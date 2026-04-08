Ajker Patrika
ক্রিকেট

বুমরাকে পেটানো সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পান্ডিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
বৈভব সূর্যবংশীর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হার্দিক পান্ডিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বৈভব সূর্যবংশীর কাছে প্রথম গিয়ার, দ্বিতীয় গিয়ার বলে আসলেই কিছু নেই। তিনি যেভাবে তাণ্ডব চালান, তা পঞ্চম-ষষ্ঠ গিয়ারে বাইক চালানোর মতোই। ভারতের বয়সভিত্তিক দল, আইপিএল, লিস্ট ‘এ’, টি-টোয়েন্টি—দল, সংস্করণ যা-ই হোক না কেন, তাঁর ব্যাটে ওঠে ঝড়। সূর্যবংশীর তাণ্ডব থেকে রেহাই পান না জসপ্রীত বুমরার মতো তারকা বোলাররাও।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃষ্টির বাগড়ায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসে ১১ ওভারে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া রাজস্থান ১১ ওভারে ৩ উইকেটে করে ১৫০ রান। ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৭ রান করলেও বড় স্কোরের ভিতটা গড়ে দেন সূর্যবংশী। ১৪ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় সূর্যবংশী করেন ৩৯ রান। যার মধ্যে দুই ছক্কা মেরেছেন বুমরাকে। এমন তো নয় যে কখনো বুমরা ছক্কা হজম করেননি। কিন্তু গতির হেরফেরে বুমরা অন্যান্যদের বোকা বানাতে পারলেও সূর্যবংশীর কাছে এবার হার মেনেছেন।

১১ ওভারে নেমে আসা ম্যাচটি মুম্বাই হেরে যায় ২৭ রানে। ম্যাচ চলাকালীন বিস্ময় বালক সূর্যবংশীকে বারবার বাহবা দিয়েছেন মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পান্ডিয়া, ‘১৬-১৭ বছর বয়সী (১৫ বছর বয়সী) একটা ছেলেকে এভাবে খেলতে দেখলে সত্যিই অনেক ভালো লাগে। তার ব্যাটিংয়ের ধরন এবং যেভাবে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে, সেটা অসাধারণ। শুধু ভুলগুলো থেকে শিখতে হবে। তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা।’

টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া রাজস্থানের দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও সূর্যবংশী শুরুতেই ওলটপালন করে দেন মুম্বাইকে। ৩০ বলে ৮০ রানের জুটি গড়েন জয়সওয়াল-সূর্যবংশী। ঝোড়ো ইনিংস খেলে সূর্যবংশী বিদায় নিলেও একপ্রান্ত আগলে রেখে শেষ পর্যন্ত খেলেন জয়সওয়াল। ৩২ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ৭৭ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন জয়সওয়াল।

সতীর্থ সূর্যবংশীর ঝোড়ো ব্যাটিং অনেক অনুপ্রাণিত করে বলে জানিয়েছেন জয়সওয়াল। রাজস্থানের ২৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জয়সওয়াল বলেন, ‘আসলেই বিস্ময়কর। সূর্যবংশী খেলাটা খুব দারুণ বোঝে। যাতে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পারে, সেই বার্তা তাকে (সূর্যবংশী) দিই। তাকে দেখে আমি নিজেও অনুপ্রাণিত হই।’

১১ ওভারে ১৫১ রানের লক্ষ্যে নেমে পুরো ওভার ব্যাটিং করে ৯ উইকেটে ১২৩ রানে আটকে যায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ৩ ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ১০ দলের মধ্যে শীর্ষে রাজস্থান। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স—প্রত্যেকের পয়েন্ট ২ হলেও নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। পাঁচ, ছয় ও সাতে অবস্থান করছে হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মুম্বাই। ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে পাঞ্জাব কিংস। তিন ও চারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, দিল্লি ক্যাপিটালস দুই দলেরই পয়েন্ট ৪।

বিষয়:

খেলাআইপিএলক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

সম্পর্কিত

তামিমকে অভিনন্দন জানালেন ভারতীয় বোর্ডের কর্মকর্তা

তামিমকে অভিনন্দন জানালেন ভারতীয় বোর্ডের কর্মকর্তা

বুমরাকে পেটানো সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পান্ডিয়া

বুমরাকে পেটানো সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পান্ডিয়া

‘ভারতকে মনে করানোর দরকার ছিল, আমাদেরও মেরুদণ্ড আছে’

‘ভারতকে মনে করানোর দরকার ছিল, আমাদেরও মেরুদণ্ড আছে’

বিসিবি এখন বাপের দোয়া ক্রিকেট বোর্ড: সংসদে হাসনাত

বিসিবি এখন বাপের দোয়া ক্রিকেট বোর্ড: সংসদে হাসনাত