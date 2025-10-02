ব্যাটিংই দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের কাছে হারের পর অনুশোচনা করেছিলেন রশিদ খান—‘ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল আমাদের।’ সেই ম্যাচ জিততে না পারায় টুর্নামেন্টের সুপার ফোরে যাওয়া হয়নি আফগানিস্তানের। যেটাকে ব্যর্থতা হিসেবেই দেখছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ কিংবা দলের অন্যরা। আর বাংলাদেশ সুপার ফোরে উঠলেও আশানুরূপ ভালো খেলতে পারেনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে বোলাররা দুর্দান্ত খেলে দলকে ফাইনালে তোলার স্বপ্ন দেখালেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় পুড়েছে বাংলাদেশ।
নতুন একটি সিরিজের আগে বিগত টুর্নামেন্টের কাসুন্দি ঘাটার কারণ এই—শারজায় আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো করে এশিয়া কাপের ব্যর্থতা ঘোচাতে চায় দুই দলই। সিরিজকে ঘিরে আগের দিন দুই অধিনায়কই সংবাদ সম্মেলনে এসে প্রায় অভিন্ন লক্ষ্যের কথাই বললেন। চোটে পড়া লিটন দাসের পরিবর্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া জাকের আলী অনিক বললেন, ‘আমরা এখানে (আরব আমিরাতে) এসেছিলাম এশিয়া কাপে ভালো ক্রিকেট খেলতে। সেটা হয়নি, ব্যাপারটা হতাশার। তবে এই সিরিজ খেলার জন্য মানসিকভাবে ভালো অবস্থায় আছি। এই সিরিজকে ঘিরেই সব মনোযোগ আমাদের।’
আর আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান সিরিজে ভালো করার পাশাপাশি বিশ্বকাপের জন্য দল গুছিয়ে নেওয়ার কথাও বললেন,‘ ভালো প্রস্তুতি ছিল এশিয়া কাপের, তারপরও আমরা ভালো করতে পারিনি। তবে এমনটা হতেই পারে। ভুল থেকে শেখাটাই আসল। এই সিরিজে আমাদের ভালো করার সুযোগ। ভালো করে যাতে (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও নিতে পারি। বড় ইভেন্টের জন্য ভালো প্রস্তুতি দরকার। এশিয়া কাপের পর এই সিরিজ, আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে।’
সুপার ফোরে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে লিটনের অভাব অনুভূত হয়েছে অনেকের। এই সিরিজে না থাকাটাও কতটা প্রভাব ফেলবে দলের পারফরম্যান্সে? বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলীর উত্তর, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য লিটন নেই। তিনি শুধু দলের অধিনায়কই নন, দলে ভালো ব্যাটারও। তাঁর অনুপস্থিতি এশিয়া কাপে আমাদের ভুগিয়েছে। তবে তাঁকে ছাড়াই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভালো করার চেষ্টা করতে হবে।’
ছোট সংস্করণের ক্রিকেট টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তান দারুণ এক দল। দলটির বেশ কয়েকজন তারকা আইপিএলের মতো বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ের রেকর্ডেও পিছিয়ে বাংলাদেশ। ১৩ ম্যাচের ৭টিতে জিতেছে আফগানিস্তান। ৬টিতে বাংলাদেশ। ম্যাচের আগে তাই প্রতিপক্ষকে নিয়ে জাকের বললেন, ‘তারা ভালো একটা দল। তাদের আছে বিশ্বমানের স্পিনার। ভালো একটা সিরিজই হতে যাচ্ছে। আর আমরা এই সিরিজের জন্য প্রস্তুত।’
অধিনায়ক নিজে প্রস্তুত তো? এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন জাকের। ৬ ম্যাচে করেছেন ৭১ রান। অথচ টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়ার আগে পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উডের সঙ্গে কাজ করেছেন। জাকের বললেন, ‘আমরা কাজ করেছি, কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি।’ তবে এবার প্রস্তুত জাকের। নিজের পাশাপাশি দলের ব্যাটিং নিয়েই দুশ্চিন্তা তাঁর, ‘ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে ভালো করতে পারাটাই আমাদের আসল চ্যালেঞ্জ। যেহেতু এশিয়া কাপেও ব্যাটিংয়ের জন্য ভুগতে হয়েছে আমাদের। তাই ব্যাটিংয়ের দিকেই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ।’
