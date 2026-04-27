পেশাদার ফুটবলে প্রথমবার সিটি ক্লাব, চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম সিটি

গত মৌসুমে শেষ করতে হয়েছে তিনে থেকে। এবার আর আক্ষেপ নয়, আনন্দের যাত্রাই করল সিটি ক্লাব। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রমোশন পেয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নাম লিখিয়েছে তারা। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি এবারই প্রথম খেলতে যাচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ স্তরে।
১৬ ম্যাচ শেষে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে বিসিএলের দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করেছে সিটি ক্লাব। যদিও আজ গাজীপুরে তারা ১-০ গোলে হেরেছে বিআরটিসি। তবে তাদের টপকে ওপরে ওঠার সম্ভাবনা নেই আর কারও।
ক্রিকেটে বেশ কয়েকবার শীর্ষ পর্যায়ে খেললেও পেশাদার ফুটবলে এবারই প্রথম সিটি ক্লাবের। ২০০০ সালে তৃতীয় বিভাগ লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ খেলছে গত মৌসুম থেকে।
দুই ম্যাচ হাতে থাকতে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম এফসি। ফুটবল লিগের টিকিট অবশ্য আগেই নিশ্চিত করেছে তারা। তবে ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা পাকা করল তারা। আজ বসুন্ধরা স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ওয়ারী ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়েছে চট্টগ্রাম ক্লাবটি।
টেস্ট ক্রিকেটে বাজবল প্রথা শুরু করেছে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষের বোলারদের ভয় না পেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করাই হলো বাজবল। ইংল্যান্ডের মতো পুরোপুরি না হলেও মাঝেমধ্যে টেস্টে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ব্যাট করতে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, ভারতের মতো দলগুলোকে। বাংলাদেশের জন্য যা এখনো স্বপ্নের মতো।২৫ মিনিট আগে
লক্ষ্যটা ছিল ১৮৩ রানের। এই পথ পাড়ি দিতে শুরুতেই খুব বেশি উইকেট হারালে বিপদে পড়তে হতো বাংলাদেশকে। কিন্তু তেমন কোনো বিপদে পড়তে হয়নি স্বাগতিকদের। পাওয়ারপ্লেতে মাত্র ১ উইকেট হারানোর পর মাঝের ওভারে ইনিংসের হাল ধরেন তাওহীদ হৃদয়-পারভেজ হোসেন ইমনরা।১ ঘণ্টা আগে
যেখানে শেষ করেছিল বাংলাদেশ, আজ সেখানেই নতুন সূচনা করল তারা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডকে গত বছর হারানোর পর বাংলাদেশ আজ হারাল নিউজিল্যান্ডকেও। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল।২ ঘণ্টা আগে
ঘানা দলকে নিয়ে কিছু বলতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ২০১০ বিশ্বকাপ। ভেসে ওঠে উরুগুয়ের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে আসামোয়া জিয়ান, কেভিন-প্রিন্স বোয়াটেংদের কান্নাভেজা বিদায়। নক আউটের সেই ম্যাচে যদি গোললাইন থেকে হাত দিয়ে বল না ফেরাতেন লুইস সুয়ারেজ, তাহলে তো আফ্রিকার প্রথম দল হিসেবেই ঘানা উঠে যেত বিশ্বকাপে৩ ঘণ্টা আগে