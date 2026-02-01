বিশ্বকাপ না খেললে বাংলাদেশের পথে হাঁটবে পাকিস্তান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না গেলেও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের অবসরের ফুরসত থাকছে না। দেশের সেরা ক্রিকেটারদের নিয়ে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২৬’ নামের একটি টুর্নামেন্টে আয়োজন করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একই পথে হাঁটতে পারে পাকিস্তান।
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। লিটন দাসদের প্রতি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন আচরণকে অন্যায় বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিয়ে রেখেছেন তিনি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নাকভি। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ কিংবা বর্জনের বিষয়ে আগামীকালের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে চেয়েছেন পিসিবি প্রধান। আলোচিত ইস্যুতে এরই মধ্যে নতুন খবর দিল জিও সুপার। সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আজ ফের শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন নাকভি। সেখানেই চূড়ান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জিও সুপার।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেয় তাহলে আগামী ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলম্বোর উদ্দেশ্য দেশ ছাড়বে পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। সে ক্ষেত্রে আজই দলটির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন করা হবে। জার্সি উন্মোচন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ।
বিশ্বকাপ বয়কট করলেও বিকল্প ভেবে রেখেছে পিসিবি। বাংলাদেশের মতো নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে টুর্নামেন্ট খেলবে পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। পাকিস্তান জাতীয় দল, শাহিনস ও অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে ৪ দলের একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে পিসিবি, জানিয়েছে জিও সুপার। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত যাই আসুক না কেন, অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার।
কথা রাখলেন কার্লোস আলকারাস। মেলবোর্ন পার্কে পা রাখার পর পরই ঘোষণা দিয়েছিলেন—অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লামটা এবারই পূরণ করতে চান তিনি। সে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই খেলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। গতকাল পুরুষ এককের ফাইনালেও পরাভূত করলেন ‘মেলবোর্ন পার্কের রাজা’, রেকর্ড ১০টি অস্ট্রেলিয়া১৫ মিনিট আগে
তিন দল নিয়ে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ আয়োজন করা হবে–এই ঘোষণা গতকালই দিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার টুর্নামেন্টের সূচি এবং দলগুলোর খেলোয়াড়দের তালিকা দিয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।৩১ মিনিট আগে
উসমান তারিকের বিরুদ্ধে চাকিংয়ের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন এই পাকিস্তানি স্পিনার। আরও একবার প্রশ্নবিদ্ধ হলো তাঁর বোলিং অ্যাকশন। এমন অভিযোগের পর হাস্যরসের জন্ম দিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিটা দারুণ হলো ইশান কিষানের। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ পারফর্ম করেছেন এই টপঅর্ডার। শেষ ম্যাচে পেয়েছেন এই সংস্করণের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা। সেঞ্চুরির পথে প্রমাণ করে দিলেন, ব্যক্তিগত মাইলফলকের চেয়ে দলীয় স্বার্থই তাঁর কাছে সবার৪ ঘণ্টা আগে