পেশাদার ফুটবলে প্রথমবার সিটি ক্লাব, চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম সিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গত মৌসুমে শেষ করতে হয়েছে তিনে থেকে। এবার আর আক্ষেপ নয়, আনন্দের যাত্রাই করল সিটি ক্লাব। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রমোশন পেয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নাম লিখিয়েছে তারা। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি এবারই প্রথম খেলতে যাচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ স্তরে।

১৬ ম্যাচ শেষে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে বিসিএলের দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করেছে সিটি ক্লাব। যদিও আজ গাজীপুরে তারা ১-০ গোলে হেরেছে বিআরটিসি। তবে তাদের টপকে ওপরে ওঠার সম্ভাবনা নেই আর কারও।

ক্রিকেটে বেশ কয়েকবার শীর্ষ পর্যায়ে খেললেও পেশাদার ফুটবলে এবারই প্রথম সিটি ক্লাবের। ২০০০ সালে তৃতীয় বিভাগ লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ খেলছে গত মৌসুম থেকে।

দুই ম্যাচ হাতে থাকতে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম এফসি। ফুটবল লিগের টিকিট অবশ্য আগেই নিশ্চিত করেছে তারা। তবে ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা পাকা করল তারা। আজ বসুন্ধরা স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ওয়ারী ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়েছে চট্টগ্রাম ক্লাবটি।

