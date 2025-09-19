Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

সুপার ফোরেও ভারতের সুবিধা, বাংলাদেশের অসুবিধা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ০২
সুপার ফোরেও ভারতের সুবিধা, বাংলাদেশের অসুবিধা

ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব। কাল শুরু হবে সুপার ফোরের লড়াই। প্রথম ম্যাচেই দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। চার দলের মধ্যে এবারও বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ভারত। প্রতিটি ম্যাচেই বিরতি নিয়ে খেলবে তারা।

সুপার ফোরে ২১ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। ২৪ সেপ্টেম্বর পরের ম্যাচ খেলার আগে দুই দিনের বিরতি পাচ্ছে তারা। ২৬ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ খেলার আগেও রয়েছে এক দিনের বিরতি। ভারতের সব ম্যাচই হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। একই স্টেডিয়ামে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা ম্যাচ খেলবে লিটন দাসের দল।

শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচের আগে পাচ্ছে দুই দিনের বিরতি। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচটি তাদের খেলতে হবে আবুধাবিতে গিয়ে। সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে পাকিস্তান। ভারত তাই খেলার আগে বাকি দলগুলোর তুলনায় পাচ্ছে পর্যাপ্ত বিশ্রাম। একই সঙ্গে ভ্রমণঝক্কিও পোহাতে হচ্ছে না।

২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় শিরোপার লড়াইয়ে কারা খেলবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের বিপক্ষে হারটাই বেশি পোড়াচ্ছে রশিদকে

বাংলাদেশের বিপক্ষে হারটাই বেশি পোড়াচ্ছে রশিদকে

সুপার ফোরেও ভারতের সুবিধা, বাংলাদেশের অসুবিধা

সুপার ফোরেও ভারতের সুবিধা, বাংলাদেশের অসুবিধা

ভারতকে কি প্রথম দেখাতেই ভড়কে দেবে ওমান

ভারতকে কি প্রথম দেখাতেই ভড়কে দেবে ওমান

‘অবিশ্বাস্য’ রাশফোর্ডের পারফরম্যান্সে অবাক হননি বার্সা কোচ

‘অবিশ্বাস্য’ রাশফোর্ডের পারফরম্যান্সে অবাক হননি বার্সা কোচ