পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করে সিরিজটাও জিতে গেল ইংল্যান্ড

হেডিংলিতে ইনিংস ও ১০৩ রানে হেরে আগেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল পাকিস্তানের। সিরিজ জিততে বাবর আজমের দলকে জিততে হতো শেষ দুই টেস্ট। তবে এবারও দেখা গেল পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতা। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪ রানে জিতে ইংল্যান্ড এক ম্যাচ আগেই নিশ্চিত করল সিরিজ।
বৃষ্টিবিঘ্নিত টেস্টে ৭ উইকেটে ১৭৭ রান নিয়ে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। দিনের প্রথম ৮ ওভারের মধ্যেই ২০৮ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন ড্যান লরেন্স। পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ আব্বাস ৫৭ রানে নেন ৫ উইকেট। টেস্টে এটা তাঁর অষ্টম ফাইফার।
ইংল্যান্ডের ১৮০ রানের লিডে পাকিস্তানের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৮৯।
জবাব দিতে ৭.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪ রানে পরিণত হয় সফরকারীরা।
আজান আওয়াইস ৬ ও আব্দুল্লাহ শফিককে শূন্য রানে ফেরান ওলি রবিনসন। এরপর অধিনায়ক বাবরকে (৬) দ্রুত ফেরান জফরা আর্চার।
এক প্রান্তে সতীর্থদের আসা-যাওয়া দেখলেও হাল ছাড়েননি শান মাসুদ। চতুর্থ উইকেটে সৌদ শাকিলের সঙ্গে ১৩৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়ে পাকিস্তানকে কিছুটা স্বস্তি দেন। তবে ৩১তম ওভারে ২৬ রানে মাসুদকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রবিনসন।
মাসুদের পর মোহাম্মদ রিজওয়ানও রবিনসনের শিকার হন। এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়ে ১ রানেই ফেরেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ১১৫ রানে ৫ উইকেটে পরিণত হওয়া পাকিস্তান চা পানের বিরতিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত করে ৫ উইকেটে ১৪০ রান।
তৃতীয় সেশনে মাত্র ৫৩ বল টিকতে পারে পাকিস্তান। ৪৮ রানে শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রানেই শেষ সফরকারীরা। ইমাম উল হক খেলতে না পারায় মোহাম্মদ আলীর উইকেটটাই পাকিস্তানের সবশেষ উইকেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৯৭ রান করেন সৌদ শাকিল।
৩৫ রানে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা রবিনসন। দুই ইনিংসেই তিনি চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ইংল্যান্ড ২৯০ রানে অলআউট হয়েছে। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ১১০ রান তুলেই গুটিয়ে গেছে।
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