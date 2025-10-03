৩ সেঞ্চুরিতে ভারতের আরও একটি দাপুটে দিন

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কোন পথে আছে–আহমেদাবাদ টেস্টের দ্বিতীয় দিন যেন তারই আরও একটা প্রতিচ্ছবি। আইসিসির সহযোগী দেশ নেপালের কাছে টি–টোয়েন্টি সিরিজ হেরে ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলছে তারা। লাল বলের ক্রিকেটেও দুঃসময় পার করছে ক্যারিবীয়রা। আহমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দুই দিনই তাদের বিপক্ষে দাপট দেখিয়েছে ভারত।
টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৬২ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ২ উইকেটে ১২১ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করে স্বাগতিকরা। ৪১ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে তারা। এদিন ৩ সেঞ্চুরিতে রান পাহাড়ে চড়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। দ্বিতীয় দিনশেষে ভারতের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ৪৪৮ রান। প্রথম ইনিংসে ২৮৬ রানে এগিয়ে আছে তারা।
ভারতের হয়ে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেয়েছেন লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা। ৫৩ রানে অপরাজিত থেকে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিলেন রাহুল। এদিন ব্যক্তিগত ১০০ রানে জোমেল ওয়ারিক্যানের বলে জাস্টিন গ্রিভসের হাতে ক্যাচ দেন এই ব্যাটার। ১২৫ রানের ইনিংস খেলে আউট হন জুরেল। ১৫ চারের পাশাপাশি ৩ ছয় আসে তার ব্যাট থেকে। ১০৪ রানে অপরাজিত আছেন আরেক সেঞ্চুরিয়ান জাদেজা। তার সঙ্গে ৯ রানে অপরাজিত থেকে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন ওয়াশিংটন সুন্দর।
সেঞ্চুরির দেখা না পেলেও ব্যাট হাতে দারুণ ভরসা দিয়েছেন শুবমান গিল। তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৫০ রান এনে দেন অধিনায়ক। ভারতের ব্যাটারদের দাপুটে দিনে বল হাতে ২ উইকেট নেন রোস্টন চেজ। ৯০ রান খরচ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলপতি।
জাতীয় দলের জার্সিতে রান করতেই ভুলে যান এনামুল হক বিজয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে সেই ডানহাতি ওপেনারেই ব্যাটই আবার চওড়া হয়ে উঠে। আজ তেমনই চিত্রই দেখা গেল জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল)। বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে এদিন বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে খুলনা। এটা তাদের হ্যাটট্রিক জয়।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য ২৫ সদস্যের দল দিয়েছে হংকং, চায়না। দলটিতে বরাবরই বংশোদ্ভূত ফুটবলারের ছড়াছাড়ি থাকে। এবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্তত ৫ ফুটবলার রয়েছেন যাঁদের জন্ম ব্রাজিলে। এর মধ্যে আলোচিত নাম দুদু। একসময় তাঁর নেতৃত্বে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান...১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় যেন নিউজিল্যান্ডের কাছে সোনার হরিণ। ২০২১ সালে একবারই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে কিউইরা সিরিজ জিতেছিল অজিদের বিপক্ষে। চার বছর পর এবার সেই সুযোগ এসেছিল নিউজিল্যান্ডের কাছে। কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় সেই সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে গেল।১ ঘণ্টা আগে
ওয়েলস ও লাটভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দল দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। সে দলে জায়গা পাননি রিয়াল মাদ্রিদের তারকা মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। টুখেলের এই সিদ্ধান্ত অবাক করেছে সবাইকে।২ ঘণ্টা আগে