনিতে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাফুফে। সেখানে ভ্যালেনন্টাইন স্পোর্টসে এক সপ্তাহের ক্যাম্প করবেন ফুটবলাররা। শুধু তা-ই নয়, একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে স্থানীয় এক ক্লাবের বিপক্ষে। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি উঠবে এএফসি নির্ধারিত হোটেলে।
প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপ খেলার অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ৩ মার্চ সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে নয়বারের চ্যাম্পিয়ন চীনের বিপক্ষে। ৬ মার্চ দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়ার। পার্থে ৯ মার্চ গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে।
গত বছরের জুলাইয়ে বাছাইপর্বে বাহরাইন, মিয়ানমার ও তুর্কমেনিস্তানকে টপকে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে নাম লেখায় বাংলাদেশ।
চোটের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে ক্লান্ত ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে একপ্রকার অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন ৩৪ বছর বয়সী সাবেক এই বার্সেলোনা ও পিএসজি তারকা।২ ঘণ্টা আগে
৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল– বিষয়টি আগেই চূড়ান্ত ছিল। তবে সিরিজের সূচি নিয়ে এত দিন কিছু জানায়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অবশেষে আজ ওয়ানডে সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় ছিলেন সাইফ হাসান। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে খেলতে না পেরে বাকি সতীর্থদের মতো হৃদয় ভেঙেছে এই ব্যাটারের–নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া বার্তায় এমনটাই জানালেন সাইফ।২ ঘণ্টা আগে
সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে শিরোপা জেতার খুব কাছ থেকে ফিরে আসার পর আরও একটা সুযোগ তাদের সামনে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ভারত ‘এ’ দলকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরতে চান বাংলাদেশের অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন।৩ ঘণ্টা আগে