না ফেরার দেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্যারিবীয়দের হয়ে ২৪ টেস্টের পাশাপাশি ১২টি ওয়ানডে খেলেছেন সাবেক এই অলরাউন্ডার। ছবি: এক্স
না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য বার্নার্ড জুলিয়েন। গত শনিবার ত্রিনিদাদের ভ্যালসেইনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাবেক এই অলরাউন্ডার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। একদিনের ক্রিকেটের সে আসরের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানে হারিয়ে শিরোপা জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলের ট্রফি জয়ের পথে ব্যাট–বলে অবদান রাখেন জুলিয়েন। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০ রানে নেন ৪ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ চারের ম্যাচেও ৪ ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান তিনি। ফাইনালে কোনো উইকেট না পেলেও ব্যাট হাতে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন জুলিয়েন।

জুলিয়েনের প্রশংসায় ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো গার্ডিয়ানকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েড বলেন, ‘জুলিয়েন মাঠে সব সময় নিজের শতভাগ উজাড় করে দিতো। সব সময় তার উপর আমি ভরসা রাখতে পারতাম। ব্যাটে–বলে যখণই দরকার হতো, তখনই সে নিজের সেরাটা দিতো। এমন একজন ক্রিকেটার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য অনেক বড় সম্পদ ছিল। জুলিয়েনকে সবাই পছন্দ করত। সে আমাদের দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিল। সে যেখানে যেত সেখানেই সম্মানিত হত।’

১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন জুলিয়েন। প্রায় ৪ বছরের ক্যারিয়ারে ক্যারিবীয়দের হয়ে ২৪ টেস্টের পাশাপাশি ১২টি ওয়ানেড খেলেছেন তিনি। ব্যাট হাতে করেছেন ৯৫২ রান। এছাড়া নিয়েছেন ৬৮ উইকেট। টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি আছে জুলিয়েনের। এর মধ্যে একটি করেছেন লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট
