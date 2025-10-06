Ajker Patrika
৯১ রান তাড়া করতেই রংপুরের এই অবস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ১৭
রংপুরের রুদ্ধশ্বাস জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন জাহিদ জাভেদ। ছবি: এনসিএল
৯১ রানের লক্ষ্য বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তেমন কিছুই নয়। এ ধরনের ম্যাচে প্রথম ইনিংসের পরই বোঝা যায় ম্যাচের ফল কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে যেকোনো সময় ঘটতে পারে যেকোনো কিছু। সিলেটে আজ জাতীয় লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রংপুর-ঢাকা মহানগর ম্যাচটাই যে জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ঢাকা মহানগরের বিপক্ষে ৯১ রান তাড়া করে রংপুর জিতেছে ৭ ওভার হাতে রেখে। রানরেট ৮.৪৫। কিন্তু টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই রানরেটে ব্যাটিং করলেও রংপুর হারিয়েছে ৭ উইকেট।

৯১ রানের লক্ষ্যে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী ব্যাটিং করতে থাকে রংপুর। একই সঙ্গে হারাতে থাকে উইকেটও। ৪.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৮ রানে পরিণত হয় দলটি। পঞ্চম উইকেটে এরপর ১৯ রানের জুটি গড়েন আকবর আলী ও জাহিদ জাভেদ।

সপ্তম ওভারের শেষ বলে আকবরকে ফেরান শহীদুল ইসলাম। ৯ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ১৭ রান করেন আকবর। তিনি একই সঙ্গে রংপুরের অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক। আকবর আউট হওয়ার পর ম্যাচ প্রায় শেষ করেই এসেছিলেন জাহিদ। কিন্তু রংপুরের জিততে যখন ৪ রান বাকি, সেই মুহূর্তে আউট হয়েছেন তিনি। দশম ওভারের শেষ বলে জাহিদকে ফিরিয়েছেন ঢাকা মহানগরের লেগস্পিনার আমিনুল ইসলাম বিপ্লব। ২২ বলে ৩ চারে ২৬ রান করেন জাহিদ।

জাহিদ আউট হওয়ার ঠিক পরের বলে নাঈম ইসলাম ফিরলে রংপুরের স্কোর হয়ে যায় ১০.১ ওভারে ৭ উইকেটে ৮৭। সেই ওভারের শেষ বলে মারুফ মৃধাকে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ দিয়ে চার মেরে রংপুরের জয় এনে দেন মোহাম্মদ আবু হাসিম।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রংপুর অধিনায়ক আকবর। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া ঢাকা মহানগর নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ৯০ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করেন মাহফিজুল ইসলাম রবিন। রংপুরের আবু হাসিম, জাহিদ ও রাফিউজ্জামান রাফি নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। যার মধ্যে জাহিদ ৪ ওভারে খরচ করেন ৮ রান। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

সিলেটেই আজ সকালে মুখোমুখি হয়েছিল বরিশাল-রাজশাহী। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় সেই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪০ রান করেছে বরিশাল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ১.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৭ রান করে রাজশাহী। কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় এরপর আর খেলাই হয়নি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
