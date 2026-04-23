ক্রিকেট

লিটন-শান্তর ১৬০, বাংলাদেশ ২৬৫

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিটন-শান্তর ১৬০, বাংলাদেশ ২৬৫
চতুর্থ উইকেকেট ১৬০ রানের জুটি গড়েন শান্ত-লিটন। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২৬ রানে হেরে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কিউইদের বিপক্ষে ৬ উইকেটে রাজকীয় জয় পায় মেহেদী হাসান মিরাজের দল। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ে শুরুটা খারাপ হলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। কিন্তু ফিনিশিংটা সেভাবে দিতে পারেনি স্বাগতিকেরা।

২০১০ ও ২০১৩ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুইবার ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। সেই দুইবার কিউইদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল বাংলাদেশ। আজ চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তৃতীয় ওয়ানডেতে জিতলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয়বারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে কিউইদের সামনে ২৬৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে স্বাগতিকেরা। লিটন দাস-নাজমুল হোসেন শান্তর ১৬০ রানের জুটি ছাড়া বলার মতো কিছুই ছিল না বাংলাদেশের ইনিংসে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে শান্ত আজ যখন ব্যাটিংয়ে নেমেছেন, তখন বাংলাদেশের স্কোর ২.১ ওভারে ২ উইকেটে ৯ রান। দুই ওপেনার সাইফ হাসান (০) ও তানজিদ হাসান তামিমকে (১) ফিরিয়েছেন উইলিয়াম ও’রুর্ক। সৌম্য সরকারের সঙ্গে শান্তর জুটিটা যখন জমে উঠছিল, তখন ফের ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। নবম ওভারের তৃতীয় বলে ও’রুর্কের বলে ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে বোল্ড হয়ে ফিরেছেন সৌম্য (১৮)।

সাইফ,তামিম, সৌম্যর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৩২ রান। চাপ সামলে লিটন দাসের সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে এগোতে শান্ত। ১২তম ওয়ানডে ফিফটি তুলতে শান্তর লেগেছে ৭০ বল। ফিফটির পর বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার হাত খুলে খেলেছেন। স্ট্রাইক রোটেটের পাশাপাশি বাজে বলগুলোকে বাউন্ডারিতে পরিণত করেছেন তিনি।

লিটনের খেলার ধরনও ছিল শান্তর মতোই। ধীরস্থির শুরুর পর থিতু হয়ে রানের গতি বাড়াচ্ছিলেন লিটন। মনে হচ্ছিল ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ সেঞ্চুরি পেয়ে যাবেন। কিন্তু তা আর হলো না। ৩৯তম ওভারের প্রথম বলে জেইডেন লেনক্সকে ইনসাইড আউট করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান লিটন। ৯১ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় লিটন করেন ৭৬ রান। তাতে ভেঙে যায় চতুর্থ উইকেটে লিটন-শান্তর ১৭৮ বলে ১৬০ রানের জুটি।

লিটন সেঞ্চুরি করতে না পারলেও শান্ত তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। চতুর্থ ওয়ানডে সেঞ্চুরি করতে শান্তর লেগেছে ১১৪ বল। কিন্তু তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর ইনিংস বড় করতে পারেননি তিনি। ১১৯ বলে ৯ চার ও ২ ছক্কায় করেন ১০৫ রান। ৪৩তম ওভারের শেষ বলে তাঁকে ফিরিয়েছেন লেনক্স।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ
বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

লিটন-শান্তর ১৬০, বাংলাদেশ ২৬৫

