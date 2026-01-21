বিপিএলে ফাইনালে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ হবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুরে গতকাল রাতে প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালের টিকিট কেটেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আজ চূড়ান্ত হবে ফাইনালের লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় মিরপুরে শুরু হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। ভারত-নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগেরও একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
কোয়ালিফায়ার ২
সিলেট-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
এসএ২০
প্রিটোরিয়া-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হোবার্ট হারিকেনস-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গ্যালাতাসারাই-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
মার্শেই-লিভারপুল
রাত ২টা
সরাসরি সনি টেন ২
কারাবাগ-এইনট্রাখট
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্লাভিয়া প্রাহা-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
চেলসি-পাফোস
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
জুভেন্তাস-বেনফিকা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দারুণ সময় পার করছেন শেখ মেহেদী হাসান। নেতৃত্ব কিংবা ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স–সবকিছুতেই দুর্দান্ত এই স্পিনিং অলরাউন্ডার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে ‘গরীবের সাকিব আল হাসান’ বলেও আখ্যা দিচ্ছেন অনেকেই।৪১ মিনিট আগে
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে চলছে ঘোর অনিশ্চয়তা। বিষয়টি নিয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেবে আইসিসি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কী আসে সেটা পরের বিষয়। তার আগে আলোচিত ইস্যুতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।২ ঘণ্টা আগে
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের যেন দিন আর রাত এক হয়ে গেছে! সারা রাত তাঁকে যোগাযোগ করতে হচ্ছে বিভিন্ন টাইম জোনে থাকা ক্রিকেট বোর্ডের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে বাংলাদেশকে নিয়ে অচলাবস্থা এখনো কাটেনি। এরই মধ্যে এবার লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনটি জানিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।৪ ঘণ্টা আগে