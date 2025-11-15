হাবিবুরের ইতিহাস, ৩৫ বলে সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক
ইতিহাস গড়লেন হাবিবুর রহমান সোহান। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ৩৫ বলে গড়লেন সেঞ্চুরি, যা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম। তাঁর এই রেকর্ড সেঞ্চুরির সুবাদে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ ৮ উইকেটে হারিয়েছে হংকংকে।
আজ দোহায় টসে হেরে আগে ব্যাট করে বাবর হায়াতের ৬৩ রানের সুবাদে ৮ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে হংকং। লক্ষ্যতাড়ায় ৮ উইকেট ৫৪ বল হাতে রেখে জিতে যায় বাংলাদেশ ‘এ’।
ওপেনিংয়ে এসে হাবিবুর ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকেন হাবিবুর। ৮টি চার ও ১০টি ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ২৮৫.৭১! এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করেছেন অধিনায়ক আকবর আলী। ১৩ বলে ৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট-৩১৫.৩৮!
জিশান আলমকে নিয়ে ওপেনিংয়ে ১১১ রানের জুটি গড়েন হাবিবুর। ব্যক্তিগত ২০ রানের জিশান আউট হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন হাবিবুর। শেষ উইকেট জুটিতে অধিনায়কের সঙ্গে ৪৯ রানের অবিছিন্ন জুটি গড়ে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন হাবিবুর। উইকেটে দুজনের জুটি গড়ার আগে জওয়াদ আবরার বিদায় নেন ব্যক্তিগত ২ রানে।
৩৫ বলে সেঞ্চুরি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম সেঞ্চুরি। আগের দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল ৪২ বলের। করেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। হাবিবুরের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে পাওয়ার প্লেতেই ১০৭ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ।
দরজায় কড়া নাড়ছে অ্যাশেজ সিরিজ। তার আগে আরও একদফা চোটের কবলে পড়ল অস্ট্রেলিয়া। সবশেষ চোট পেয়েছেন দলটির পেসার জশ হ্যাজলউড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে কিছুদিন আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অধিনায়কের পর চোটের তালিকায় যোগ হয় শন অ্যাবটের নাম। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন হ্যাজলউড। তাঁর বদলি হিসেবে ইতোমধ্যে মাইকেল নেসারকে প্রথম টেস্টের দলে নিয়েছে সিএর নির্বাচক প্যানেল। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলেন নেসার। দুই টেস্টে তাঁর শিকার ৭ উইকেট।
গত বুধবারের ঘটনা। শেফিল্ড শিল্ডে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান অ্যাবট ও হ্যাজলউড। প্রাথমিকভাবে স্ক্যান করানোর পর অ্যাবটের চোট ধরা পড়ে। সেদিনই নিশ্চিত হয়, অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে তাঁকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। স্ক্যান রিপোর্টে চোট ধরা না পড়ায় হ্যাজলউডকে নিয়ে স্বস্তি ছিল অজি শিবিরে। কিন্তু সে স্বস্তিই এবার চিন্তার কারণ হলো। ফলো আপ স্ক্যানে হ্যাজলউডের চোট ধরা পড়েছে। এমন একজন পেসারকে হারানোটা বড় ধাক্কা হয়েই এল অস্ট্রেলিয়ার জন্য।
ভারতের বিপক্ষে সবশেষ হোম সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন হ্যাজলউড। চোট পাওয়ায় দলের সঙ্গে পার্থে ভ্রমণ করবেন না তিনি। তাঁর বদলি হিসেবে ডাক পাওয়া নেসারের একাদশে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মিচেল স্টার্ক ও স্কট বোল্যান্ডের সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে একাদশে থাকতে পারেন ব্রেন্ডন ডগেট। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হতে পারে এই পেসারের।
আগামী ২১ নভেম্বর পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে। পরের চার ম্যাচ শুরু হবে ৪,১৭, ২৬ ডিসেম্বর ও ৪ জানুয়ারি।
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এবার পদক জেতার মতো প্রত্যাশা করার লোক খুব কম ছিল। আর্চারি ও শুটিং ছিল না এবারের গেমসে। তাই সৌদি আরবের রিয়াদে যাওয়ার আগে কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেনি অন্য কোনো ফেডারেশন। সেখানে চমক হিসেবে ধরা দিলেন দুই টেবিল টেনিস খেলোয়াড় খই খই সাই মারমা ও জাভেদ আহমেদ। মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা পেয়েছেন তাঁরা। আগে অবশ্য ভারোত্তোলনে ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে তিনটি ব্রোঞ্জ জেতেন মারজিয়া আক্তার ইকরা।
খই খই-জাভেদের অর্জনটা বিশেষ এ কারণে যে টেবিল টেনিসে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য হিসেবে ধরা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে এবারই প্রথম পদক এল। সেই সাফল্য এনে দিতে পেরে আবেগে ভাসছেন জাভেদ। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘খুবই ভালো লাগছে, এত বড় একটা আসরে পদক জিততে পেরেছি। অনুভূতি তো আসলে ভাষায় ওইভাবে প্রকাশ করা যায় না। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করার ইচ্ছা জেগেছে, এটা জেতার পরে।’
মিশ্র দলীয় ইভেন্টে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় শেষ ষোলো রাউন্ডে গায়ানাকে ৩-২ সেটে হারিয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপকে ৩-০ সেটে উড়িয়ে দেওয়ার পর সেমিফাইনালে বাহরাইনকে ৩-১ সেটে হারিয়ে রুপা নিশ্চিত করেন খই খই-জাভেদ। তবে ফাইনালে তুরস্কের কাছে হেরে যান ৩-০ সেটে।
দুজনে এর আগে কখনো জুটি বেঁধে খেলেননি। তবু নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় ঘাটতি ছিল না তাঁদের। খই খই বলেন, ‘আমরা তেমন উচ্চাশা করিনি। কারণ জাভেদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথমবার জুটি বেঁধেছি। তবুও আমরা দুজনই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেহেতু ডাবলস হচ্ছে একটা বোঝাপড়ার খেলা, কথা বলে দুজনকেই খেলতে হয়, বোঝাপড়া করে খেলতে হয়। তাই আমরা কথা বলে, খেলে, সব নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’
যুব পর্যায়ে খই খই সাফল্যের দেখা পেয়েছেন বেশ কয়েকবার। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবারই প্রথম। অংশও নিয়েছেন প্রথম। গতকালই দেশে ফিরতে হয়েছে তাঁকে, ‘যখনই আমি কোনো গেমসে যাই, তারা (পরিবার) সব সময় জিজ্ঞাসা করে যে কোনো মেডেল পেয়েছি কি না। এবার প্রথম এত বড় গেমসে গিয়েছি। আর মেডেল পেয়েছি বলে অনেক জায়গায় দেখানো হচ্ছে। তাই পরিবার আরও বেশি খুশি। প্রথম গেমসে প্রথম পদক।’
জাভেদ সাফ গেমসে পদক জিতেছেন দুবার। সেই দুই পদকের চেয়ে এবারের পদকটি এগিয়ে রাখছেন। সাফল্যের পাশাপাশি শোনালেন খানিকটা আক্ষেপের গল্পও, ‘টেবিল টেনিসের একটা ভালো ভবিষ্যৎ হোক, এটা সবারই চাওয়া। উঠতি খেলোয়াড় যারা আছে, সবাই যেন টেবিল টেনিস খেলতে আসে এগুলো দেখে। কিন্তু একটা জিনিসই চাওয়া যে প্লেয়ারদের লাইফ সেটেলমেন্ট না করলে কেউই একটা পর্যায়ে গিয়ে খেলতে পারবে না।’
রাঙামাটি থেকে উঠে আসা খই খইয়ের পাড়ি দিতে হয়েছে দুর্গম পথ। তাঁর মতো খেলোয়াড় বের করার জন্য টুর্নামেন্ট আয়োজন বাড়াতে হবে বলে মনে করেন তিনি, ‘রাঙামাটিতে আমার বাড়িটা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেখানে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। রাস্তাঘাটও খারাপ, বর্ষাকালে গাড়িতে যাওয়া যায় না। হেঁটে যেতে এখনো এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। তাই আমার মনে হয়, ফেডারেশন যদি রাঙামাটিতে আরও বেশি বেশি ইভেন্টের আয়োজন করে খেলোয়াড় বের করার জন্য, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও আগ্রহ বাড়বে।’
খই খই-জাভেদের এই রুপা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, টিটিতে বাংলাদেশের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।
এএফসি এশিয়ান বাপ বাছাইয়ে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের আতিথেয়তা নেবে ভারত। আজ বিকেলে ঢাকায় পা রাখার কথা দলটির। ইতিমধ্যে ম্যাচটির জন্য ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন প্রধান কোচ খালিদ জামিল। সেই দলে রাখা হয়েছে রায়ান উইলিয়ামসকে। হামজার মতো অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই উইঙ্গারেরও ইংলিশ ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। পেশাদার ক্যারিয়ারে ফুলহাম, পোর্টসমাউথের মতো ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৩২ বছর বয়সী উইলিয়ামস। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলেও খেলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য কতটা ভয়ংকর হতে পারেন তিনি।
দলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভারত উইলিয়ামসকে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলাতে পারে কি না, সেটাই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলারের মা ভারতীয়। তাঁর বাবার জন্ম ইংল্যান্ডে। ভারতীয় আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনো নিয়ম নেই। ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাই অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট বাতিল করেছেন উইলিয়ামস।
ইতিমধ্যে ভারতের পাসপোর্ট পেয়েছেন উইলিয়ামস। এরপরও যদি-কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ব্লু টাইগারদের জার্সি গায়ে জড়ানোর জন্য এখন অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ফিফার অনুমতি দরকার। ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যমের দাবি, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে উইলিয়ামসকে খেলানোর সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। সে আশায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন উইলিয়ামস।
সম্প্রতি এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় তিনি লেখেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমি সম্মানিত। এই দেশ আমাকে যে ভালোবাসা, সুযোগ এবং প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভারতেরই একজন।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ভারতের দল:
গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।
ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইউমনাম, হামিংথানমাওয়াইয়া রাল্টে, জয় গুপ্তা, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।
মিডফিল্ডার: ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমটলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।
ফরোয়ার্ড: এডমন্ড লালরিন্দিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিং।
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।
বুমরার বোলিং তোপে পড়ে প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ইনিংসের ১৩ তম ওভারের ঘটনা। বুমরার একটি ডেলিভারি বাভুমার প্যাডে লাগতেই জোরালো আবেদন হয়। কিন্তু আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। এরপর উইকেটরক্ষক ব্যাটার পন্তের সঙ্গে রিভিউ নেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন বুমরা।
শেষ পর্যন্ত পন্তের পরামর্শে আর রিভিউ নেননি বুমরা। পরে টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল লেগ স্টাম্পের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও ২ ওভার পর কুলদীপ যাদবের বলে ধ্রুব জুরেলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ঠিকই আউট হন বাভুমা। কিন্তু বুমরার ওই ওভারকে ঘিরে আলোচনা থামেনি।
স্টাম্প মাইক্রোফোনে পন্ত ও বুমরার একটি কথোপকথন ভাইরাল হয়েছে। বুমরা পন্তকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাভুমার উচ্চতা কম হওয়ায় থাইয়ে বল লাগার পরও আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ওই এলবিডব্লুর আবেদনের পর বুমরা পন্তকে বলেন, ‘বওনা ভি তো হ্যায় ইয়ে।’ এর অর্থ সে তো বেঁটে। জবাবে পন্ত বলেন, ‘সে বেঁটে ঠিক আছে। তবে বল লেগেছে পায়ের অনেক ওপরে।’
বাভুমাকে করা বুমরার এমন মন্তব্যের পর ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে অনেকে ধুঁয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় বোলারকে। এই ঘটনা বড় হতে পারে আরও। আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিও পেতে পারেন বুমরা। এখন দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোন পথে হাঁটে।
