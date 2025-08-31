Ajker Patrika
সেপ্টেম্বরে হচ্ছে না ‘বিসিবি অ্যাওয়ার্ড নাইট’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৪৩
সেপ্টেম্বরে হচ্ছে না ‘বিসিবি অ্যাওয়ার্ড নাইট’। ফাইল ছবি
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নতুন সব উদ্যোগের মধ্যে ছিল ‘বিসিবি অ্যাওয়ার্ড নাইট’। ক্রিকেটার ও ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করা এবং ক্রিকেট সংস্কৃতিকে আরও প্রাণবন্ত করতেই এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার কথা থাকলেও আপাতত পিছিয়ে যাচ্ছে বিসিবির অ্যাওয়ার্ড নাইট।

আয়োজনের আহ্বায়ক বিসিবির মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা শুরুতে যে পরিকল্পনা নিয়ে এই অ্যাওয়ার্ড নাইট করতে চেয়েছিলাম, সেটি এতটা সহজ নয়। ক্রিকেটারদের পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারক নির্বাচন থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে। অনুষ্ঠানটি আগামী ডিসেম্বরে বিপিএলের সময় আয়োজন করতে চাইছি। বিসিবি নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণে অক্টোবরে এটি করা সম্ভব নয়। আমরা চাই নতুন পরিচালনা পর্ষদের অধীনেই এই অ্যাওয়ার্ড নাইট হোক।’

মিঠু আরও বলেন, ‘আমরা শুধু ক্রিকেটারদের নয়, সেরা ক্রীড়া সাংবাদিক, সেরা কোচ, সেরা আম্পায়ারসহ বিসিবির বিভিন্ন বিভাগকে পুরস্কৃত করব। এতে সবার কাজের গতি ও অনুপ্রেরণা বাড়বে।’

