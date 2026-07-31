আল নাসরকে অপেক্ষায় রেখেছেন রোনালদো

নতুন মৌসুমকে সামনে রেখে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে আল নাসর। ২০২৬-২০২৭ মৌসুম শুরুর আগে দলের প্রায় সব বিদেশি খেলোয়াড়ই অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন। তবে এখনো দলের সঙ্গে যোগ দেননি সবচেয়ে বড় তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
পর্তুগালের লিসবনে ১৯ জুলাই প্রাক মৌসুম প্রস্তুতি শুরু করেছে আল নাসর। ক্যাম্পের শুরুতে চারজন খেলোয়াড়কে পায়নি রিয়াদের প্রতিনিধিরা। এরা হলেন রোনালদো, জোয়াও ফেলিক্স, সাদিও মানে ও আবদুল্লাহ আল আমরি।
সৌদি সাংবাদিক রতিবান আল দোসারির তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ফেলিক্স ও মানের। এর আগে বুধবার রাতেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আল আমরি। তবে রোনালদো কবে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে এখনো সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগালের অভিযান থেমেছে রাউন্ড অব সিক্সটিনে; স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ায় আপাতত নিজের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন রোনালদো। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশকিছু ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। দলীয় সূত্রের বরাতে জানা গেছে, খুব শিগগিরই আল নাসরের ক্যাম্পে যোগ দেবেন রোনালদো। প্রাক মৌসুমের শেষ ধাপের প্রস্তুতিতে দেখা যেতে পারে এই ফরোয়ার্ডকে।
সৌদি প্রো লিগের নতুন মৌসুম শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী ১৬ আগস্ট আল ফাতেহর বিপক্ষে খেলতে নামবে আল নাসর। সাত বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত মৌসুমে সৌদি আরবের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছিল ক্লাবটি। এবার সেই শিরোপা ধরে রাখার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি জেতাও অন্যতম লক্ষ্য আল নাসরের।
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