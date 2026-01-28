Ajker Patrika
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ
নেদারল্যান্ডস-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের সমীকরণ বাংলাদেশের পক্ষে এসেছে। ছবি: সংগৃহীত

নিজেদের কাজটা আগেই সেরে রেখেছিল বাংলাদেশ। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারায় নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ছিল তারা। সে ম্যাচের ফলাফল পক্ষে আসায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

সম্পর্কিত

ভারত-ম্যাচ বয়কট করলেই ৪৬০ কোটি টাকার মামলা সামলাতে হবে পাকিস্তানকে

ভারত-ম্যাচ বয়কট করলেই ৪৬০ কোটি টাকার মামলা সামলাতে হবে পাকিস্তানকে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী