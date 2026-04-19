Ajker Patrika
ক্রিকেট

সংবাদ সম্মেলনে বোমা ফাটালেন রিজওয়ান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ছবি: সংগৃহীত

সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না মোহাম্মদ রিজওয়ানের। বিগ ব্যাশ লিগেও ছিলেন না ছন্দে। পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) তাঁর দল রাওয়ালপিন্ডিজ যেমন হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, তিনিও রান করতে ভুলে গেছেন। টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন চলছে নানা আলাপ-আলোচনা, তখন বোমা ফাটিয়েছেন পাকিস্তানের এই অভিজ্ঞ ব্যাটার।

এবারের পিএসএলে নবাগত রাওয়ালপিন্ডিজের অধিনায়ক রিজওয়ান ব্যর্থ সব দিক থেকেই। সাত ম্যাচের সাতটিতে হেরে আগেভাগেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে রাওয়ালপিন্ডিজ। যার মধ্যে গতকাল লাহোর কালান্দার্সের কাছে ৩২ রানে হেরেছে রিজওয়ানের দল। এই সাত ম্যাচ মিলিয়ে রিজওয়ান ১৫.২৮ গড় ও ১১৬.৩ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১০৭ রান। সর্বোচ্চ ৪১ রান করেছেন তিনি। নিজেকে প্রমাণের টুর্নামেন্ট থাকলেও রিজওয়ান এবারের পিএসএলে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেননি।

লাহোরের কাছে গত রাতে হারের পর রিজওয়ানের টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের প্রশ্ন উঠেছে। এমন অবস্থায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি যা উত্তর দিয়েছেন, তাতে বেশ বিরক্তিই ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানের অভিজ্ঞ এই ব্যাটার বলেন, ‘বিগ ব্যাশে খেলার সময় যখন দল নির্বাচন হচ্ছিল, আমি পরিষ্কার বলেছিলাম আমি পাকিস্তান দলে জায়গা পাওয়ার যোগ্য নই। আমার পারফরম্যান্স সেরকম নয়। কিন্তু আমি সেই একই ব্যক্তি, যাকে নিয়ে আপনারা একসময় বলেছিলেন যে আমি ছক্কা মারতে পারি না।’

২০২১ সালে টি-টোয়েন্টিতে রিজওয়ানের সময় কেটেছিল স্বপ্নের মতো। পাকিস্তানকে সেবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুলতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। অথচ এই রিজওয়ান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখন ব্রাত্য। সবশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খেলেছিলেন তিনি। রিজওয়ান অবশ্য আশা ছাড়ছেন না। গতকাল লাহোরের কাছে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি সৎ থাকতে চাই। আমরাও তো মানুষ। আমি নিজেই আপনাদের বলছি যে আমি ভুল করেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি মনোবল হারিয়ে ফেলেছি বা আশা ছেড়ে ঘরে বসে থাকব কিংবা অবসর নেব। আমার মধ্যে ক্ষমতা থাকলে আমি নিশ্চয়ই সুযোগ পাব। আর যদি সেটা না হয়, তবে আমি অধিনায়কদের বলেছি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে নিতে।’

পাকিস্তানের হয়ে ১০৬ টি-টোয়েন্টিতে করেছেন ৪৭.১৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩৪১৪ রান। একটি সেঞ্চুরিও করেছেন। তবে ১২৫.৩৭ স্ট্রাইকরেট নিয়ে চলছে সমালোচনা। কারণ, বর্তমান টি-টোয়েন্টির সঙ্গে এটা মোটেও মানানসই নয়। টি-টোয়েন্টিতে না হলেও টেস্ট বা ওয়ানডে নিয়মিত পাকিস্তানের হয়ে খেলে যাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে মিলে করেছেন ৫৮ রান। দুই মাস পর ফের বাংলাদেশে আসছেন রিজওয়ান। শান মাসুদকে অধিনায়ক করে গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। চার নতুন ক্রিকেটারের সঙ্গে বাবর আজম-রিজওয়ানের মতো অভিজ্ঞরাও আছেন এই দলে।

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

পাকিস্তান নিষিদ্ধ করার পর মুখ খুললেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

মোদিকে পাল্টা জবাব দিলেন পিটারসেন

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়েই অভিষেক হচ্ছে রাজশাহীর

