নাসিরের ফিফটির পর আকবরের ক্যামিও, ফাইনালে রংপুর

ক্রীড়া ডেস্ক
এলিমিনেটরে ঢাকার কাছে হারতে বসা রংপুরের ত্রাতা ছিলেন আকবর আলী। ঝড়ো ইনিংস খেলে দলকে কোয়ালিফায়ারে তোলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ফাইনালে উঠার মিশনেও নায়ক বনে গেলেন আকবর। তার ব্যাটে চড়ে চট্টগ্রামকে ৪ উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেব জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে পা রেখেছে রংপুর।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৬৭ রান তোলে চট্টগ্রাম। জবাবে নাসির হোসেন, জাহিদ জাভেদরা রানের দেখা পেলেও চাপে পড়ে রংপুর। শেষ ৫ ওভারে তাদের দরকার ছিল ৫০ রান। আকবরের ব্যাটিং দৃঢ়তায় এই সমীকরণ মিলিয়েছে রংপুর। দল যখন জয় থেকে ৪ রান দূরে তখন মমিনুল হককে উড়িয়ে মারতে গিয়ে আশরাফুল হাসানের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ততক্ষণে ৪০ রানের ইনিংস খেলে ফেলেছেন বাংলাদেশের যুব বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক। তার ২১ বলের ইনিংসটি সাজানো এক চার ও ৩ ছয়ের মারে।
১৮ তম ওভারের শেষ বলে নাসুম ৫ রান করে ফিরে গেলে ম্যাচ কিছুটা জমে উঠে। শেষ ওভারে রংপুরের সামনে ৩ রানের সমীকরণ ছিল। এই সহজ সমীকরণ মেলাতে শেষ বল পর্যন্ত খেলতে হয়েছে তাদের। আশরাফুলের করা ফুলটস ডেলিভারি থেকে বাউন্ডারি আদায় করে দলের জয় নিশ্চিত করেন নাঈম ইসলাম।
রংপুরের হয়ে এদিন ফিফটির দেখা পেয়েছেন নাসির। ৪১ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন এই ব্যাটার। ২৮ বলে ৩৫ রান এনে দেন জাভেদ। আব্দুল্লাহ আল মামুনের ব্যাট থেকে আসে ১৪ রান।
এর আগে চট্টগ্রামের হয়ে ইয়াসির আলী রাব্বির অবদান ৫৩ রান। ২৭ বল খেলেন অধিনায়ক। ৪৮ বলে ৫৮ রান করেন সাদিকুর রহমান। মাহমুদুল হাসান এনে দেন ২৮ রান।
