ক্রিকেট

কলকাতার টেস্টের মাঝপথে হাসপাতালে গিল, কী হয়েছে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঘাড়ের পেশির সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। ছবি: এক্স
ঘাড়ের পেশির সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। ছবি: এক্স

অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে গত মাসে চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন শ্রেয়াশ আইয়ার। এবার ম্যাচ চলাকালীন হাসপাতালে যেতে হলো ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক শুবমান গিলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কলকাতা টেস্টে আর মাঠে নামতে পারবেন না তিনি।

ইডেন গার্ডেন্সে গতকাল সাইমন হারমারের করা ৩৫ তম ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট হন ওয়াশিংটন সুন্দর। এরপর ক্রিজে আসেন গিল। প্রথম দুই বলে কোনো রান নিতে পারেননি। তৃতীয় বলে বাউন্ডারি মারেন। এরপরই ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা যায় তাঁকে।

তাই কালক্ষেপন না করে মাঠে ফিজিও ডাকেন গিল। মাঠে কিছুক্ষণ এই ব্যাটারের ঘাড় পরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যন্ত আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। ফিজিওদের সঙ্গে মাঠ ছাড়েন তিনি। প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রানে অলআউট হয় ভারত। তবে আর মাঠে নামা হয়নি গিলের।

পরে এক বিবৃবিতেত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানায়, ঘাড়ের পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে গিলকে। সতর্কতার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দিনই কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

বিবৃতিতে বিসিসিআই জানায়, ‘গিলকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এই টেস্টের বাকি অংশে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। আপাতত মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষেণ থাকবেন গিল।’

ঘাড়ের সমস্যা নিয়েই ব্যাট করেত নেমেছিলেন গিল–দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে এমনটাই জানিয়েছেন ভারতের বোলিং মর্নে মরকেল। তিনি বলেন, ‘গিল একজন ফিট খেলোয়াড়। সে নিজের যত্ন নেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে আজকে (গতকাল) ঘাড়ের সমস্যা নিয়েই ঘুম থেকে উঠেছে। সারাদিন তাঁকে সেটা বয়ে বেড়াতে হয়েছে। আমাদের একটা জুটির দরকার ছিল। কিন্তু সময়টা ভালো যায়নি।’

খেলাক্রিকেট
ফুটবল

জয়ের পর আর্সেনালের কাছে ক্ষমা চাইলেন ব্রাজিল কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোট পেয়েছেন গ্যাব্রিয়েল। ছবি: এক্স
চোট পেয়েছেন গ্যাব্রিয়েল। ছবি: এক্স

সেনেগালের বিপক্ষে আগের দুই দেখায় একবারও জিততে পারেনি ব্রাজিল। অবশেষে তৃতীয়বারের দেখায় অপেক্ষা ফুরাল সেলেসাওদের। প্রীতি ম্যাচে সেনেগালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। এই জয়ের পর আর্সেনালের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন দলটির প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

এমিরটেস স্টেডিয়ামে এস্তেভাও ব্রাজিলকে এগিয়ে নেওযার পর ব্যবধান বাড়ান কাসেমিরো। ২০২৩ সালের জুনে দ্বিতীয়বারের দেখায় সেনেগালের কাছে হেরেছিল ব্রাজিল। এবার ইংলিশ মুলুকে সে হারের প্রতিশোধ নিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দলের জয়ের দিনে কুঁচকির চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন আর্সেনালের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহেস।

গ্যাব্রিয়েলের চোট কতটা গুরুতর সেটা জানার জন্য আজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন ব্রাজিলের মেডিকেল টিম। এরপর জানা যাবে কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই সেন্টার ব্যাককে। তবে আনচেলত্তির কথাতেই বোঝা গেল, গ্যাব্রিয়েলের চোট বেশ গুরুতর।

তাঁর চোটের কারণে সবচেয়ে বেশ ক্ষতি হলো আর্সেনালের। চলমান মৌসুমে গানারদের একাদশের প্রথম পছন্দ রক্ষণভাগের এই খেলোয়াড়। দুর্দান্ত ফর্মে আছেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দুটি গোল করেছেন। তাঁকে এখন পর্যন্ত ১৭টি ম্যাচে মাঠে নামিয়েছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা।

২৬ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে অবস্থান করেছে আর্সেনাল। ২০০৩-০৪ মৌসুমের পর লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে লন্ডনের দলটি। সেই মিশনে নিজের কাজটা দারুণভাবেই করে যাচ্ছেন গ্যাব্রিয়েল। ১১টি লিগ ম্যাচে মাত্র ৫ গোল হজম করেছে আর্সেনাল। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে রক্ষণভাগে কতটা ভরসা দিচ্ছেন ন গ্যাব্রিয়েল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ইনজুরি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল আর্সেনালের জন্য। এজন্যই ক্লাবটির কাছে ক্ষমা চাইতে কার্পণ্য করেননি আনচেলত্তি।

তিনি বলেন, ‘গ্যাব্রিয়েলের অবস্থা খারাপ? আমি জানি না। সে কুঁচকিতে চোট পেয়েছে। মেডিকেল স্টাফরা পরীক্ষা করবে। আমরা এর জন্য সত্যিই দুঃখিত, সত্যিই হতাশ। খেলোয়াড়রা চোট পেলে আমি আশা করি তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।’

খেলাফুটবলআনচেলত্তি
খেলা

কলকাতা টেস্টে জয়ের অপেক্ষায় ভারত, যেভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। ছবি: ক্রিকইনফো
প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। ছবি: ক্রিকইনফো

কলকাতা টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। নাটকীয় কিছু না হলে তৃতীয় দিনেই ম্যাচটির ফল হতে যাচ্ছে। জয়ের পাল্লা ভারী ভারতের। ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কলকাতা টেস্টের তৃতীয় দিন ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

প্রথম ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৭টা, সরাসরি

সনি টেন ১

কলকাতা টেস্ট: তৃতীয় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

তৃতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই

পর্তুগাল-আর্মেনিয়া

রাত ৮টা, সরাসরি

আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড

রাত ১১টা, সরাসরি

ইতালি-নরওয়ে

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

ইসরায়েল-মলদোভা

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

খেলাক্রিকেটকলকাতা
ফুটবল

হামজার জনপ্রিয়তা দেখতে ঢাকায় লেস্টার সিটির কর্মকর্তারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশে হামজার জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করবেন লেস্টার সিটির দুই কর্মকর্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশে হামজার জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করবেন লেস্টার সিটির দুই কর্মকর্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ বিকেলে স্টেডিয়ামে ঢুকেই চোখে পড়ল দুজন অপরিচিত লোকের। হয়তো বলতে পারেন, স্টেডিয়ামের আশপাশে কত অচেনা মানুষ থাকে তাদের নিয়ে আলাদা করে বলার কী আছে। কৌতূহল বেড়ে গেল তখনই যখন দেখা গেল তাঁরা কথা বলছেন বাফুফের মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিবের সঙ্গে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটি থেকে এসেছেন তাঁরা।

বাংলাদেশি ফুটবল সমর্থকদের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেস্টার সিটি। এ ক্লাবটিতেই যে বেড়ে উঠেছেন হামজা চৌধুরী। যাঁর আগমনে বাংলাদেশ ফুটবলে এসেছে নতুন বাকবদল। সেটা ফ্রেমবন্দী করতে এক ভিডিও প্রোডিউসার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা পাঠিয়েছে লেস্টার সিটি।

জাতীয় দলের অনুশীলনে আজ মাঠেই দেখা গেছে তাঁদের। কথা বলতে গেলে ভিডিও প্রোডিউসার ড্যানিয়েল ট্যাগেট বলেন, ‘আমরা আজ(প্রন্টে কাল) সকালেই এসেছি। সম্প্রতি সে ইংল্যান্ডের জাতীয়তা বদলে বাংলাদেশের হয়ে খেলছে। সেটারই একটা প্রামাণ্যচিত্র বানাচ্ছি। ইংল্যান্ডে গিয়ে আরও ভিডিও বানাব। এরপর এডিটিং আছে তাই প্রকাশ পেতে কয়েক মাস লাগবে।’

হামজার জনপ্রিয়তা বর্তমানে দেশের যেকোনো ক্রীড়াবিদের মধ্য সবচেয়ে বেশি। যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে ধরছেন সমর্থকেরা। বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর পিছু ছুটছে প্রতিনিয়ত। হামজার এমন জনপ্রিয়তা প্রত্যাশা করেননি ট্যাগেট, ‘বাংলাদেশে সে কতটা জনপ্রিয়—এটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে। হামজা বলেছিল আগে আমাকে। কিন্তু এতটা হবে তা আমি ভাবিনি। ম্যাচের সময় হয়তো আরও বাড়ব। হামজা বলেছে, ম্যাচের সব টিকিট নাকি সোল্ড আউট।’

১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের টিকিট বিক্রি হতে সময় লেগেছ মাত্র ৪ মিনিট। ট্যাগেট তা শুনে কিছুটা অবাক, ‘হ্যাঁ, আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশ কেমন, মানুষ হামজাকে কীভাবে গ্রহণ করছে, সে কতটা বড় সেলিব্রিটি। লেস্টারের ভক্তরা তো এগুলো দেখে না। তাদের সেই অভিজ্ঞতা দেখাতেই আমরা কাজ করছি।’

এর আগে লেস্টার সিটির আব্দুল ফাতাউকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র বানাতে তাঁর দেশ ঘানায় গিয়েছিলেন ট্যাগেট। হামজাকে নিয়ে কেন ভিডিও বানাতে হচ্ছে তাঁদের। সেই উত্তরে তিনি বলেন, ‘হামজা ভক্তদের প্রিয় কারণ সে লেস্টারের লোকাল ছেলে। এখানেই বড় হয়েছে। ভক্তরা তাকে ভালোবাসে, আর তার গল্পটাও আকর্ষণীয়। আমরা তাই এই ডকুমেন্টারি করছি।’

লেস্টার সিটি হামজাকে কীভাবে দেখে সেই গল্পও তুলে ধরলেন ট্যাগেট, ‘লেস্টার সিটি হামজাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে। সে আমাদের সহ অধিনায়ক। আমরা তাকে ভালোবাসি, সম্মান করি। সে বহুদিন ধরে ক্লাবে আছে, লেস্টারের কথা ভাবলে হামজার নাম আসে। সে ক্লাবকে ভালোবাসে, ক্লাবও তাকে ভালোবাসে।’

ভারত ম্যাচ পর্যন্ত ঢাকায় থাকবেন ট্যাগেট। তাঁর নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত দীর্ঘদেহী জে প্যাটম্যান। দেখেই বোঝা যায় ফাইটার হিসেবে সুখ্যাতি থাকার কথা তাঁর। অনুমানটা বেশ ভালোভাবেই মিলেছে। খুব বিনয়ীভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেও আড্ডা মারলেন চুটিয়ে। হামজা লেস্টার সিটিতে গেলে এভাবেই আলাপ হয় তাঁদের।

খেলাফুটবলারভারতফুটবল
ক্রিকেট

সাঞ্জামুলের সেঞ্চুরি, বল হাতে রবিউলের দারুণ দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
১১২ রানের ইনিংস খেলেন সাঞ্জামুল। ছবি: বিসিবি
১১২ রানের ইনিংস খেলেন সাঞ্জামুল। ছবি: বিসিবি

সাঞ্জামুলের আসল কাজটা বোলিংয়ে। পাশাপাশি দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে অবদান রাখেন। এবার পার্টটাইম ভূমিকাতেই বেশি নজর কাড়লেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ডের প্রথম দিনের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান বনে গেছেন সাঞ্জামুল। তাঁর শতকের দিনে বল হাতে পুরো আলোটাই নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন রবিউল হক।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে প্রথম দিন শেষে ঢাকার বিপক্ষে ৯ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ২৭৫ রান। ১১২ রান করেন সাঞ্জামুল। শেষ বিকেলে সালাহউদ্দিনের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। ১৩ চারে সাজানো তাঁর ১৮১ বলের ইনিংস। ৪৭ রান এনে দেন সাব্বির রহমান। ৩২ রান করেন তাওহীদ হৃদয়। ৭১ রানে ৪ উইকেট নেন আশরাফুল ইসলাম সিয়াম। শাকিলের শিকার ৩ উইকেট।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রবিউলের তোলিং তোপে পড়ে ১৯৬ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। দলটির হয়ে একা লড়াই চালিয়ে ৮০ রানের ইনিংস খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগালেও নবিন ইসলামের শিকার হয়ে ফেরেন তিনি। শামসুল ইসলাম অনিক করেন ২৩ রান। ২৫ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন রবিউল।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ২৭১ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। ফিফটি করেছেন আইচ মোল্লা ও শুভাগত হোম চৌধুরী। ৬৫ ও ৫৪ রান করেন তাঁরা। সমান ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন আজিজুল হাকিম তামিম ও আরিফ আহমেদ। নাঈম হাসান ৩ ও ইরফান হোসেন নেন ২ উইকেট।

খেলাক্রিকেটজাতীয় ক্রিকেট লিগ
