বিপিএলে ফাইনালে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ হবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিপিএল ফাইনালে উঠতে হলে আজ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলতে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে গতকাল রাতে প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালের টিকিট কেটেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আজ চূড়ান্ত হবে ফাইনালের লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় মিরপুরে শুরু হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। ভারত-নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগেরও একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

কোয়ালিফায়ার ২

সিলেট-রাজশাহী

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এসএ২০

প্রিটোরিয়া-ইস্টার্ন কেপ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিগ ব্যাশ লিগ

হোবার্ট হারিকেনস-মেলবোর্ন স্টার্স

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

প্রথম টি-টোয়েন্টি

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গ্যালাতাসারাই-আতলেতিকো

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

মার্শেই-লিভারপুল

রাত ২টা

সরাসরি সনি টেন ২

কারাবাগ-এইনট্রাখট

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্লাভিয়া প্রাহা-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

চেলসি-পাফোস

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

জুভেন্তাস-বেনফিকা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

আজকের রাশিফল: চাকরিতে সুখবর আসবে, সঙ্গীকে ‘সরি’ বলতে দ্বিধা করবেন না

১০৩ কর্মী নেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

ভ্রাম্যমাণ আদালতে বাধা: চেয়ারম্যানকে বরখাস্তের এক দিন পর ইউএনও বদলি

বরিশাল-৫: ভোটের লড়াইয়ে হাতপাখার প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ধানের শীষ

