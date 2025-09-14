দুবাইয়ে পাকিস্তানকে আজ রাজনৈতিকভাবে উত্ত্যক্ত করবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
পেহেলগামে এ বছরের এপ্রিলে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে হয়েছে কঠোর সমালোচনা। ম্যাচ বয়কটের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে তাদের ম্যাচ। কিন্তু খেলার মধ্যে রাজনীতি না মেশানোর কথা যতই বলা হোক, ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ না থেকে কি পারে! বিশেষ করে ভারত তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিতে আজ এক প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, প্রতীকীভাবে পাকিস্তান ম্যাচ ‘বয়কট’ করতে যাচ্ছে ভারত। দুবাইয়ে অবস্থানরত সূত্রের বরাতে এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারতের ড্রেসিংরুমে বয়কট সংক্রান্ত স্লোগান তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে।
শুধু ড্রেসিংরুম তো নয়ই, ভক্ত-সমর্থকেরা এমন কিছু স্লোগান দিতে পারেন যা অনেকে হয়তো প্রত্যাশা করতে পারছেন না। ম্যাচ শুরুর পরই ভারতীয় ক্রিকেটারদের ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’ দেখা যেতে পারে। সেটা হতে পারে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলা, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন না করা—এমন কিছু ঘটনা। ক্রিকেট প্রেমীদের মন-মানসিকতা কেমন হতে পারে, সেটা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তাদেরও জানা। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডাসকাটও এসব ব্যাপারে সতর্ক। গতকাল দুবাইয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘গৌতির (গৌতম গম্ভীর) বার্তা খুবই পেশাদার। আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, এমন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না করেছেন।’
পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর রাষ্ট্রীয় সংঘাতে জড়ায় ভারত-পাকিস্তান। ভারতের পক্ষ থেকে সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। দ্রুত যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্কের শীতলতা এখনো বিরাজমান। শ্রীশান্ত তো পাকিস্তানকেই এশিয়া কাপ থেকে বের করে দিতে বলেছিলেন। সৌরভ গাঙ্গুলী একবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজনের পক্ষে কথা বলেছিলেন। আরেকবার বলেছিলেন বিপক্ষে। এমনকি কদিন আগে ম্যাচ বাতিল নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল।
আইসিসি ইভেন্ট হোক বা এশিয়া কাপ, সাম্প্রতিক লড়াইয়ে ভারত অনেক এগিয়ে পাকিস্তানের চেয়ে। এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান সবশেষ জিতেছিল ২০২২ সালে দুবাইয়ে। আইসিসি ইভেন্টের ক্ষেত্রে চলে যেতে হবে আরও পেছনে। ২০২১ সালে দুবাইয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে রমিজ রাজা বলেন, ‘ভারতকে হারাতে হলে পাকিস্তানের এমন কিছু করতে হবে, যা মিরাকলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।’
এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। আরব আমিরাতকে বিধ্বস্ত করে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা ভারতের নেট রানরেট + ১০.৪৮৩। এদিকে ওমানকে ৯৩ রানে হারিয়ে শুরু করেছে এশিয়া কাপ অভিযান। ভারত-পাকিস্তান লড়াই সম্পর্কে শোয়েব মালিক বলেন, ‘ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা হবে পাকিস্তানের জন্য বাস্তব এক পরীক্ষা। বিশ্ব ক্রিকেটটা কোথায় আছে, সেটা বোঝা যাবে এই ম্যাচ দিয়েই।’
‘এ’ গ্রুপের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা ‘বি’ গ্রুপে। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রত্যেকের পয়েন্ট ২। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫। আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় পরশু রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। আফগানদের জন্য অবশ্য এটা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা আগামীকাল খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লঙ্কানরা আবুধাবিতে খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর।
পেহেলগামে এ বছরের এপ্রিলে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে হয়েছে কঠোর সমালোচনা। ম্যাচ বয়কটের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে তাদের ম্যাচ। কিন্তু খেলার মধ্যে রাজনীতি না মেশানোর কথা যতই বলা হোক, ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ না থেকে কি পারে! বিশেষ করে ভারত তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিতে আজ এক প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, প্রতীকীভাবে পাকিস্তান ম্যাচ ‘বয়কট’ করতে যাচ্ছে ভারত। দুবাইয়ে অবস্থানরত সূত্রের বরাতে এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারতের ড্রেসিংরুমে বয়কট সংক্রান্ত স্লোগান তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে।
শুধু ড্রেসিংরুম তো নয়ই, ভক্ত-সমর্থকেরা এমন কিছু স্লোগান দিতে পারেন যা অনেকে হয়তো প্রত্যাশা করতে পারছেন না। ম্যাচ শুরুর পরই ভারতীয় ক্রিকেটারদের ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’ দেখা যেতে পারে। সেটা হতে পারে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলা, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন না করা—এমন কিছু ঘটনা। ক্রিকেট প্রেমীদের মন-মানসিকতা কেমন হতে পারে, সেটা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তাদেরও জানা। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডাসকাটও এসব ব্যাপারে সতর্ক। গতকাল দুবাইয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘গৌতির (গৌতম গম্ভীর) বার্তা খুবই পেশাদার। আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, এমন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না করেছেন।’
পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর রাষ্ট্রীয় সংঘাতে জড়ায় ভারত-পাকিস্তান। ভারতের পক্ষ থেকে সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। দ্রুত যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্কের শীতলতা এখনো বিরাজমান। শ্রীশান্ত তো পাকিস্তানকেই এশিয়া কাপ থেকে বের করে দিতে বলেছিলেন। সৌরভ গাঙ্গুলী একবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজনের পক্ষে কথা বলেছিলেন। আরেকবার বলেছিলেন বিপক্ষে। এমনকি কদিন আগে ম্যাচ বাতিল নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল।
আইসিসি ইভেন্ট হোক বা এশিয়া কাপ, সাম্প্রতিক লড়াইয়ে ভারত অনেক এগিয়ে পাকিস্তানের চেয়ে। এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান সবশেষ জিতেছিল ২০২২ সালে দুবাইয়ে। আইসিসি ইভেন্টের ক্ষেত্রে চলে যেতে হবে আরও পেছনে। ২০২১ সালে দুবাইয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে রমিজ রাজা বলেন, ‘ভারতকে হারাতে হলে পাকিস্তানের এমন কিছু করতে হবে, যা মিরাকলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।’
এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। আরব আমিরাতকে বিধ্বস্ত করে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা ভারতের নেট রানরেট + ১০.৪৮৩। এদিকে ওমানকে ৯৩ রানে হারিয়ে শুরু করেছে এশিয়া কাপ অভিযান। ভারত-পাকিস্তান লড়াই সম্পর্কে শোয়েব মালিক বলেন, ‘ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা হবে পাকিস্তানের জন্য বাস্তব এক পরীক্ষা। বিশ্ব ক্রিকেটটা কোথায় আছে, সেটা বোঝা যাবে এই ম্যাচ দিয়েই।’
‘এ’ গ্রুপের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা ‘বি’ গ্রুপে। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রত্যেকের পয়েন্ট ২। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫। আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় পরশু রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। আফগানদের জন্য অবশ্য এটা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা আগামীকাল খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লঙ্কানরা আবুধাবিতে খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর।
২০২৪–২৫ মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের দুঃসময় নিয়ে মুখ খুলেছেন তৎকালীন প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এই মাস্টারমাইন্ড জানালেন, ইনজুরির কারণে সবশেষ মৌসুমে ভুগতে হয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টদের।৫ মিনিট আগে
অ্যাস্টন ভিলা ছাড়ার চেষ্টায় সফল হতে না পারলেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভিলা পার্কের ক্লাবটির প্রধান কোচ উনাই এমেরি।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে বাংলাদেশ খেলতে গেলে একটা পরিচিত দৃশ্য প্রায়ই তৈরি হয়। নেট রানরেটের হিসেব কষে দেখতে হয়, কীভাবে তারা যেতে পারে পরের রাউন্ডে। এবারের এশিয়া কাপেও এমন অবস্থায় যখন পড়েছে বাংলাদেশ, তখন ভক্ত-সমর্থকদের কেউ কেউ সামাজিকমাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ক্যালকুলেটরের কথাও।৩ ঘণ্টা আগে
১২ বছর ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ না হওয়ায় ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টে। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে...৩ ঘণ্টা আগে