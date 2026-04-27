টেস্ট খেলার ধরন বদলাতে চায় বাংলাদেশ, আলোচনায় বাজবল

টেস্ট ক্রিকেটে বাজবল প্রথা শুরু করেছে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষের বোলারদের ভয় না পেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করাই হলো বাজবল। ইংল্যান্ডের মতো পুরোপুরি না হলেও মাঝেমধ্যে টেস্টে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ব্যাট করতে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, ভারতের মতো দলগুলোকে। বাংলাদেশের জন্য যা এখনো স্বপ্নের মতো।
আগামী মাসে নিজেদের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সে সিরিজ নিয়ে এরই মধ্যে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে স্বাগতিকেরা। বিরানব্বইয়ের চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে আলোচনায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের ব্যাটিং। প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন জানালেন, বড় দলগুলোর মতো আক্রমণাত্মক না হলেও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নাজমুল হোসেন শান্তদের ব্যাটিংয়ে পরিবর্তন আসতে পারে।
বাশার বলেন, ‘আমি এর আগে বলেছি যে আমাদের বোলিং দিকটা ঠিক আছে। বোলাররা এখন ২০টা উইকেট নেওয়ার মতো সামর্থ্য আছে। যেটা আগে এতটা ছিল না। আগেও ভালো বলার ছিল। কিন্তু এখন মনে হয় আমরা নিয়মিত হয় ২০টা উইকেট নিতে পারি। আমার মনে হয় এখন ব্যাটিং নিয়ে কথা বলার সময়। সেখানে যদি আমরা একটু ধারাবাহিক হতে পারি আমার তাহলে মনে হয় এবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বাংলাদেশ ভালো করবে। আমরা হয়তো একটু ভিন্ন রকমের ক্রিকেট খেলতে পারি। ঠিক বাজবলের কথা বলছি না, বলব না। তবে আমরা আমাদের খেলার ধরনটা একটু পরিবর্তন করতে পারি। সেটা আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে জায়গা পেয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পাওয়া এই ব্যাটার সচরাচর মারকুটে ব্যাটিং করে থাকেন। তাহলে কেন লম্বা সংস্করণে ডাকা হলো তাঁকে? তামিম দলে জায়গা পাওয়ায় টেস্টে বাংলাদেশের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের বিষয়টি আরও বেশি সামনে উঠে এসেছে। তাহলে কি পাকিস্তানের বিপক্ষে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পথে হাঁটবে বাংলাদেশ। এমন প্রশ্নের জবাবে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা শোনালেন প্রধান নির্বাচক।
বাশার বলেন, ‘আমরা যখন কোনো খেলোয়াড়কে নিয়েছি, তার খেলার ধরনটা দেখেই নিয়েছি। যাকে দলে নিতে চাচ্ছি, আমাদের চাওয়া সে ওই ধরনের ক্রিকেটই খেলুক। সে দলেও আসুক ওই ধরনের খেলাটা দিয়েই। খেলার ধরণ কেমন হবে সেটা পরে সিদ্ধান্ত নিব। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা হলো, যদি দরকার হয় আমরা এ রকম (আক্রমণাত্মক) ক্রিকেট খেলতে পারি। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে চাইলেই হবে না। সে রকম খেলোয়াড় থাকতে হবে। অন্য দলগুলো এমন ক্রিকেট খেলে, কারণ তাদের তেমন খেলোয়াড় আছে। আমাদের তেমনভাবে খেলার মতো যথেষ্ট খেলোয়াড় থাকলে আমরা ঐ ধরণের ক্রিকেট খেলতেই পারি। এটা (তামিমকে দলে নেওয়া) আমাদের পরিকল্পনার একটা অংশ। দেখা যাক ভবিষ্যতে আমরা কী করতে পারি।’
