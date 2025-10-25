আফগান সিরিজ দিয়ে সাত বছর পর ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন গ্রায়েম ক্রেমার। জিম্বাবুয়ের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট প্রো ফিফটি চ্যাম্পিয়নশিপে মিডওয়েস্ট রাইনোসের হয়ে ২০১৮ সালে সর্বশেষ ২২ গজে নেমেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর দীর্ঘ সাত বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) গতকাল ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। সিকান্দার রাজা এই সিরিজে জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন। এই দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ক্রেমারের ফেরা ও শন উইলিয়ামসের না থাকা। জেডসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইলিয়ামস নেই ব্যক্তিগত কারণেই।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জিম্বাবুয়ে নিশ্চিত করেছে মূল পর্বের টিকিট। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—সীমিত ওভারের ক্রিকেটের এ তিনটি আইসিসি ইভেন্ট মিস করার পর অবশেষে মেজর টুর্নামেন্টে খেলছে আফ্রিকা মহাদেশের এ দলটি। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য জিম্বাবুয়ের যে দল ছিল, সেই দল থেকে কেবল একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ট্রেভর গুয়ান্ডুর পরিবর্তে দলে এসেছেন ক্রেমার।
ক্রেমার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছিলেন ২০১৮ সালের মার্চে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। তাঁর নেতৃত্বে বাছাইপর্বে ব্যর্থ হয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপে উঠতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। ক্রিকেট থেকে এরপর বিরতি নিয়েছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। সেখানে তাঁর স্ত্রী মের্না কাজ করেন উড়োজাহাজের পাইলট হিসেবে। ব্যস্ত ছিলেন গল্ফ খেলা নিয়েও।
জিম্বাবুয়ের জার্সিতে ২০০৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৯ টেস্ট, ৯৬ ওয়ানডে ও ২৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ক্রেমার। ১৪৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২১১ উইকেট। যার মধ্যে ওয়ানডেতে ৪.৯১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১১৯ উইকেট। এ ছাড়া ১৯ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে একটা সেঞ্চুরিও তাঁর রয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। এই হারারেতেই এবার হবে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৯ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর হবে এই তিন টি-টোয়েন্টি।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি দল
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাডান্ডে, তাদিওয়ানশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, তাসিঙ্গা মুসেকিওয়া, তিনোতেন্দা মাপোসা, টনি মুনিয়োঙ্গা, ডিয়ন মেয়ার্স, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, ব্রেন্ডন টেলর।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ চট্টগ্রামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি শুরু হবে শোকের আবহে। ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামবেন। শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে।
টি-টোয়েন্টি সিরিজ শোকের আবহে শুরুর কারণ মূলত এক ফিজিওথেরাপিস্টের মৃত্যু।খুলনার এক হাসপাতালে আজ ৪৭ বছর বয়সে মারা গেছেন বরিশাল দলের ফিজিওথেরাপিস্ট হাসান আহমেদ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সেটা নিশ্চিত করেছে।যখন হাসান মারা গেছেন, তখন খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) বরিশাল-খুলনা ম্যাচ চলছে। তাঁকে আজ স্মরণ করবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময়ও। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল খেলবে কালো আর্মব্যান্ড পরে। এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে বিসিবির ফিজিওর মৃত্যুতে।
এনসিএলে আজ চলছে তৃতীয় দিনের খেলা। আগামীকাল শেষ হবে চার দিনের ক্রিকেটের এই প্রথম রাউন্ড। শেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করা হবে। বিসিবি হাসানের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তিনি এনসিএলে বরিশাল বিভাগীয় ক্রিকেট দলের ফিজিও হিসেবে ১০ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছিলেন। ট্রমায় আক্রান্তদের জন্য বাংলাদেশে চালু করা পুনর্বাসনক্রেন্দ্রে (বিআরসিটি) প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না—শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে ঘটতে যাচ্ছিল এমন কিছুই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় গুরুতর চোট পেয়ে ভর্তি হতে হয় আইসিইউতে। একটু এদিক সেদিক হলে ঘটতে পারত মৃত্যুর মতো ভয়ংকর ঘটনা।
সিডনিতে পরশু ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে বাঁ পাশের পাঁজরে চোট পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল আইয়ারকে। সেদিন থেকে ভারতীয় এই ক্রিকেটার রয়েছেন আইসিউতে। তাঁর চোট নিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো।
ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়াকে (পিটিআই) এক সূত্র বলেছে, ‘শ্রেয়াস গত দুদিন ধরে আইসিইউতে আছে। মেডিকেল প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, তার অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কোনও ভাবেই যেন রক্তক্ষরণের ফলে সংক্রমণ না হয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।’
ফিল্ডিংয়ে শ্রেয়াস বরাবরই দুর্দান্ত। অনেক সময় এমন অসম্ভব ক্যাচ ধরেন তাতে প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটাররাও চমকে যান। পরশু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ৩৪তম ওভারের চতুর্থ বলে অ্যালেক্স ক্যারি তুলে মারতে গিয়েছিলেন হারশিত রানাকে। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দৌড়ে এসে অসাধারণ এক ক্যাচ ধরেছিলেন শ্রেয়াস। ক্যারির ক্যাচ ধরতে গিয়ে যে চোট পেয়েছিলেন, তাতে মাঠে বসে কিছুক্ষণ চিকিৎসা নিয়েছিলেন শ্রেয়াস। পরবর্তীতে তাঁর শারীরিক সমস্যা হওয়ার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মেডিকেল টিম কোনো রকম দেরি করেনি। পিটিআইকে সূত্র বলেছে, ‘দলের চিকিৎসক, ফিজিও সময় নষ্ট করতে চাননি। শ্রেয়াসকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। দেরি করলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারত।আপাতত তিনি (শ্রেয়াস) আইসিইউতেই থাকবেন। দুই থেকে সাত দিন পর্যন্ত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হতে পারে।’
শ্রেয়াস কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটার চেয়েও বড় প্রশ্ন ভারতে কবে ফিরবেন? ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বা ক্রিকবাজ কোথাও কোনো এর উত্তর মেলেনি। তবে ক্রিকবাজ আজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সিডনিতে বিসিসিআইয়ের এক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি। দলীয় চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর (শ্রেয়াস) অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত কয়েক জন বন্ধুবান্ধবও আছেন। আইয়ারের পরিবারের এক সদস্য মুম্বাই থেকে সিডনি যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। যদিও গতকাল সাপ্তাহিক ছুটি পড়ে যাওয়ায় ভিসা প্রক্রিয়া ঠিকঠাক হয়নি। আইয়ারের কাছে পৌঁছাতে একটু সময় লাগবে। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কমপক্ষে তিন সপ্তাহ তিনি মাঠের বাইরে থাকবেন। তবে সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের।
ওয়ানডে সিরিজ থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া এখন খেলবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিসহ ভারতের ওয়ানডে দলের কয়েকজন ক্রিকেটার এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছেন। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবসহ টি-টোয়েন্টি দলে থাকা ক্রিকেটাররা এখন ক্যানবেরায়। পরশু ক্যানবেরায় হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ ও ভারত। আগেই সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হওয়ায় দুই দলের লড়াইটি ছিল গুরুত্বহীন। বৃষ্টি বাগড়ায় ম্যাচটিতে ফলও হয়নি। এরপরও একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকল আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচটি।
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ভারতের খেলা দেখতে হাজির হন ২৫,৯৬৫ জন দর্শক। যা কোনো নারী আইসিসি টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে সর্বোচ্চ উপস্থিতির রেকর্ড। আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচে। গত ২৩ অক্টোবর ব্ল্যাক ক্যাপসদের বিপক্ষে স্মৃতি মান্ধানা, হারমানপ্রীতি কৌরদের লড়াই দেখতে গ্যালারিতে হাজির হয়েছিল ২৫,১৬৬ জন দর্শক। এই রেকর্ড ভেঙে গেল মাত্র তিনদিনেই।
বৃষ্টির কারণে বাতিল হয় বাংলাদেশ ও ভারতে ম্যাচটি। কয়েক দফা বৃষ্টির কারণে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসে ২৭ ওভারে। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেটে ১১৯ রান করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। ডিএলএস মেথডে ভারতের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৬ রান। লক্ষ্য তাড়ায় ৮.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৭ রান করে ভারত। এরপর আবার বৃষ্টি নামলে ম্যাচ পরিত্যক্ত করেন রেফারি।
শ্রীলঙ্কার সাথে যৌথভাবে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজক ভারত। মূলত স্বাগতিক দেশ হওয়ায় নিজেদের ক্রিকেটারদের সমর্থন দিতে প্রতি ম্যাচেই গ্যালারিতে ভারতীয়দের আধিপত্য দেখা যায়। এদিক থেকে অন্যান্য ভেন্যুর তুলনায় নভি মুম্বাইয়ের বেশ এগিয়ে। এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের ক্রিকেটের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।
নারী বিশ্বকাপে আরও বড় দুটি ম্যাচ দেখার সুযোগ পাচ্ছেন নভি মুম্বাইয়ের দর্শকরা। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার শেষ চারের ম্যাচটি হবে এই ভেন্যু। এরপর ফাইনাল ম্যাচটিও হবে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে।
অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির পর নিরাপত্তাজনিত ইস্যুতে বিতর্কের মুখে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এরই মধ্যে নেক্কারজনক ঘটনাকে আরও উসকে দিলেন কৈলাশ বিজয়ভার্গিয়া নামের এক ভারতীয় মন্ত্রী। অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে অজি ক্রিকেটারদের জন্য ‘শিক্ষা’ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে সম্প্রতি ওই দুই অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেটারের গায়ে অশালীনভাবে স্পর্শ করে এক মোটরসাইকেল আরোহী। ইতোমধ্যে অভিযুক্ততে আটক করেছেন পুলিশ। এই ঘটনায় ফুঁসছে ক্রিকেটাঙ্গন। এমন নেক্কারজনক কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতের ভক্ত সমর্থক থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা। সেখানে উল্টোপথে হাঁটলেন বিজয়ভার্গিয়া। সহমর্মিতা না দেখিয়ে বরং ভুক্তভোগী ক্রিকেটারদের দায় দিচ্ছেন তিনি।
এক সাক্ষাৎকারে মধ্যপ্রদেশের বিজেপির এই সাংসদ বলেন, ‘কোনো খেলোয়াড় বা আমরা যখন বাইরে যাই তখন সংশ্লিষ্ট কাউকে অবহিত করি। এরপর থেকে ওই ক্রিকেটাররা এটা মাথায় রাখবে যে, আমরা যদি আমাদের ভেন্যু ছেড়ে যাই, তবে তাযর আগে নিরাপত্তা বা স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে। কারণ ক্রিকেটারদের নিয়ে সাধারণ মানুষদের অনেক বেশি আগ্রহ আছে।’
ভক্ত কর্তৃক ইংল্যান্ডের এক ফুটবলারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে টেনে ওই মন্ত্রী বলেন, ‘অনেকটা ইংল্যান্ডের ফুটবল অঙ্গনের মতো। আমি ফুটবলারদের পোশাক টেনে ছিঁড়তে দেখেছি। আমরা হোটেলে থাকার সময় দেখেছি ফুটবলারের সঙ্গে দেখা করতে যুবকরা এসেছিল। কেউ একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের কাছ থেকে অটোগ্রাফ চাইছিল। একটি মেয়ে এসে তো ফুটবলারকে চুমুই দিয়ে বসে এবং পোশাক ছিঁড়ে ফেলে। ওই ফুটবলার খুব বিখ্যাত ছিলেন।’
অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেটারদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিজয়ভার্গিয়া, ‘মাঝে মাঝে খেলোয়াড়রা তাদের জনপ্রিয়তা বুঝতে পারে না। খেলোয়াড়রা খুব জনপ্রিয়। তাই তাদের সতর্ক থাকা উচিত। যে ঘটনাটি ঘটল এটা তাদের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে থাকবে। এটা আমাদের জন্যও একটি শিক্ষা।’
