বাংলাদেশের হৃদয় ভেঙে ফাইনালে পাকিস্তান

টানা বৃষ্টির কবলে পড়লেও নিশিনে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেমিফাইনালটা হয়েছে ঝকঝকে রোদেই। তবু ম্যাচটা পুরোপুরি টি-টোয়েন্টি ছিল না। ১৩ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে নবম ওভার পর্যন্ত বাংলাদেশ ম্যাচে ছিল। তবে মোস্তাফিজুর রহমান এক ওভারে ২৩ রান দিয়ে ম্যাচটা একরকম পাকিস্তানকে উপহার দিয়ে আসেন। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ছেলেদের এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান।
এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সফলতা বাংলাদেশ পেয়েছিল ২০১০ সালে। আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেবার সোনা জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার জাপানে যাওয়ার আগে লিটন ফাইনাল খেলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ১৬ বছর পর সেই সুযোগ তৈরিও হয়েছিল। কিন্তু মোস্তাফিজের ১ ওভারেই হয়ে গেল সর্বনাশ। পাকিস্তানের কাছে ৬ উইকেটে হেরে অধরাই রয়ে গেল ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন। লিটন-মোস্তাফিজদের এখন খেলতে হবে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে।
১৩ ওভারে ১১২ রানের লক্ষ্যে নামা পাকিস্তান রান তোলার পাশাপাশি নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৬.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৩ রানে পরিণত হয় পাকিস্তান।
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