ছক্কা মারতে না পারা জাকেরই যখন ফিনিশার

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে জাকের আলী অনিক মেরেছেন ৩৮ ছক্কা। চারের সংখ্যা ৩৪। তাহলে তাঁর ছক্কা মারার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণ কী? কারণ, এই ছক্কাগুলোর বেশির ভাগ তিনি মেরেছেন দ্বিপক্ষীয় সিরিজে। কিন্তু মেজর টুর্নামেন্টের সময় যে ছক্কা মারতেই পারেন না ‘ফিনিশার’ তকমা পাওয়া জাকের।
২০২৩ সালে হাংজুতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু জাকেরের। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অভিষেক হওয়ার পর তাঁর মনে রাখার মতো সিরিজ গেছে ২০২৪ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬০ গড় ও ১৩৬.৬৬ গড়ে করেছিলেন ১২০ রান। মেরেছিলেন ৯ ছক্কা ও ৪ চার। বাংলাদেশের জার্সিতে ২ বছর হতে যাওয়া জাকেরকে আর নতুন বলার সুযোগ নেই। এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এ বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ—চারটি মেজর টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছেন। এসব টুর্নামেন্টে যখনই ছক্কা মারতে গেছেন, তখনই তাঁকে ফিরতে হয়েছে ড্রেসিংরুমে।
চারটি মেজর টুর্নামেন্ট জাকের যে এখন পর্যন্ত খেলেছেন, সেগুলোর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে একপাশে সরিয়ে রাখা যাক। কারণ, এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হয়েছে ওয়ানডে সংস্করণে। বাকি তিন টি-টোয়েন্টি সংস্করণের টুর্নামেন্ট মিলে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে কেবল এক ছক্কা। সেই ছক্কা এসেছে ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে। জাকেরকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপে তাঁর হতশ্রী পারফরম্যান্স নিয়ে। এমনকি লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের কাজ করেছেন জাকের, সেই দুই ম্যাচই হেরেছে বাংলাদেশ। ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে তিনি ব্যাটিং করেছেন ৬ নম্বরে। একটিতে খেলেছেন সাত নম্বরে। টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে তিনি অপরাজিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন নিয়ে মূলত প্রশ্ন উঠেছে। ফিনিশার হিসেবে নামলেও এবারের টুর্নামেন্টে তাঁর স্ট্রাইকরেট ১০৭.৫৭।
জাকেরের স্ট্রাইকরেটই প্রমাণ করে দিচ্ছে, এবারের এশিয়া কাপে তিনি কতটা বাজে খেলেছেন। টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে করেছেন ৭১ রান। যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪১ রান এসেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আবুধাবিতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেও খেলেছেন ৩৪ বল। মেরেছেন কেবল ২ চার। এই ম্যাচে তাঁর স্ট্রাইকরেট তবু ১০০ ছাড়িয়েছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে বাঁচা-মরার ম্যাচে তিনি ব্যাটিং করেন ১০০-এর কম স্ট্রাইকরেটে। বিশেষ করে, ১৯তম ওভারের শেষ তিন বলে যা করেছেন, সেটা চোখের জন্য পীড়াদায়ক। আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সেই তিন বলেই লেগ সাইডে ঘোরাতে গিয়ে ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেননি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনটি ডট খেলে জাকের রানের চাকা কমিয়ে দিয়েছেন।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে দুবাইয়ে ২২৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করলেও জাকের ছক্কা মারতে গিয়ে বোল্ড হয়েছেন। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি রান আউটের শিকার হয়েছেন। সব ছাপিয়ে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে জাকের কী করেছেন! খন্ডকালীন স্পিনার সায়েম আইয়ুবকে ছক্কা মারতে গিয়ে জাকের যেভাবে মোহাম্মদ নাওয়াজকে ক্যাচিং অনুশীলন করিয়েছেন, পাড়ার ক্রিকেটেও এমন ভুল খুব কমই হয়। উপরন্তু জাকের যখন অধিনায়ক, তখন তাঁর একটু দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল। শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সঙ্গে ধৈর্য ধরে জাকের একটা জুটি গড়লে বাংলাদেশ হয়তো ১৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে পারত পাকিস্তানের বিপক্ষে। তখন ফাইনালে মুখোমুখি হতো বাংলাদেশ-ভারত। কিন্তু বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এবার প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।
জাকের যে ওয়ানডে সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলেছেন, সেখানে তুলনামূলক ভালো খেলছেন। ২ ম্যাচে ৫৬.৫০ গড়ে করেছেন ১১৩ রান। ৬৬.৮৬ স্ট্রাইকরেট নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলেও সেবার সতীর্থদের ব্যর্থতায় তাঁকে একটু সময় নিয়ে খেলতে হয়েছে। কিন্তু এবার টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছাপিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা কথাগুলো নিয়েও চলছে সমালোচনা। ভারতের বিপক্ষে পরশু রাতে হারের পর জাকের বলেছিলেন, ‘খালি ছক্কা মারলেই হবে না। রানও বের করতে হবে।’ এমনকি টুর্নামেন্টের মাঝে তিনি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশার কথাও শুনিয়েছিলেন। সেই বাংলাদেশকে বিদায় নিতে হলো সুপার ফোর থেকে।
এশিয়া কাপ মিশন শেষ হলেও বাংলাদেশের যে বসে থাকার সুযোগ নেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। এরপর ঘরের মাঠে বাংলাদেশ আতিথেয়তা দেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ব্যস্ততার মধ্যে পার করা বাংলাদেশ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে খেলবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া আইসিসির এই ইভেন্টে জাকের কি নতুন গল্প লিখতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।
বাংলাদেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে জাকের আলী অনিক মেরেছেন ৩৮ ছক্কা। চারের সংখ্যা ৩৪। তাহলে তাঁর ছক্কা মারার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণ কী? কারণ, এই ছক্কাগুলোর বেশির ভাগ তিনি মেরেছেন দ্বিপক্ষীয় সিরিজে। কিন্তু মেজর টুর্নামেন্টের সময় যে ছক্কা মারতেই পারেন না ‘ফিনিশার’ তকমা পাওয়া জাকের।
২০২৩ সালে হাংজুতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু জাকেরের। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অভিষেক হওয়ার পর তাঁর মনে রাখার মতো সিরিজ গেছে ২০২৪ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬০ গড় ও ১৩৬.৬৬ গড়ে করেছিলেন ১২০ রান। মেরেছিলেন ৯ ছক্কা ও ৪ চার। বাংলাদেশের জার্সিতে ২ বছর হতে যাওয়া জাকেরকে আর নতুন বলার সুযোগ নেই। এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এ বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ—চারটি মেজর টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছেন। এসব টুর্নামেন্টে যখনই ছক্কা মারতে গেছেন, তখনই তাঁকে ফিরতে হয়েছে ড্রেসিংরুমে।
চারটি মেজর টুর্নামেন্ট জাকের যে এখন পর্যন্ত খেলেছেন, সেগুলোর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে একপাশে সরিয়ে রাখা যাক। কারণ, এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হয়েছে ওয়ানডে সংস্করণে। বাকি তিন টি-টোয়েন্টি সংস্করণের টুর্নামেন্ট মিলে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে কেবল এক ছক্কা। সেই ছক্কা এসেছে ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে। জাকেরকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপে তাঁর হতশ্রী পারফরম্যান্স নিয়ে। এমনকি লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের কাজ করেছেন জাকের, সেই দুই ম্যাচই হেরেছে বাংলাদেশ। ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে তিনি ব্যাটিং করেছেন ৬ নম্বরে। একটিতে খেলেছেন সাত নম্বরে। টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে তিনি অপরাজিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন নিয়ে মূলত প্রশ্ন উঠেছে। ফিনিশার হিসেবে নামলেও এবারের টুর্নামেন্টে তাঁর স্ট্রাইকরেট ১০৭.৫৭।
জাকেরের স্ট্রাইকরেটই প্রমাণ করে দিচ্ছে, এবারের এশিয়া কাপে তিনি কতটা বাজে খেলেছেন। টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে করেছেন ৭১ রান। যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪১ রান এসেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আবুধাবিতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেও খেলেছেন ৩৪ বল। মেরেছেন কেবল ২ চার। এই ম্যাচে তাঁর স্ট্রাইকরেট তবু ১০০ ছাড়িয়েছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে বাঁচা-মরার ম্যাচে তিনি ব্যাটিং করেন ১০০-এর কম স্ট্রাইকরেটে। বিশেষ করে, ১৯তম ওভারের শেষ তিন বলে যা করেছেন, সেটা চোখের জন্য পীড়াদায়ক। আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সেই তিন বলেই লেগ সাইডে ঘোরাতে গিয়ে ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেননি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনটি ডট খেলে জাকের রানের চাকা কমিয়ে দিয়েছেন।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে দুবাইয়ে ২২৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করলেও জাকের ছক্কা মারতে গিয়ে বোল্ড হয়েছেন। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি রান আউটের শিকার হয়েছেন। সব ছাপিয়ে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে জাকের কী করেছেন! খন্ডকালীন স্পিনার সায়েম আইয়ুবকে ছক্কা মারতে গিয়ে জাকের যেভাবে মোহাম্মদ নাওয়াজকে ক্যাচিং অনুশীলন করিয়েছেন, পাড়ার ক্রিকেটেও এমন ভুল খুব কমই হয়। উপরন্তু জাকের যখন অধিনায়ক, তখন তাঁর একটু দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল। শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সঙ্গে ধৈর্য ধরে জাকের একটা জুটি গড়লে বাংলাদেশ হয়তো ১৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে পারত পাকিস্তানের বিপক্ষে। তখন ফাইনালে মুখোমুখি হতো বাংলাদেশ-ভারত। কিন্তু বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এবার প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।
জাকের যে ওয়ানডে সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলেছেন, সেখানে তুলনামূলক ভালো খেলছেন। ২ ম্যাচে ৫৬.৫০ গড়ে করেছেন ১১৩ রান। ৬৬.৮৬ স্ট্রাইকরেট নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলেও সেবার সতীর্থদের ব্যর্থতায় তাঁকে একটু সময় নিয়ে খেলতে হয়েছে। কিন্তু এবার টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছাপিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা কথাগুলো নিয়েও চলছে সমালোচনা। ভারতের বিপক্ষে পরশু রাতে হারের পর জাকের বলেছিলেন, ‘খালি ছক্কা মারলেই হবে না। রানও বের করতে হবে।’ এমনকি টুর্নামেন্টের মাঝে তিনি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশার কথাও শুনিয়েছিলেন। সেই বাংলাদেশকে বিদায় নিতে হলো সুপার ফোর থেকে।
এশিয়া কাপ মিশন শেষ হলেও বাংলাদেশের যে বসে থাকার সুযোগ নেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। এরপর ঘরের মাঠে বাংলাদেশ আতিথেয়তা দেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ব্যস্ততার মধ্যে পার করা বাংলাদেশ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে খেলবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া আইসিসির এই ইভেন্টে জাকের কি নতুন গল্প লিখতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।
রিশাদ হোসেন ইনিংসের পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে পারলেন না। তখনই ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে পাকিস্তান। ইনিংসের শেষ বলে হারিস রউফ ডট দিয়ে সারেন আনুষ্ঠানিকতা। বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।৩৪ মিনিট আগে
পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে যখন ১৩৫ রান উঠল, তাদের ভক্ত-সমর্থকেরা জয়ের আশা হয়তো তেমন একটা করেননি। দুবাইয়ের পিচ যতই ধীর গতির হোক, এত কম রান ডিফেন্ড করতে পাকিস্তানকে করতে হতো বিশেষ কিছুই। সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সেটা করে দেখিয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষে।২ ঘণ্টা আগে
দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশকে ১১ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পাকিস্তান। এদিকে ভারত তো আগেই উঠে গেছে ফাইনালে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। তার আগে আজ টুর্নামেন্টের নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে ৯ মাসের মতো বাকি থাকলেও এখনই যে দামামা বেজে গেছে। ১২ সেপ্টেম্বর টিকিট বিক্রির কার্যক্রমের প্রথম ধাপেই জমা পড়েছিল এক লাখের বেশি আবেদন। এবার ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ সামনে রেখে তিনটি রঙিন মাস্কট প্রকাশ করল ফিফা।৪ ঘণ্টা আগে