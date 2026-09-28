মালয়েশিয়া ম্যাচের আগে বাংলাদেশের বড় দুঃসংবাদ

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ম্যাচ শুরু হতে আর ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। এমন সময়ে বড় দুঃসংবাদ পেয়েছে বাংলাদেশ। এশিয়ান গেমস থেকে ছিটকে গেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।
মালয়েশিয়া ম্যাাচের আগের দিন শান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বাংলাদেশ দলের চিকিৎসক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ফিজিওথেরাপিস্ট এবং স্থানীয় মেডিকেল টিম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জাপান থেকে আগামীকাল প্রথম ফ্লাইটেই শান্ত দেশে ফিরবেন বলে নিশ্চিত করেছে বিওএ। নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস ক্লাবে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায় মালয়েশিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে একবারই বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া মুখোমুখি হয়েছে। ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়াকে ২ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনাল শেষে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। যার মধ্যে একজনের শেষ, অপরজনের কেবল শুরু। গল্পের দুই চরিত্র যে লামিনে ইয়ামাল ও লিওনেল মেসি, সেটা হয়তো অনেকে ধরতে পেরেছেন। সেসময় দুই তারকার কী কথাবার্তা হয়েছিল, দুই মাস পর সেটা জানা গেল।৪ মিনিট আগে
একই প্রতিপক্ষ, একই হ্যারিস স্টুয়ার্ট, প্রায় একই কষ্ট। গত মার্চে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ১-০ গোলের হারে বাংলাদেশের দুঃখের নাম ছিল হ্যারিস স্টুয়ার্ট। আজও সেই স্টুয়ার্টই লিখলেন বাংলাদেশের হতাশার গল্প। ফিফা আসিয়ান কাপের ডিভিশন-১-এর ‘এ’ গ্রুপে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে গেল বাংলাদেশ১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের সামনে যখন অজিদের ধবলধোলাইয়ের সুযোগ, সেই মুহূর্তে দেখা গেল চমক। প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পেলেন মার্কোস অ্যাকারামান। কদিন আগেই তিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে ‘এ’ দলের সিরিজে কাঁপিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
কুলিং ব্রেকের পর বদলে গেল ম্যাচের চিত্র। বিরতির আগে পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই লড়াইয়ে থাকা বাংলাদেশ এরপর সিঙ্গাপুরের আক্রমণের চাপে পড়ে যায়। সেই চাপ থেকেই ৩৫ মিনিটে হ্যারিস স্টুয়ার্টের হেডে গোল হজম করে পিছিয়ে যায় টমাস ডুলির দল। শেষ পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে গেছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে