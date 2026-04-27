মালদ্বীপে চার জাতির টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের কোচ মারুফুল হক

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে চার জাতির টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে মালদ্বীপ ফুটবল ফেডারেশন। গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশকে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। বাফুফে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও জাতীয় দল নয়, বরং অনূর্ধ্ব–২৩ দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
অনূর্ধ্ব–২৩ দলের প্রধান কোচ হিসেবে থাকবেন মারুফুল হক। বর্তমানে অবশ্য আবাহনী লিমিটেডের ডাগআউটে আছেন তিনি। ২৩ মে শেষ হবে লিগ। চার জাতির টুর্নামেন্ট চলবে ১–১০ জুন।
অনূর্ধ্ব–২৩ দল সর্বশেষ খেলেছিল অনূর্ধ্ব–২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে। ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত সেই টুর্নামেন্টে কোচ ছিলেন বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সাইফুল বারী টিটু। যদিও জ্বরের কারণে কোনো ম্যাচেই ডাগআউটে দাঁড়াতে পারেননি তিনি।
চার জাতির টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ খেলবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।
