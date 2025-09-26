Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ছক্কা মারতে না পারা জাকেরই যখন ফিনিশার

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের এশিয়া কাপে জাকের আলী অনিক একটা ছক্কাও মারতে পারেননি। ছবি: ক্রিকইনফো
এবারের এশিয়া কাপে জাকের আলী অনিক একটা ছক্কাও মারতে পারেননি। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে জাকের আলী অনিক মেরেছেন ৩৮ ছক্কা। চারের সংখ্যা ৩৪। তাহলে তাঁর ছক্কা মারার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণ কী? কারণ, এই ছক্কাগুলোর বেশির ভাগ তিনি মেরেছেন দ্বিপক্ষীয় সিরিজে। কিন্তু মেজর টুর্নামেন্টের সময় যে ছক্কা মারতেই পারেন না ‘ফিনিশার’ তকমা পাওয়া জাকের।

২০২৩ সালে হাংজুতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু জাকেরের। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অভিষেক হওয়ার পর তাঁর মনে রাখার মতো সিরিজ গেছে ২০২৪ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬০ গড় ও ১৩৬.৬৬ গড়ে করেছিলেন ১২০ রান। মেরেছিলেন ৯ ছক্কা ও ৪ চার। বাংলাদেশের জার্সিতে ২ বছর হতে যাওয়া জাকেরকে আর নতুন বলার সুযোগ নেই। এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এ বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ—চারটি মেজর টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছেন। এসব টুর্নামেন্টে যখনই ছক্কা মারতে গেছেন, তখনই তাঁকে ফিরতে হয়েছে ড্রেসিংরুমে।

চারটি মেজর টুর্নামেন্ট জাকের যে এখন পর্যন্ত খেলেছেন, সেগুলোর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে একপাশে সরিয়ে রাখা যাক। কারণ, এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হয়েছে ওয়ানডে সংস্করণে। বাকি তিন টি-টোয়েন্টি সংস্করণের টুর্নামেন্ট মিলে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে কেবল এক ছক্কা। সেই ছক্কা এসেছে ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে। জাকেরকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপে তাঁর হতশ্রী পারফরম্যান্স নিয়ে। এমনকি লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের কাজ করেছেন জাকের, সেই দুই ম্যাচই হেরেছে বাংলাদেশ। ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে তিনি ব্যাটিং করেছেন ৬ নম্বরে। একটিতে খেলেছেন সাত নম্বরে। টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে তিনি অপরাজিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন নিয়ে মূলত প্রশ্ন উঠেছে। ফিনিশার হিসেবে নামলেও এবারের টুর্নামেন্টে তাঁর স্ট্রাইকরেট ১০৭.৫৭।

জাকেরের স্ট্রাইকরেটই প্রমাণ করে দিচ্ছে, এবারের এশিয়া কাপে তিনি কতটা বাজে খেলেছেন। টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে করেছেন ৭১ রান। যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪১ রান এসেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আবুধাবিতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেও খেলেছেন ৩৪ বল। মেরেছেন কেবল ২ চার। এই ম্যাচে তাঁর স্ট্রাইকরেট তবু ১০০ ছাড়িয়েছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে বাঁচা-মরার ম্যাচে তিনি ব্যাটিং করেন ১০০-এর কম স্ট্রাইকরেটে। বিশেষ করে, ১৯তম ওভারের শেষ তিন বলে যা করেছেন, সেটা চোখের জন্য পীড়াদায়ক। আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সেই তিন বলেই লেগ সাইডে ঘোরাতে গিয়ে ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেননি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনটি ডট খেলে জাকের রানের চাকা কমিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে দুবাইয়ে ২২৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করলেও জাকের ছক্কা মারতে গিয়ে বোল্ড হয়েছেন। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি রান আউটের শিকার হয়েছেন। সব ছাপিয়ে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে জাকের কী করেছেন! খন্ডকালীন স্পিনার সায়েম আইয়ুবকে ছক্কা মারতে গিয়ে জাকের যেভাবে মোহাম্মদ নাওয়াজকে ক্যাচিং অনুশীলন করিয়েছেন, পাড়ার ক্রিকেটেও এমন ভুল খুব কমই হয়। উপরন্তু জাকের যখন অধিনায়ক, তখন তাঁর একটু দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল। শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সঙ্গে ধৈর্য ধরে জাকের একটা জুটি গড়লে বাংলাদেশ হয়তো ১৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে পারত পাকিস্তানের বিপক্ষে। তখন ফাইনালে মুখোমুখি হতো বাংলাদেশ-ভারত। কিন্তু বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এবার প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।

জাকের যে ওয়ানডে সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলেছেন, সেখানে তুলনামূলক ভালো খেলছেন। ২ ম্যাচে ৫৬.৫০ গড়ে করেছেন ১১৩ রান। ৬৬.৮৬ স্ট্রাইকরেট নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলেও সেবার সতীর্থদের ব্যর্থতায় তাঁকে একটু সময় নিয়ে খেলতে হয়েছে। কিন্তু এবার টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছাপিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা কথাগুলো নিয়েও চলছে সমালোচনা। ভারতের বিপক্ষে পরশু রাতে হারের পর জাকের বলেছিলেন, ‘খালি ছক্কা মারলেই হবে না। রানও বের করতে হবে।’ এমনকি টুর্নামেন্টের মাঝে তিনি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশার কথাও শুনিয়েছিলেন। সেই বাংলাদেশকে বিদায় নিতে হলো সুপার ফোর থেকে।

এশিয়া কাপ মিশন শেষ হলেও বাংলাদেশের যে বসে থাকার সুযোগ নেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। এরপর ঘরের মাঠে বাংলাদেশ আতিথেয়তা দেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ব্যস্ততার মধ্যে পার করা বাংলাদেশ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে খেলবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া আইসিসির এই ইভেন্টে জাকের কি নতুন গল্প লিখতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।

খালি ছক্কা মারলেই হবে না, বলছেন জাকেরখালি ছক্কা মারলেই হবে না, বলছেন জাকের

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

সম্পর্কিত

ফাইনালে ভারতের অহংবোধে আঘাত করতে বলছেন শোয়েব আখতার

ফাইনালে ভারতের অহংবোধে আঘাত করতে বলছেন শোয়েব আখতার

ছক্কা মারতে না পারা জাকেরই যখন ফিনিশার

ছক্কা মারতে না পারা জাকেরই যখন ফিনিশার

বাংলাদেশের হতশ্রী পারফরম্যান্স নিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রসিকতা

বাংলাদেশের হতশ্রী পারফরম্যান্স নিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রসিকতা

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জিতবে কে, ভারত নাকি শ্রীলঙ্কা

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জিতবে কে, ভারত নাকি শ্রীলঙ্কা