টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার ঘটল এমন ঘটনা
টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই ম্যাচে তিনটি ভিন্ন ইনিংসে ৫০০ বা তার বেশি রানের দেখা মিলেছে। আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার শারজা টেস্টে হয়েছে এই বিরল রেকর্ড। রানবন্যার ম্যাচটি শেষ হয়েছে ড্রয়ে।
ম্যাচের শেষ দিনে ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন। ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ২০৬ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ২০১৭ সালে করা নিজের সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংসের রেকর্ডও ছাড়িয়ে যান এই বাঁহাতি ব্যাটার।
আরভিনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন ওয়েসলে মাধেভেরে। ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর সেঞ্চুরির পরই দুই দল ম্যাচের ইতি টানতে সম্মত হয়।
৫ উইকেটে ৫২৩ রান করে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে জিম্বাবুয়ে। এর আগে প্রথম ইনিংসে তাদের সংগ্রহ ছিল ৫০৪ রান। জবাবে আফগানিস্তান প্রথম ইনিংসে করে ৫১৪ রান। ফলে দুই দলের তিনটি ইনিংসেই পাঁচশ ছাড়ানো রানের দেখা মেলে।
ম্যাচের শেষ দিনেও আফগানিস্তানের বোলারদের খুব বেশি সাফল্য আসেনি। পুরো দিনে আফগানরা পেয়েছে মাত্র দুটি উইকেট। সেলিম সাফি বোল্ড করেন ব্রায়ান বেনেটকে। পরে আবদুল মালিকের বলে আউট হন আন্তুম নাকভি। দুই ইনিংস মিলিয়ে আফগান বোলারদের করতে হয়েছে ২৫৬ ওভারের বেশি।
মন্থর উইকেটে আরভিন ও মাধেভেরের ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ফেরার সুযোগ পায়নি আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের বোলিং কোচ হামিদ হাসান উইকেটটিকে খুবই ফ্ল্যাট’ বলে বর্ণনা করেছেন।
এই ম্যাচে আরভিনের ডাবল সেঞ্চুরি ছিল জিম্বাবুয়ের বড় প্রাপ্তি। ২০২৪ সালের পর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেলেন তিনি। অন্যদিকে মাধেভেরেও পেলেন ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট শতক। তবে ব্যক্তিগত অর্জন আর ঐতিহাসিক রেকর্ডের ম্যাচেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়ে দুই দল।