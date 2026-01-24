বিপিএলে ব্যাটে-বলে দেশিদের দাপট

উদ্বোধনী ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে জেতাতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি উপহার দেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ফাইনালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন তানজিদ হাসান তামিম। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ১২ তম পর্বের শুরু এবং শেষের মতো মাঝের সময়টাতেও উজ্জ্বল ছিলেন দেশি ক্রিকেটাররা। সদ্য শেষ হওয়া বিপিএলে ব্যাটে-বলে দাপট ছিল স্থানীয়দের।
ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিপিএলের শিরোপা জিতেছে রাজশাহী। টুর্নামেন্টে শেষে সেরা পাঁচের তালিকায় একচেটিয়া দেশিদের আধিপত্য। ব্যাটিং কিংবা বোলিং–২ বিভাগেই সেরা পাঁচে আছেন মাত্র একজন করে বিদেশি ক্রিকেটার। বাকি জায়গাগুলো দেশিদের দখলে।
চট্টগ্রাম শিরোপা না জিতলেও টুর্নামেন্টসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার ওঠেছে শরীফুল ইসলামের হাতে। ১২ ম্যাচে ৫.৮৪ ইকোনমি রেটে নিয়েছেন ২৬ উইকেট। শরীফুলের ধারে কাছে নেই অন্য কোনো বোলার। বিপিএলের ইতিহাসে প্রথম পেসার হিসেবে টুর্নামেন্টসেরা হয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে বিপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন বাংলাদেশ দলের এই ক্রিকেটার। আগের রেকর্ডটি ছিল তাসকিন আহমেদের দখলে। ২০২৫ সালের বিপিএলে ২৫ উইকেট নেন এই গতি তারকা।
সমান ১৮ উইকেট নিয়ে বোলারদের তালিকার পরের স্থান দুটিতে আছেন নাসুম আহমেদ ও বিনুরা ফার্নান্দো। রিপন মন্ডল ১৭ ও হাসান মাহমুদ বিপিএল শেষ করেছেন ১৬ উইকেট নিয়ে। তালিকার চার ও পাঁচে আছেন তাঁরা।
রাজশাহীর কাছে হেরে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার থেকে বিদায় নিয়েছে সিলেট টাইটানস। দল ফাইনালে ওঠতে না পারলেও রান সংগ্রাহকদের তালিকার শীর্ষে আছেন পারভেজ হোসেন ইমন। ১৩২.৯৯ স্ট্রাইকরেটে ৩৯৫ রান করেছেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। ৩৮২ রান নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছেন তাওহীদ হৃদয়; স্ট্রাইকরেট ১৩৭.৯০। তিনে আছেন তামিম। ১৩৬ স্ট্রাইকরেটে ৩৫৬ রান করেছেন রাজশাহীর এই ব্যাটার। ১ রান কম করে চার নম্বর জায়গাটির দখল নিয়েছেন রাজশাহীর অধিনায়ক শান্ত; স্ট্রাইকরেট ১৩৫। তালিকার একমাত্র বিদেশি ডেভিড মালান। ৯ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে ১১২.৩৫ স্ট্রাইকরেটে ৩০০ রান করেছেন রংপুর রাইডার্সের এই ইংলিশ ব্যাটার।
মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলের দল থেকে বাদ পড়ার পর টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। এর জেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাতে জল ঘোলা হয়েছে বেশ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, এমন সিদ্ধান্তে ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশ ক্রিকেট। যেটা নিয়ে চিন্তিত নাজমুল১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। ফাইনালে হেরে রানার্সআপ হলেও দারুণ বোলিংয়ে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার জিতেছেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের শরীফুল ইসলাম। এরপর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খোলাখুলি কথা২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের কাছে ১৯ রানে হেরেছে ইংলিশরা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে হ্যারি ব্রুকের দলকে। হারলে ১ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ হাতছাড়া করবে ইংল্যান্ড।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়ন হয়নি দল, তাই খানিকটা মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবু পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে শরীফুল ইসলামের মুখে ছিল হাস্যোজ্জ্বল ছবি। বিপিএলে এবারের আসরের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। তাও প্রথম পেসার হিসেবে। চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে ১২ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬ উইকেট।১২ ঘণ্টা আগে