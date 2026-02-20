Ajker Patrika
ফুটবল

কবে অবসর নিচ্ছেন নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ৪৬
কবে অবসর নিচ্ছেন নেইমার

চোটের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে ক্লান্ত ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে একপ্রকার অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন ৩৪ বছর বয়সী সাবেক এই বার্সেলোনা ও পিএসজি তারকা।

সম্প্রতি ব্রাজিলের ‘কাজেটিভি’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেইমার ক্যারিয়ারের ইতি টানার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, ‘ভবিষ্যৎ আমার জন্য কী নিয়ে আসছে, তা আমি জানি না। এমনকি এই ডিসেম্বরেই আমি অবসর নিতে পারি। আমি এখন দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি।’ যদিও ২০২৬ সালের পর তিনি খেলা চালিয়ে যাবেন কি না, সে প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর দেননি এই সেলেসাও তারকা।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর নেইমারকে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। এর আগে এসিএল ইনজুরির কারণে প্রায় এক বছর তিনি ফুটবল থেকে দূরে ছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে জাতীয় দলের জার্সিতে তাকে আর দেখা যায়নি। নেইমার স্বীকার করেছেন, ‘অনেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু প্রতিদিনের কঠিন বাস্তবতা তারা বোঝে না। আমাকে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।’

নেইমারকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি সান্তোস ক্লাব কর্তৃপক্ষ। শতভাগ ফিট হয়ে মাঠে ফেরার লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নেইমার বলেন, ‘সান্তোস দারুণ একটি পরিকল্পনা করেছে। আমি দ্রুত ফিরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যথামুক্ত ও নির্ভার হয়ে সেরা অবস্থায় ফেরার জন্য বিশ্রাম নেওয়াটাই সঠিক মনে করেছি। আগের চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পেরে আমি এখন স্বস্তি বোধ করছি।’

ব্রাজিলের ইতিহাসে ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে থাকা নেইমারের চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে। তবে বর্তমান কোচ কার্লো আনচেলত্তি তাকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে দিয়েছেন কড়া শর্ত, দলে ফিরতে হলে তাকে শতভাগ ফিটনেস ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল রয়েছে গ্রুপ ‘সি’তে। শিরোপা জয়ের অভিযান শুরু করবে তারা ১৩ জুন নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এরপর ফিলাডেলফিয়া ও মায়ামিতে যথাক্রমে হাইতি ও স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

বিষয়:

ফুটবল বিশ্বকাপব্রাজিল ফুটবলনেইমার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

কবে অবসর নিচ্ছেন নেইমার

কবে অবসর নিচ্ছেন নেইমার

পাকিস্তান বাংলাদেশে আসছে ৯ মার্চ, সব ম্যাচ মিরপুরে

পাকিস্তান বাংলাদেশে আসছে ৯ মার্চ, সব ম্যাচ মিরপুরে

এশিয়ান কাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল

এশিয়ান কাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল

‘প্রথম বিশ্বকাপ’ খেলতে না পেরে হৃদয়ভঙ্গ সাইফের

‘প্রথম বিশ্বকাপ’ খেলতে না পেরে হৃদয়ভঙ্গ সাইফের