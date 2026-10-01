দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে মেসিকে মনে করিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনার পাজ

ডি বক্সের কাছাকাছি গিয়ে বাঁ পায়ের আলতো ছোঁয়ায় গোলরক্ষকে বোকা বানিয়ে গোল। বল জালে জড়ানোর পর দুই হাত ওপরে তুলে উদযাপন। লিওনেল মেসির কথা তাহলে মনে পড়ে গেল আপনাদের? মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের গল্পকার মেসি নন। দুর্দান্ত গোলে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে মনে করিয়ে দিলেন নিকো পাজ।
আর্জেন্টিনা দল থেকে এক মাস আগে অবসর নেওয়া মেসি আজ বলিভিয়ার বিপক্ষে বিদায়ী ম্যাচ খেলেননি। কিন্তু যে আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি গত ২১ বছরে মনে রাখার মতো অসংখ্য মুহূর্ত এনে দিয়েছেন, তাঁকে কি অত সহজে ভোলা যায়! ভোলেনি লিওনেল স্কালোনির দল। আরও স্পষ্ট করে বললে ভুলতে দেননি পাজ। মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার চার গোলের মধ্যে দুটিতেই অবদান রেখেছেন।
বলিভিয়ার বিপক্ষে আজ মাত্র ২৯ মিনিটেই মেসিকে মনে করিয়ে দিলেন পাজ। এজেকিয়েল পালাসিওসের রক্ষণচেরা পাস রিসিভ করে বাঁ পায়ের আলতো ছোঁয়ায় গোল করেছেন পাস। শুধু কি গোল! সতীর্থকে দিয়ে গোলও করিয়েছেন পাজ। ২২ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের পাস রিসিভ করে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টিনার নতুন অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ান রোমেরো।
পাজের মেসি হয়ে ওঠার দিনে আজ বলিভিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামে ১৯ মিনিটে প্রথম গোল করেন লাওতারো মার্তিনেস। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন আলেক্সিস মাক আলিস্তার। ৮৬ মিনিটে দলের চতুর্থ গোল করেন হোসে মানুয়েল লোপেস।
মেসি পরবর্তী আর্জেন্টিনা যুগে দুর্দান্ত শুরুর পর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) ফেসবুকে এখন খুশির বন্যা। যার মধ্যে পাজের গোলের মুহূর্ত, তাঁর উদযাপন নিয়ে চারটি পোস্ট করেছে এএফএ। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ক্যানভাসে তুলির আঁচড়। কতটা দুর্দান্ত নিকো।’ আর্জেন্টিনার জার্সিতে আজ নিজের দ্বিতীয় গোল করেছেন পাজ। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১২ ম্যাচ খেলে তাঁর অ্যাসিস্টও দুটি। ভবিষ্যতের মেসি হয়ে ওঠার ইঙ্গিতই হয়তো দিয়ে রেখেছেন পাজ। বাকিটা সময় বলে দেবে।
৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বললেও গল্পটা শেষ হয়নি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামবেন ৭ অক্টোবর। মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ বেনিন। তার আগে মেসিকে ছাড়া ৪ অক্টোবর বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।
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