Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন আমান খান। ছবি: সংগৃহীত
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন আমান খান। ছবি: সংগৃহীত

দিনটা আমান খানের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। দলের বড় ব্যবধানে হারটাই শুধু নয়। এমন এক রেকর্ডে গতকাল আমান খান নাম লিখিয়েছেন, যা কখনোই তিনি চাননি। বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেছে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের। তাতে তিনি স্বদেশি এক ক্রিকেটারকেই ছাড়িয়ে গেলেন।

আহমেদাবাদে গতকাল বিজয় হাজারে ট্রফির এলিট গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ঝাড়খন্ড-পুডুচেরি। আমান খান পুডুচেরি দলটির অধিনায়ক। ঝাড়খন্ডের বিপক্ষে ১০ ওভারে ১২৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা এক ইনিংসে সবচেয়ে বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড। এর আগে বাজে এই রেকর্ডটা করেছিলেন ভারতের আরেক পেসার মিবম মোসু। এ মাসে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিহারের বিপক্ষে ৯ ওভারে ১১৬ রান খরচ করেছিলেন মিবম। তিনি খেলেছিলেন অরুণাচলের হয়ে।

টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ঝাড়খণ্ড ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ৩৬৮ রান। অধিনায়ক কুমার কুশাগ্রা ১০৪ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১০৫ রান। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অনুকূল রায়। ৫৩ বলের ইনিংসে ৭ চার ও ৮ ছক্কা মেরেছেন। রান তাড়া করতে নেমে ৪১.৪ ওভারে ২৩৫ রানে গুটিয়ে যায় পুদুচেরি। ঝাড়খন্ডের ১৩২ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দলটির অলরাউন্ডার অনুকূল। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ৯.৪ ওভারে ৫৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।

২০২১ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে আমানের। পরবর্তীতে তিনি চলে যান পুদুচেরিতে। আইপিএলে ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। ২০২৩ সালে খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তিনি ১২ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৬ আইপিএল নিলামে ৪০ লাখ রুপিতে তাঁকে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

ক্রিকেট

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৭
বিপিএলের আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করা হয়েছে। ছবি: ফেসবুক
বিপিএলের আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করা হয়েছে। ছবি: ফেসবুক

না ফেরার দেশে বিএনপির চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। আজ সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের (বিএনপি) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে। খালেদার মৃত্যুতে বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।

সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বিপিএলে সিলেট টাইটান্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস ও ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স এই দুই ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে পুরো দেশ আজ শোকাগত। বিপিএলের আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করা হয়েছে বলে বিসিবি এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এই দুই ম্যাচের সূচি পরে এক সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। এক শোকবার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা

জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। তার সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রিকেটটাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্রিকেট আজ এই পর্যায়ে আসায় তাঁর অবদান অনেক। জাতির এমন দুঃসময়ে আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’

ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

অনিবার্য কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) আজকের অনুষ্ঠিতব্য সব ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বাফুফের মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ যেসব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে কী কারণে ম্যাচগুলো স্থগিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুতই স্থগিত ম্যাচগুলোর জন্য নতুন ও পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে বাফুফে।

ফেডারেশন কাপে আজ ছিল দুটি ম্যাচ। কুমিল্লায় আবাহনী-রহমতগঞ্জ ও বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় পিডব্লিউডি ব্রাদার্সের খেলার কথা ছিল। গতকাল থেকে শুরু হওয়া নারী ফুটবল লিগে আজ ছিল তিন ম্যাচ। নোয়াখালীতে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল লিগের ফাইনালও ছিল আজ। তবে সেগুলোর কোনোটিই হচ্ছে না। বরিশাল ও বিকেএসপির মধ্যকার ম্যাচটি পরে নির্ধারিত করা হবে।

বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।

ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

ক্রিকেট

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর বিপিএলেও ম্যাচসেরা রিপন মন্ডল। ছবি: ফেসবুক
রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর বিপিএলেও ম্যাচসেরা রিপন মন্ডল। ছবি: ফেসবুক

বয়সভিত্তিক দল থেকেই ছন্দে রিপন মন্ডল। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের এই ২২ বছর বয়সী পেসার। তবে জাতীয় দলে সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাঁর। ২০২৬ বিপিএলকে তাই পাখির চোখ করেছেন রিপন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তবু দমে যাননি রিপন। ছন্দে থাকা রিপন গত রাতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিপিএলে দেখালেন তাঁর ঝলক। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। রিপনের নেওয়া ৪ উইকেটের মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর দুই স্বীকৃত ব্যাটার সাব্বির হোসেন ও হায়দার আলীর উইকেট।

সিলেট স্টেডিয়ামে গতকাল নোয়াখালীর বিপক্ষে রাজশাহীর ৬ উইকেটের জয়ের পর দলটির প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন রিপন। এবারের বিপিএলকে তিনি জাতীয় দলে সুযোগ করে নেওয়ার মঞ্চ মনে করছেন তিনি। ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আমার কাছে বিপিএল বড় একটা মঞ্চ। যদি ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারি, সুযোগ ইনশা আল্লাহ আসবে। সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছি। যদি ইনশা আল্লাহ সুযোগ আসে, সেই সুযোগটা কাজে লাগাব।’

বিপিএলে খেলার আগে কাতারে নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রিপনের পারফরম্যান্স ছিল রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট। রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী রিপনের ডেথ ওভারে ইয়র্কার বোলিং নজর কেড়েছিল অনেকের। ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে সুপার ওভারের রোমাঞ্চে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের জয়ে তিনি হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। এবারের বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে তিন নম্বর ম্যাচে গিয়ে একাদশে থাকার সুযোগ মিলেছে তাঁর।

প্রথম দুই ম্যাচ দিনে হওয়ার কারণে একাদশে সুযোগ মিলবে না রিপনকে আগেই রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্য দিনের ম্যাচ, রাতের ম্যাচ নিয়ে তেমন একটা ভাবেন না। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রিপন বলেন, ‘পরে কী হবে, তা জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে সব সময় প্রস্তুত। দলে সমন্বয় করতে অনেক কিছু হয়। এসব নিয়ে ভাবছি না। যখনই সুযোগ পাই, সেটাকেই শেষ সুযোগ ধরে নিই।’

প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে রীতিমতো চোখে সর্ষেফুল দেখছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতে হেরে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে নোয়াখালী। এদিকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

সাক্ষাৎকার

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশের হয়ে আর খেলার সুযোগ হয়নি সাকিব আল হাসানের। ছবি: ফাইল ছবি

এ মুহূর্তে সাকিব আল হাসান খেলছেন আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে। প্লে-অফে ওঠা এমআই এমিরেটসের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স যথেষ্ট উজ্জ্বল। ফোনে দুবাই থেকে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সাকিবের বর্তমান জীবনটা যেন উঠে এল। আজ থাকছে প্রথম পর্ব। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস

রানা আব্বাস
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ০৯

প্রশ্ন: আইএল টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন। মনে হচ্ছে, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে তৈরি হচ্ছেন! ভাবনায় আদৌ জাতীয় দল আছে, নাকি শুধুই নিজের খেলার জন্য?

সাকিব আল হাসান: নিজের খেলার জন্যই। এগুলো নিয়ে আসলে এত চিন্তা করি না যে পরে কী আছে। এখন এটা খেলার সুযোগ আছে, চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভালো করা যায়।

প্রশ্ন: দেশে বিপিএল চলছে। যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, আইএলে খেলতেন?

সাকিব: আইএল পুরোটা খেলতাম। তারপর যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলতাম।

প্রশ্ন: আপনি একবার বলিউডের ‘নায়ক’ সিনেমার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, বিপিএলের সিইও হলে দুই মাসে সব বদলে দিতেন! বিপিএলের মান আদৌ বাড়ছে, নাকি শুধুই কমছে?

সাকিব: দূর থেকে আমার পক্ষে এ নিয়ে মন্তব্য করা মুশকিল। মান কোন অবস্থায় আছে—ভালো না খারাপ; এটা আমার চেয়ে আপনারা ভালো বিচার করতে পারবেন। মাঠেরটা খেলোয়াড়েরা বুঝবে যে মান বাড়ল না কমল। আর মাঠের বাইরের বিষয় আপনারা আরেকটু ভালো দেখতে পারবেন।

প্রশ্ন: গত দেড় বছরে দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচন নিয়ে অনেক বিতর্ক, হইচই হলো। এক পক্ষ বলছে, অবৈধ বোর্ড! ক্লাব ক্রিকেটে খেলোয়াড়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একজন ক্রিকেটার হিসেবে এখানে সঠিক সমাধান কী মনে করেন?

সাকিব: আমার পক্ষে আসলে বলা মুশকিল। দূর থেকে পুরো ছবি দেখতে পাওয়া মুশকিল। দ্বিতীয়ত, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা; অনলাইনে সেটাও বোঝা মুশকিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি এগুলো ফলোই করিনি বলতে গেলে। এ কারণে আমার জন্য খুব কঠিন কোনো মন্তব্য করা। দেখিনি কে কী করছে। আর এত অল্প সময় কাউকে বিচারও করা যায় না। কমেন্টস করার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসংখ্য রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসংখ্য রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি

প্রশ্ন: ২০২৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আমাকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, যদি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে ক্রীড়ামন্ত্রী হতে চান, নাকি বিসিবির সভাপতি। বলেছিলেন বিসিবির সভাপতি হতে চান। তার মানে, ক্রিকেট প্রশাসনে আপনার একটা আগ্রহ ছিল।

সাকিব: না, প্রেসিডেন্ট হতে চাই মানে, যদি অপশন দুইটা থাকে, মনে হয় বিসিবির প্রেসিডেন্ট ভালো অপশন ক্রীড়ামন্ত্রীর চেয়ে। ইন্টারেস্ট আছে বলাটা ঠিক হবে না। মানে, আমার যদি ওরকম অপশন থাকে, তাহলে সেটা। তবে আমার ওরকম কোনো ইচ্ছা যে আছে, তা নয়। ক্রিকেটের সঙ্গে থাকতে হবে, এ রকম কোনো আগ্রহ নেই। ভবিষ্যৎ আমরা জানি না কেউই। এটা বলা মুশকিল যে কোনো দিনও কোনো কিছু হব কি না। যদি বলেন যে আমার আগ্রহ আছে কি না, পারসোনালি না, খুব একটা নেই।

প্রশ্ন: ক্রিকেট ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি অনেকবার শুনেছি। বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন, ঠিকঠাক বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা দেখছেন?

সাকিব: আমি তো জানি না, আসলে কী পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি ভালো পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, তাহলে ভালো অবশ্যই। চাওয়া আর বাস্তবায়ন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি চাওয়া-পাওয়ার মিল থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই ভালো।

প্রশ্ন: আপনার দেশের ফেরা প্রসঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের নীতিনির্ধারকদের যতবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সবাই বিষয়টি সরকার বা রাষ্ট্রের ওপরে ছেড়ে দেন। সামনে জাতীয় নির্বাচন, যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে, আপনার কি মনে হয় ফেরা সম্ভব হতে পারে? কিংবা আশা দেখেন?

সাকিব: এখানে রাষ্ট্র, সরকার—এগুলো আসা মানেই তো ক্রিকেট বোর্ডও ফেয়ার নেই। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ আছে। এগুলো তো বোঝাই যায়। আপনাদের আসলে প্রশ্নগুলো করা উচিত ঠিক জায়গায়, ঠিকভাবে। ভয় না পেয়ে! আপনারাও ওই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্রশ্ন করেন দেখে তারা ওই ঘুরিয়ে উত্তর দিতে পারে। এ প্রশ্ন আমাকে তো করার বিষয় নয়। জিজ্ঞেস করবেন সরকারকে। সরকার আর ক্রিকেট বোর্ডের মুখোমুখি হয়ে। কথা হচ্ছে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্কই থাকার কথা নয়। আর ক্রিকেট বোর্ড যদি সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়, এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ আছে। এর অর্থ হলো, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড হয়ে যাওয়া উচিত (হাসি)! আসলে ওই সাবজেক্টেই যাওয়া উচিত নয়। আমাকে যদি ক্রিকেট বোর্ড ফেরত না নিতে পারে (দেশে), এটা তাদের ব্যর্থতা। ঠিক না? আমার কী করার আছে এখানে?

বাংলাদেশের হয়ে খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। বর্তমানে তিনি আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। ছবি: ফেসবুক
বাংলাদেশের হয়ে খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। বর্তমানে তিনি আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। ছবি: ফেসবুক

প্রশ্ন: আপনি যেটা করতে পারেন—নিয়মিত নিজেকে ফিট আর ভালো পারফর্ম করে যেতে পারেন, তাই তো?

সাকিব: না, না; আমি কাউকে দেখাতে কিছু করছি না। আমার এমনও খুব একটা শখ নেই যে জাতীয় দলে খেলতেই হবে। আমি আমার ক্রিকেটটা পছন্দ করি। ক্রিকেটটাই খেলে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: পুরোনো প্রসঙ্গটা একটু বিস্তারিত শুনতে চাই। ২০২৪ সালের অক্টোবরে বিসিবি আপনাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাতে চেয়েছিল। দুবাই পর্যন্ত এলেন, সেখান থেকে ফিরে গেলেন। ওই সময় আসলে কী ঘটেছিল?

সাকিব: আমাকে সরাসরি ক্রীড়া উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টা গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন। আমি প্লেনে উঠেছি। বিসিবি থেকে আমাকে পুরো নিশ্চিত করা হয়েছে। (যুক্তরাষ্ট্র থেকে) তারপর আমি প্লেনে উঠেছি। দুবাইয়ে নামার পর তাদের সব জায়গা থেকে আবার বলছে, না, তাদের নাকি ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদি না আসি, তাহলে ভালো হয়। আমি আর যাইনি।

প্রশ্ন: সরকারের তরফ থেকে তাহলে আপনাকে আসার পূর্ণ সবুজসংকেতই দেওয়া হয়েছিল?

সাকিব: সরকারের সব তরফ থেকে; মানে, বললামই তো আইন উপদেষ্টা ও ক্রীড়া উপদেষ্টা—দুজন গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন দেখেই তো আমি রওনা দিয়েছি, আর ক্রিকেট বোর্ড নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

(চলবে)

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটক্রিকেটারবাংলাদেশ ক্রিকেটসাক্ষাৎকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

ক্রীড়া ডেস্ক    
৪৮ দল নিয়ে আগামী বছর হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ছবি: সংগৃহীত
৪৮ দল নিয়ে আগামী বছর হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ছবি: সংগৃহীত

ছয় মাস পরে ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলেও এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ আমেজ। এরই মধ্যে ১৫ কোটিরও বেশি টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে। ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে ২০০-এর বেশি দেশের ভক্ত-সমর্থকেরা আবেদন করেছেন।

ফিফা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিদে জানিয়েছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদার কথা। দ্বৈবচয়ন ড্র টিকিটিং ধাপে অর্ধেক সময় পার হওয়ার আগেই হয়েছে নতুন রেকর্ড। ক্রেডিট কার্ড নম্বরের ভিত্তিতে যাচাইবাছাই করার পর জানা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদা প্রাপ্যতার চেয়ে ৩০ গুণেরও বেশি। ১৯৩০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২২ বিশ্বকাপের ৯৬৪ ম্যাচে যে পরিমাণ দর্শক মাঠে বসে খেলা উপভোগ করেছেন, সেই সংখ্যার চেয়েও ২০২৬ বিশ্বকাপে আবেদনকৃত টিকিটের সংখ্যা ৩.৪ গুণ বেশি।

২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল র‍্যান্ডম সিলেকশন টিকিটিংয়ের প্রথম ধাপ। ১৮ দিনের মধ্যে ১৫ কোটিরও বেশি আবেদন জমা পড়ায় ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ আগেরবারের সব কিছু ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফার পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইনফান্তিনো বলেন, ‘২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আয়োজন। মাত্র প্রথম ১৫ দিনেই ১৫ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন এসেছে। তাতে করে এই আসরে ৩০ গুণ বেশি ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়েছে। ২০০–এর বেশি দেশের সমর্থকদের আগ্রহ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।’

দ্বৈবচয়ন ড্র টিকিটিংয়ের ধাপটি ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চালু থাকবে। সমর্থকেরা ড্র–তে অংশ নিতে এবং বিস্তারিত তথ্য জানতে ফিফা ডট কম টিকিটস সাইটে যেতে পারেন। এই ধাপ শেষ হওয়ার পর আরেক ড্র অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবেন। যাঁদের নাম আসবে না, তাঁরা পরবর্তী বিক্রয় ধাপগুলোতে অতিরিক্ত টিকিট ছাড়ার সময় আবার আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

এই বিক্রয় ধাপজুড়ে টিকিটের দাম অপরিবর্তিত থাকবে। ফাইনালসহ সব ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ধরা হয়েছে ৬০ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৭৩৪২ টাকা। যাদের আগে থেকেই আইডি রয়েছে, তারা সেই আইডি ব্যবহার করে লগইন করে দ্বৈবচয়ন ড্রতে অংশ নিতে পারবেন। যাঁদের ফিফা আইডি নেই, তাদের ফিফা ডট কম টিকিটসে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো এই বিশ্বকাপেই অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে বলে আশা ইনফান্তিনোর, ‘ভক্ত-সমর্থকদের এমন সাড়া প্রমাণ করে বিশ্বজুড়ে ফুটবলের কী জনপ্রিয়তা রয়েছে।’ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা। রানার্সআপ দল পাবে ৪০৩ কোটি টাকা।গ্রুপ পর্বে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ১১০ কোটি টাকা।

বিষয়:

খেলাফিফাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’