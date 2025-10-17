এমন উইকেট আগে দেখিনি: স্যামি

ক্রীড়া ডেস্ক
কালো রঙের উইকেট যেন মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নিয়মিত চিত্র। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান টনি হেমিংয়ের অধীনে আরও বেশি কালো হয়েছে হোম অব ক্রিকেটের উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি তাই সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলেন, এমন উইকেট তিনি আগে কখনো দেখেননি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে হেমিংয়ের বানানো ঘনকালো উইকেটে প্রথমবার খেলতে নামবে বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। সিরিজ শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে স্যামি অকোপটে স্বীকার করলেন, এমন কালো পিচে খেলা তাঁদের ব্যাটারদের জন্য বেশ কঠিনই হবে।
স্যামি বলেন, ‘আমাদের অধিনায়ক উইকেট দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। আমি এর আগে এমন উইকেট দেখিনি। আমি মনে করি, আমরা সবাই জানি যে উপমহাদেশে আমাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে আমাদের ব্যাটারদের জন্য।’
বাংলাদেশ সফরের আগে ভারতে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যেটা কাজে দেবে বলে মনে করেন স্যামি, ‘আমি মনে করি, ভারত থেকে আসাটা সেই খেলোয়াড়দের জন্য সুবিধার, যারা এমন বা এর কাছাকাছি কন্ডিশনে অভ্যস্ত হয়েছে। যেমন আমাদের অধিনায়ক বললেন, এটা হলো অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ক্রিজে প্রয়োগ এবং খুব দ্রুত কন্ডিশন যাচাই করা। কিছু খেলোয়াড়ের জন্য বাংলাদেশের কন্ডিশন সম্ভবত নতুন। তবে খেলতে খেলতেই শেখার কাজটি করতে হবে। তাই আপনি কন্ডিশন যাচাই করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন যে সফল হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন।’
সাবেক তারকা অলরাউন্ডার আরও বলেন, ‘আমি আগেই বলেছি, আমার দেখা মতে বাংলাদেশে ঘরের মাঠে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তবে এমন একটি চ্যালেঞ্জ, যার জন্য আমার দল বেশ ভালোভাবে প্রস্তুত। কারণ, আমার বেশির ভাগ ব্যাটসম্যান ভারত থেকে আসছে, বাংলাদেশের কাছাকাছি ভ্রমণ করে।’
কালো রঙের উইকেট যেন মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নিয়মিত চিত্র। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান টনি হেমিংয়ের অধীনে আরও বেশি কালো হয়েছে হোম অব ক্রিকেটের উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি তাই সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলেন, এমন উইকেট তিনি আগে কখনো দেখেননি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে হেমিংয়ের বানানো ঘনকালো উইকেটে প্রথমবার খেলতে নামবে বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। সিরিজ শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে স্যামি অকোপটে স্বীকার করলেন, এমন কালো পিচে খেলা তাঁদের ব্যাটারদের জন্য বেশ কঠিনই হবে।
স্যামি বলেন, ‘আমাদের অধিনায়ক উইকেট দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। আমি এর আগে এমন উইকেট দেখিনি। আমি মনে করি, আমরা সবাই জানি যে উপমহাদেশে আমাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে আমাদের ব্যাটারদের জন্য।’
বাংলাদেশ সফরের আগে ভারতে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যেটা কাজে দেবে বলে মনে করেন স্যামি, ‘আমি মনে করি, ভারত থেকে আসাটা সেই খেলোয়াড়দের জন্য সুবিধার, যারা এমন বা এর কাছাকাছি কন্ডিশনে অভ্যস্ত হয়েছে। যেমন আমাদের অধিনায়ক বললেন, এটা হলো অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ক্রিজে প্রয়োগ এবং খুব দ্রুত কন্ডিশন যাচাই করা। কিছু খেলোয়াড়ের জন্য বাংলাদেশের কন্ডিশন সম্ভবত নতুন। তবে খেলতে খেলতেই শেখার কাজটি করতে হবে। তাই আপনি কন্ডিশন যাচাই করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন যে সফল হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন।’
সাবেক তারকা অলরাউন্ডার আরও বলেন, ‘আমি আগেই বলেছি, আমার দেখা মতে বাংলাদেশে ঘরের মাঠে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তবে এমন একটি চ্যালেঞ্জ, যার জন্য আমার দল বেশ ভালোভাবে প্রস্তুত। কারণ, আমার বেশির ভাগ ব্যাটসম্যান ভারত থেকে আসছে, বাংলাদেশের কাছাকাছি ভ্রমণ করে।’
হংকংয়ের বিপক্ষে হারতে বসা ম্যাচে শেষের দিকের গোলে পয়েন্ট ভাগ করে বাংলাদেশ। উত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশটির বিপক্ষে পয়েন্ট ভাগ করে র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছে হ্যাভিয়ের কাবরেরার দল।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জার্সিতে সাত বছর আগে সবশেষ খেলেছেন নাসির হোসেন। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেও মাঝে ১৫ মাস নিষিদ্ধ ছিলেন তিনি। কিন্তু নাসিরের পারফরম্যান্সে তাতে মোটেও ভাটা পড়েনি। ৩৩ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারের কাছ থেকে তরুণ আকবর আলী শিখেছেন অনেক কিছু শিখেছেন।২ ঘণ্টা আগে
মারনাস লাবুশেনকে বাদ দিয়ে ভারতের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচক প্যানেল। ফিরতেও বেশি সময় লাগল না তারকা ব্যাটারের। ক্যামেরুন গ্রিনের ইনজুরিতে দলে ডাক পেলেন লাবুশেন।২ ঘণ্টা আগে
টেস্ট থেকে ওয়ানডে, ওয়ানডে থেকে টি-টোয়েন্টি, টি-টোয়েন্টি থেকে টি-টেন—১৪৮ বছরের ইতিহাসে ক্রিকেটের সংস্করণের বদলটা হয়েছে এভাবেই। যদিও টি-টেন এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। এবার টেস্ট টোয়েন্টি নামে নতুন এক সংস্করণ চলবে।৩ ঘণ্টা আগে