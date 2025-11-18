Ajker Patrika
ক্রিকেট

মুশফিকের শততম টেস্টে বিসিবির যত আয়োজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শততম টেস্ট খেলতে নামছেন মুশফিকুর রহিম। ছবি: বিসিবি
শততম টেস্ট খেলতে নামছেন মুশফিকুর রহিম। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটা হয়ে গেছে মুশফিকময়। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচ দিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের মাইলফলকের ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বর্ণাঢ্য আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে।

বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মুশফিকের শততম টেস্ট নিয়ে তাদের কী কী কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। চলুক দেখে নেওয়া যাক বিসিবির কর্মপরিকল্পনা:

সময় পরিকল্পনা

৯টা ১৬ মিনিট বাংলাদেশ দল মাঠে ঢুকবে মুশফিকের উৎসবে

৯টা ১৭ মিনিট মুশফিককে বিশেষ টুপি দেবেন হাবিবুল বাশার সুমন

৯টা ১৯ মিনিট আকরাম খানের বিশেষ কারুকাজের এক টুপি মুশফিককে দেওয়া যায়

৯টা ২০ মিনিট মুশফিককে বিশেষ ক্রেস্ট দেবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল

৯টা ২১ মিনিট মুশফিককে দুইটা অটোগ্রাফসমৃদ্ধ জার্সি দেওয়া হবে। একটা পাবেন তাঁর প্রথম টেস্ট অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের কাছ থেকে। আরেকটা মুশফিককে দেবেন বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত

৯টা ২২ মিনিট শান্ত কথা বলবেন

৯টা ২৩ মিনিট মুশফিকুর রহিম কথা বলবেন

৯টা ২৪ মিনিট গ্রুপ ফটো

৯টা ২৫ মিনিট মাঠে ঢুকবে দল

২০০৫ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল মুশফিকুর রহিমের। মুশফিক সেই টুপি তৎকালীন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ২০ বছর ধরে যতবারই তিনি টেস্ট খেলতে নেমেছেন, প্রত্যেকবারই এই টুপি পরে মাঠে নামেন। মুশফিকের শততম টেস্ট খেলতে নামার আগে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ব্যাগি গ্রিন টুপির ছবি পোস্ট করেছে। বিসিবি ক্যাপশনে লিখেছে, ‘বছরের পর বছর প্যাশন নিয়ে এই টুপি পরছেন তিনি। মুশফিকের শততম টেস্টের যাত্রা।’

বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৬৩৫১ রান করেছেন মুশফিক। সর্বোচ্চ তিন ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২১৯ রানের ইনিংসও তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে। শততম টেস্টের আগে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, লিটন দাসদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন মুশফিক। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার কীভাবে টেস্টটা রাঙাতে পারেন, তাতে নিশ্চয়ই চোখ থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। সিলেটে প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটমুশফিকুর রহিম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...