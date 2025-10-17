Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

এমন উইকেট আগে দেখিনি: স্যামি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ২৫
টনি হেমিংয়ের সঙ্গে কথা বলছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল। ছবি: বিসিবি
টনি হেমিংয়ের সঙ্গে কথা বলছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল। ছবি: বিসিবি

কালো রঙের উইকেট যেন মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নিয়মিত চিত্র। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান টনি হেমিংয়ের অধীনে আরও বেশি কালো হয়েছে হোম অব ক্রিকেটের উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি তাই সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলেন, এমন উইকেট তিনি আগে কখনো দেখেননি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে হেমিংয়ের বানানো ঘনকালো উইকেটে প্রথমবার খেলতে নামবে বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। সিরিজ শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে স্যামি অকোপটে স্বীকার করলেন, এমন কালো পিচে খেলা তাঁদের ব্যাটারদের জন্য বেশ কঠিনই হবে।

স্যামি বলেন, ‘আমাদের অধিনায়ক উইকেট দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। আমি এর আগে এমন উইকেট দেখিনি। আমি মনে করি, আমরা সবাই জানি যে উপমহাদেশে আমাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে আমাদের ব্যাটারদের জন্য।’

বাংলাদেশ সফরের আগে ভারতে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যেটা কাজে দেবে বলে মনে করেন স্যামি, ‘আমি মনে করি, ভারত থেকে আসাটা সেই খেলোয়াড়দের জন্য সুবিধার, যারা এমন বা এর কাছাকাছি কন্ডিশনে অভ্যস্ত হয়েছে। যেমন আমাদের অধিনায়ক বললেন, এটা হলো অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ক্রিজে প্রয়োগ এবং খুব দ্রুত কন্ডিশন যাচাই করা। কিছু খেলোয়াড়ের জন্য বাংলাদেশের কন্ডিশন সম্ভবত নতুন। তবে খেলতে খেলতেই শেখার কাজটি করতে হবে। তাই আপনি কন্ডিশন যাচাই করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন যে সফল হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন।’

সাবেক তারকা অলরাউন্ডার আরও বলেন, ‘আমি আগেই বলেছি, আমার দেখা মতে বাংলাদেশে ঘরের মাঠে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তবে এমন একটি চ্যালেঞ্জ, যার জন্য আমার দল বেশ ভালোভাবে প্রস্তুত। কারণ, আমার বেশির ভাগ ব্যাটসম্যান ভারত থেকে আসছে, বাংলাদেশের কাছাকাছি ভ্রমণ করে।’

বিষয়:

খেলাওয়েস্ট ইন্ডিজবিসিবিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

অঙ্গীকারনামায় সংশোধনীর পরও বিক্ষোভ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ রণক্ষেত্র

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

জুলাই জাতীয় সনদের ৫ নম্বর দফা সংশোধনের যে প্রস্তাব দিলেন সালাহউদ্দিন

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করলেন প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক নেতারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

সম্পর্কিত

এমন উইকেট আগে দেখিনি: স্যামি

এমন উইকেট আগে দেখিনি: স্যামি

হংকং ম্যাচে ড্র করে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোল বাংলাদেশ

হংকং ম্যাচে ড্র করে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোল বাংলাদেশ

নাসিরের কাছ থেকে যা শিখেছেন আকবর

নাসিরের কাছ থেকে যা শিখেছেন আকবর

গ্রিনের চোটে কপাল খুলল লাবুশেনের

গ্রিনের চোটে কপাল খুলল লাবুশেনের