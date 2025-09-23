বিগ ব্যাশে রিশাদ-অশ্বিন তাহলে একই দলে খেলতে যাচ্ছেন

ক্রীড়া ডেস্ক
এবারের বিগ ব্যাশেও রিশাদ হোসেনকে নিয়েছে হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে যে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) চেয়েছিলেন, সেটা মঞ্জুর হয়েছে বলে গতকাল বিসিবি সূত্রে জানা গেছে। রিশাদকে এবার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে খেলতে দেখা যেতে পারে।
আগস্টে আইপিএল ছাড়ার পরই অনেকটা ঝাড়া হাত-পা হয়ে যান অশ্বিন। চাইলে এখন তিনি ভারতের বাইরে বিশ্বের যেকোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারবেন। এখানেই যে তিনি মধুর সমস্যায় পড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ নাকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি—কোনটা খেলবেন নাকি দুটিই খেলবেন, সেটা নিয়েই এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছেন বলে ক্রিকবাজের গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, অশ্বিন আইএল টি-টোয়েন্টির নিলামে নাম লিখিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর বিগ ব্যাশে খেলার সম্ভাবনাও রয়েছে। সিডনি সিক্সার্স, সিডনি থান্ডার্স, হোবার্ট হারিকেন্স, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স—এই চার ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছ থেকে ভারতীয় এই তারকা স্পিনার প্রস্তাব পেয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে।
চাইলেই অবশ্য অশ্বিন বিগ ব্যাশে চার দলে এক মৌসুমে খেলতে পারবেন না। তার চেয়েও বড় কথা বিগ ব্যাশ, আইএল টি-টোয়েন্টির সাংঘর্ষিক সূচি। আইএল টি-টোয়েন্টির চতুর্থ আসর শুরু হবে এ বছরের ২ ডিসেম্বর। শেষ হবে ৪ জানুয়ারি। এদিকে বিগ ব্যাশ এ বছরের ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয়ে শেষ হবে ২৫ জানুয়ারি। ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বিগ ব্যাশে অশ্বিন শেষভাগে খেলতে পারেন।
আইপিএল থেকে কেউ অবসর না নিলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কোনো ক্রিকেটারকে বিদেশের লিগে খেলার অনুমতি দেয় না। এ বছরের আগস্টে ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে বিদায় বলায় বিগ ব্যাশ, বিপিএল, পিএসএলসহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলা নিয়ে অশ্বিন বলেন, ‘আমি নিলামে নাম লিখিয়েছি। আশা করি, ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজির কোনো এক দল সরাসরি চুক্তিতে আমাকে দেখবে।’ দু্বাই ক্যাপিটালস, ডেজার্ট ভাইপার্স, শারজা ওয়ারিয়র্জ, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, এমআই এমিরেটস, গালফ জায়ান্টস—এই ছয় দল নিয়ে হবে আইএল টি-টোয়েন্টির চতুর্থ আসর।
বিবিএল ড্রাফট থেকে গত মৌসুমে রিশাদকে দলে নিয়েছিল হোবার্ট হ্যারিকেন। কিন্তু জাতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর ও বিপিএল ব্যস্ততার কারণে তখন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে নামা হয়নি তাঁর। এবারও বিপিএল-বিগ ব্যাশ সাংঘর্ষিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, বিসিবি ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে নতুন আসরের বিপিএল আয়োজনের চিন্তাভাবনা করছে। এবার রিশাদের ক্যারিয়ারের উন্নতির কথা চিন্তা করে পুরো মৌসুমের জন্য বিগ ব্যাশে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বিসিবির এক সূত্র।
