> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে কী প্রভাব ফেলবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ৪৯
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হেরে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে ওঠার সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হেরে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে ওঠার সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করলে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠে আসত বাংলাদেশ। কিন্তু মিরপুরে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে সুপার ওভারে হারিয়েছে উইন্ডিজ। এই সিরিজে তাহলে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির সুযোগ নেই মেহেদী হাসান মিরাজ-রিশাদ হোসেনদের বাংলাদেশের।

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে। একই দিনে অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলতে নামছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। এই দুই ওয়ানডের ফল আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে কী প্রভাব ফেলবে, সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে

আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৪ ও ৮০ পয়েন্ট নিয়ে ১০ ও ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে জিতলে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৬। তখন ১ রেটিং পয়েন্ট হারিয়ে উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৯। তাহলে বাংলাদেশ ১০ ও উইন্ডিজ ৯ নম্বরেই থাকছে। যদি উইন্ডিজ জেতে, তবু অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। উল্টো রেটিং পয়েন্ট হারাবে মিরাজের দল। বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট তখন হবে ৭৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেটা তখন হবে ৮১।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ওয়ানডে

১২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং ১০৯ ও ১০৮। যদি অস্ট্রেলিয়া জেতে, তাহলে ১১০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে আসবে। তখন নিউজিল্যান্ড এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাবে। ভারত শীর্ষে থাকলেও রেটিং পয়েন্ট ১ কমে ১২১ হবে। আর ভারত জিতলে ১২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখবে। অজিরা তখন তিনেই থাকবে। রেটিং পয়েন্ট হয়ে যাবে ১০৭।

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকলেই হবে বাংলাদেশ। সেই সময়সীমা ২০২৭-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেসহ ২০২৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) অধীনে কমপক্ষে ২১ ওয়ানডে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আয়ারল্যান্ড—এই পাঁচ দলের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে খেলবে। যার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে সিরিজ। আর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে বাংলাদেশ।

আরও পড়ুন:

‘বাংলাদেশের ক্রিকেটটাকে এভাবে নষ্ট করবেন না প্লিজ’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট
> খেলা
> ক্রিকেট

৯২ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন ‘বুড়ো’ পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
৫ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে আসিফ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো
৫ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে আসিফ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার সাইমন হারমারের বিপক্ষে এলবিডব্লুর জোরালো আবেদন করলেন আসিফ আফ্রিদি। আম্পায়ার সরাসরি আঙুল দিলেও আফ্রিদির অপেক্ষা যে কিছুতেই ফুরোচ্ছিল না। কারণ, হারমার তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে দিলেন ৯২ বছরের পুরোনো রেকর

রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিন আফ্রিদির বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৯৯ দিন। আজ তৃতীয় দিনে পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নাম লেখালেন রেকর্ড বইয়ে। হারমারকে ফিরিয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেকে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে গেল ৯২ বছরের পুরোনো রেকর্ড। এর আগে ৩৭ বছর ৩৩২ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট নিয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে এই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিলেন চার্লস ম্যারিয়ট। ইংল্যান্ডের এই লেগস্পিনার ১৯৩৩ সালে লন্ডনের ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট।

আরও পড়ুন:

‘বুড়ো’ আফ্রিদির অভিষেক, ওপরে আছেন যাঁরা‘বুড়ো’ আফ্রিদির অভিষেক, ওপরে আছেন যাঁরা

আফ্রিদির রেকর্ড গড়ার দিনে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জমে উঠেছে। পাকিস্তান টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে। স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে ১১৩.৪ ওভার। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেছেন স্বাগতিক অধিনায়ক শান মাসুদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রোটিয়ারা প্রথম ইনিংসে ৯৬ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ২৯০ রান। আসিফ আফ্রিদির ৫ উইকেটের পাশাপাশি একটি করে উইকেট নিয়েছেন সাজিদ খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নোমান আলী। আসিফ গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলে ফিরিয়েছিলেরন নিয়েছেন টনি ডি জর্জি ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে। আজ পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নিয়েছেন কাইল ভেরেইন, ত্রিস্তান স্তাবস ও হারমারের উইকেট।

ম্যারিয়ট তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টটাই খেলেছেন। সেই ৮.৭২ গড়ে ১১ উইকেট নিলেও ১ ইনিংস ব্যাটিং করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৫৯ ম্যাচ খেলেছেন। ২০.১১ গড়ে নিয়েছেন ৭১১ উইকেট। লাল বলের এই সংস্করণে করেছেন ৫৭৪ রান। ১৯৬৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
> খেলা

মেয়েদের বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় ইন্দোরে শুরু হবে এই ম্যাচ। এখন রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে লড়ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: তৃতীয় দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

চেলসি-আয়াক্স

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

রিয়াল মাদ্রিদ-জুভেন্তাস

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

এইনট্রাখট-লিভারপুল

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
> খেলা
> ফুটবল

৪৩ গোলের চ্যাম্পিয়নস লিগের রাতে একগাদা রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
কেভিন ডি ব্রুইনের হতাশাই নাপোলির প্রতীকী চিত্র। পিএসভি আইন্দহফেনের কাছে নাপোলি গত রাতে ৬-২ গোলে হেরেছে। ছবি: এএফপি
কেভিন ডি ব্রুইনের হতাশাই নাপোলির প্রতীকী চিত্র। পিএসভি আইন্দহফেনের কাছে নাপোলি গত রাতে ৬-২ গোলে হেরেছে। ছবি: এএফপি

গোলবন্যার এক রাতই গেছে চ্যাম্পিয়নস লিগে। এক রাতে ৯ ম্যাচে সব মিলিয়ে হয়েছে ৪৩ গোল। তার মানে ম্যাচে গড়ে প্রায় পাঁচটি করে গোল হয়েছে। গোলবন্যার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের রেকর্ড বইয়ের পাতা ওলটপালট হয়েছে।

৯ ম্যাচের মধ্যে একমাত্র কাইরাত-পাফোস ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গোল হয়েছে লেভারকুসেন-পিএসজি ম্যাচে। ৯ গোলের এই ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি করেছে ৭ গোল। তবে সব ছাপিয়ে আলোচনা মূলত পিএসভি আইন্দহফেন-নাপোলি ও বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস ম্যাচ নিয়ে। এই দুই ম্যাচে চার দল মিলে দিয়েছে ১৫ গোল। যার মধ্যে লজ্জার রেকর্ডে নাম লিখিয়েছে নাপোলি। পিএসভি আইন্দহফেনের কাছে ৬-২ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে হারের কীর্তি এখন নাপোলির। পিএসভির ঘরের মাঠ ফিলিপস স্টেডিয়ামে হয়েছে এই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগে আগে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের বিব্রতকর রেকর্ডটা ছিল ২০১২ সালে চেলসির বিপক্ষে। ২০১১-১২ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় লেগে চেলসির কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল নাপোলি।

গ্রুপ পর্বের বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস ম্যাচটি গত রাতে হয়েছে এস্তাদি অলিম্পিক কোম্পানিজ লুইস স্টেডিয়ামে। ঘরের মাঠে ৬-১ গোলের উড়ন্ত জয় পেয়েছে বার্সা। ফার্মিন লোপেজ হ্যাটট্রিক করেছেন। ৭, ৩৯ ও ৭৬ মিনিটে হয়েছে তাঁর এই তিন গোল। তাতে বার্সার ইতিহাসে প্রথম স্প্যানিশ ফুটবলার হয়ে লোপেজ চ্যাম্পিয়নস লিগে হ্যাটট্রিক করেছেন। কাতালান ক্লাবটির ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৬০০–এর বেশি স্প্যানিশ ফুটবলার খেললেও ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের এই প্রতিযোগিতায় লোপেজের আগে কেউই হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।

অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে লোপেজের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি গোল পেয়েছেন লামিনে ইয়ামাল ও মার্কাস রাশফোর্ড। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন ইয়ামাল। ৭৪ ও ৭৯ মিনিটে জোড়া গোল করেছেন রাশফোর্ড। অলিম্পিয়াকোসের একমাত্র গোল ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করেছেন আইয়ুব এল কাবি। তবে জোড়া হলুদ কার্ডে ৫৭ মিনিটে মিডফিল্ডার সান্তিয়াগো হেজ্জে লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় অলিম্পিয়াকোস।

গোলবন্যার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো টুর্নামেন্টে এই জয় অহরহই হয়ে থাকে। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে প্রথমার্ধে কোনো গোলই হয়নি এই ম্যাচে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর পর দ্রুতই এগিয়ে যেতে পারত আতলেতিকো মাদ্রিদ। ৪৮ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের দূরপাল্লায় বুলেট গতির শট নিলেও সেটা ক্রসবারে বাধা পেয়েছে। ফলে স্প্যানিশ ক্লাবটি আর এগিয়ে যেতে পারেনি। ৫৭ থেকে ৭০—১৩ মিনিটের ব্যবধানে আতলেতিকোর জালে গুনে গুনে চার গোল দিয়েছে আর্সেনাল। ৫৭ ও ৬৪ মিনিটে গোল করেছেন গ্যাব্রিয়েল মাগালিয়ায়েস ও গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ভিক্টর গিওকেরেস ৬৭ ও ৭০ মিনিটে জোড়া গোল করেছেন।

২০২৫-২৬ চ্যাম্পিয়নস লিগে এখন পর্যন্ত পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে পিএসজি, ইন্টার মিলান ও আর্সেনাল। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সবার ওপরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। দু্ই ও তিনে অবস্থান করছে ইন্টার মিলান ও আর্সেনাল। চার ও পাঁচে থাকা ডর্টমুন্ড, ম্যানচেস্টার সিটি দুই দলেরই সমান ৫ পয়েন্ট। প্রত্যেকেই তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে।

চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতের ফল

বার্সেলোনা ৬–১ অলিম্পিয়াকোস

কাইরাত আলমাতি ০–০ পাফোস এফসি

লেভারকুসেন ২–৭ পিএসজি

আর্সেনাল ৪–০ আতলেতিকো মাদ্রিদ

ভিয়ারিয়াল ০–২ ম্যানচেস্টার সিটি

পিএসভি আইন্দহফেন ৬–২ নাপোলি

কোপেনহেগেন ২–৪ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

নিউক্যাসল ৩–০ বেনফিকা

সেঁ জিলোয়াস ০–৪ ইন্টার মিলান

বিষয়:

খেলাফুটবলচ্যাম্পিয়নস লিগ
> খেলা
> ক্রিকেট

‘বাংলাদেশের ক্রিকেটটাকে এভাবে নষ্ট করবেন না প্লিজ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৪৬
মিরপুরের উইকেট নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন রুবেল হোসেন। ছবি: ফেসবুক
মিরপুরের উইকেট নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন রুবেল হোসেন। ছবি: ফেসবুক

প্রতিপক্ষের জন্য ফাঁদ পাততে গিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ধরা খেয়েছে অনেকবার। এই তো গত জুলাইয়েও মিরপুরের উইকেট নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছিলেন পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ও সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন। তিন মাস পর সেই মিরপুরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পাতা হয়েছে ‘মরণফাঁদ’।

বর্তমান ওয়ানডে ক্রিকেটে ৪০০ হচ্ছে হরহামেশাই। ৩০০-৩৫০ রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটছে অহরহ। কিন্তু মিরপুরে ৪০০ তো বহুদূর, এখানে আগে ব্যাটিং করে কোনোমতে ২০০ পেরোলেই সেটা জয়সূচক রান হয়ে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মিরপুরের শেরেবাংলায় ২০৭ রান করে বাংলাদেশ জিতেছে ৭৪ রানে। একই মাঠে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দুই দলই করেছে সমান ২১৩ রান। শেষ পর্যন্ত সুপার ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে এক ওভারে।

ব্যাটারদের বধ্যভূমি মিরপুরের উইকেট নিয়ে গতকাল রুবেল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হতাশা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৩৫ বছর বয়সী বাংলাদেশি পেসার লিখেছেন, ‘আমার ১২-১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে এমন কালো, অদ্ভুত ফাটা উইকেট কখনো দেখিনি। আপনি এমন উইকেট বানিয়ে ক্রিকেটারদের কাছ থেকে পারফরম্যান্স আশা করছেন। এটা আসলে অনেক বড় বোকামি। বাংলাদেশের ক্রিকেটটাকে নষ্ট করবেন না প্লিজ। এই দেশের কোটি মানুষ ক্রিকেট ভালোবাসে। তাদের সেই ভালোবাসাটাকে বাঁচিয়ে রাখুন।’

বাংলাদেশ গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৪৮ ওভার পর্যন্ত স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ১৭৯ রান। ৩.৭৯ রানরেট। শেষের দিকে রিশাদ হোসেনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েই তো বাংলাদেশ ২১৩ রান পর্যন্ত তুলতে পেরেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটা সুপার ওভারে নিয়ে গেলেও ব্যাটিংয়ে নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা হয়েছে তাদেরও। আর মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে খেলে বৈশ্বিক মঞ্চে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ভরাডুবি হচ্ছে নিয়মিত। মিরপুরের উইকেটের সমালোচনায় রুবেল গতকাল লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে মিরপুর উইকেটে যুদ্ধ চলছে। এটা আগেও ছিল, এখনো আছে। কিছুই বদলায়নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। কিন্তু এত বাজে উইকেটে ক্রিকেট খেলা সত্যিই ভীষণ কষ্টকর।’

টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৮১৪ ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে গতকালের ম্যাচটাই তাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম সুপার ওভারের ম্যাচ।বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডেটা এখন সিরিজ নির্ধারণী হয়ে গেছে। মিরপুরে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে তৃতীয় ওয়ানডে। এরপর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামে হবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
