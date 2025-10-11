Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারত ম্যাচে ‘অপরাধে’র শাস্তি প্রোটিয়া ক্রিকেটারকে দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৩৯
দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার ননকুলুলেকো মালাবাকে শাস্তি দিয়েছে আইসিসি। ছবি: ক্রিকইনফো
দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার ননকুলুলেকো মালাবাকে শাস্তি দিয়েছে আইসিসি। ছবি: ক্রিকইনফো

বিশাখাপত্তনমে পরশু নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচ শেষ হওয়ার দুই দিনের মাথায় দক্ষিণ আফ্রিকার ননকুলুলেকো মালাবাকে শাস্তি দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তাঁর নামের পাশে জুটেছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।

মালাবার শাস্তির কথা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি নিশ্চিত করেছে। আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে মালাবাকে তিরস্কার করা হয়েছে। তিরস্কার, ডিমেরিট পয়েন্ট দুটিই একসঙ্গে পেয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আচরণবিধির ২.৮ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাজে ভাষা, অঙ্গভঙ্গি বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে ব্যাটারকে খেপিয়ে তুললে শাস্তির বিধান রয়েছে। গত ২৪ মাসে এটাই তাঁর প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।

মালাবার ঘটনা ঘটেছে পরশু বিশাখাপত্তনমে ভারতের ব্যাটিং ইনিংসের সময়। ১৭তম ওভারের শেষ বলে ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটার হার্দিন দেওলকে বোল্ড করেন মালাবা। প্রোটিয়া এই বাঁহাতি স্পিনার ইশারায় দেওলকে বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিন নম্বরে নেমে দেওল ২৩ বলে ১ চারে করেছেন ১৩ রান। মালাবা ১০ ওভারে ৪৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। সেই ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার ছিলেন কিম কটন ও জ্যাকুলিন উইলিয়ামস। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন ক্যান্ডেস লা বোর্ডে ও সু রেডফার্ন। ট্রুডি অ্যান্ডারসন ছিলেন ম্যাচ রেফারি।

বিশাখাপত্তনমে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৪৯.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান করেছিল ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ৯৪ রান করেছিলেন রিচা ঘোষ। ভারতীয় এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার ৭৭ বলের ইনিংসে ১১ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছিলেন। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫২ রান করে ফেলেছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছিলেন নাডিনে ডি ক্লার্ক। আট নম্বরে নেমে ৫৪ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। ৬.৫ ওভারে ৫২ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা দুই দলেরই পয়েন্ট চার হলেও নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। তিন ও চারে থাকা ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার নেট রানরেট ‍+০.৯৫৯ ও -০.৮৮৮।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নয়াদিল্লিতে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিক নিষিদ্ধ, ভারত সরকার বলছে—কিছু করার নেই

ওকে বললে আমাকে নোবেলটা দিয়ে দিত: মাচাদোর সঙ্গে ফোনালাপ শেষে বললেন ট্রাম্প

চীনা পণ্যে আরও ১০০ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা ট্রাম্পের, অস্থির বিশ্ববাজার

‘গাজার শাসক ঠিক করবে ফিলিস্তিনের জনগণ’, ট্রাম্পের ‘পিস বোর্ড’ প্রত্যাখ্যান

সনদ, সংসদ, গণভোট ও সেফ এক্সিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ সতর্ক থাকবেন যেভাবে

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ সতর্ক থাকবেন যেভাবে

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

সম্পর্কিত

ভারত ম্যাচে ‘অপরাধে’র শাস্তি প্রোটিয়া ক্রিকেটারকে দিল আইসিসি

ভারত ম্যাচে ‘অপরাধে’র শাস্তি প্রোটিয়া ক্রিকেটারকে দিল আইসিসি

কানাডায় বাজে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব, টানা গোল্ডেন ডাক

কানাডায় বাজে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব, টানা গোল্ডেন ডাক

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

সিরিজ বাঁচাতে নামবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সিরিজ বাঁচাতে নামবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়