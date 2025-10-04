মুশফিকের শততম টেস্ট ঢাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০০৫ সালে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল মুশফিকুর রহিমের। দেখতে দেখতেই শততম টেস্ট খেলার দ্বারপ্রান্তে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৯৮ ম্যাচ। সবকিছু ঠিক থাকলে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একশতম টেস্ট খেলতে নামবেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।
আগামী নভেম্বর–ডিসেম্বের ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট এবং তিনটি টি–টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। ইউরোপের দলটির বিপক্ষে সিরিজের জন্য আজ সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
আগামী ১১ নভেম্বর সিরিজের প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। ভেন্যু সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১৯ নভেম্বর দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামবে তারা। মূলত মুশফিকের শততম টেস্টের বিবেচনায় এভাবে সূচি তৈরি করেছে বিসিবি। দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাওয়া ‘হোম অব ক্রিকেটে’ শততম টেস্ট খেলতে নামুক মুশফিক। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছে বিসিবির একটি সূত্র।
বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৭ নভেম্বর। ২৯ নভেম্বর সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটের দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়াবে। ২ ডিসেম্বর সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। সবগুলো ম্যাচ হবে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
এর আগে ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে পা রাখবে আয়ারল্যান্ড দল। টানা ৪ দিনের অনুশীলনের পর প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে তারা।
এশিয়া কাপ শেষে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। প্রথম ২ ম্যাচ জিতে ইতোমেধ্য সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে জাকের আলী অনিকের দল। শেষ টি–টোয়েন্টি জিতলে প্রথমবারের মতো বিদেশের মাটিতে আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করার স্বাদ পাবে ফিল সিমন্সের দল। এরপর দেশে ফিরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামবে বাংলাদেশ।
