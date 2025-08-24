কিশোরদের কাছে ফের বিধ্বস্ত জ্যোতিরা, এবার নারীরা অলআউট ৪৯ রানে

ক্রীড়া ডেস্ক
২০ আগস্ট বাংলাদেশ নারী দলকে ৮৭ রানে হারিয়েছিল ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল। সেই ম্যাচে ১৮২ রানের লক্ষ্য পেলেও নারী ক্রিকেট দল গুটিয়ে গিয়েছিল ১০০-এর আগেই। এক সপ্তাহ না যেতেই কিশোরদের কাছে ফের বাজেভাবে হেরেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি-নাহিদা আক্তাররা।
বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে আজ ফিরতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে নারী ক্রিকেট দল ও ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল। উইমেন্স চ্যালেঞ্জ কাপ নামের সিরিজের এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসেই ম্যাচের গল্প নির্ধারিত হয়ে যায়। ৪৯ রানে নারী ক্রিকেট দল গুটিয়ে গেলে অনূর্ধ্ব-১৫ দলের জয় হয়ে যায় সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিশোরদের এই ম্যাচ জিততে লেগেছে কেবল ৭১ বল। ২২৯ বল হাতে রেখে তারা জিতেছে ৮ উইকেটে।
৫০ রানের লক্ষ্যে নেমে উদ্বোধনী জুটিতেই ৪৪ রান যোগ করেন ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের আব্দুর রহমান ইরফান ও খেয়াল রায় ওম। দশম ওভারের তৃতীয় বলে ওমকে (১৬) ফেরান ফুয়ারা বেগম। তিন নম্বরে নামা মোহাম্মদ ফাইয়াজ খান ফাহিম আউট হয়েছেন শূন্য রানে। ৪৫ রানে ২ উইকেট হারানোর পরও ম্যাচ জিততে কোনো সমস্যা হয়নি ছেলেদের। ১১.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৫১ রান করে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল। ৩৫ বলে ৫ চারে ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন ওপেনার ইরফান। মেয়েদের ফুয়ারা, ফাহিমা খাতুন নিয়েছেন একটি করে উইকেট।
এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বিসিবি নারী লাল দলের জ্যোতি। প্রথম ওভারেই ৪ রানে আউট হন ইশমা তানজিম। দ্বিতীয় উইকেটে শারমিন সুলতানা ও সুমাইয়া আক্তার গড়েন ২৭ রানের জুটি। অষ্টম ওভারের তৃতীয় বলে শারমিনকে বোল্ড করেন অমিত কুমার। এরপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে নারী দলের ইনিংস। ১৮ রানে ৯ উইকেটে ২০.৪ ওভারে ৪৯ রানে গুটিয়ে গেছে দলটি। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন শারমিন। ছেলেদের সুলাইমান ইসলাম, আলিমুল ইসলাম আদিব নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট।
