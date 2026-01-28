টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

নিজেদের কাজটা আগেই সেরে রেখেছিল বাংলাদেশ। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারায় নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ছিল তারা। সে ম্যাচের ফলাফল পক্ষে আসায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।
দরজায় যথন কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, তখন দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা, কত দূর যেতে পারে—এমন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কথাবার্তা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে দেখা যাচ্ছে অন্য রকম ঘটনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ মাঠে গড়ায় কি না, সেটা নিয়েই তৈরি হয়েছে শঙ্কা৪ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে চলছে পাকিস্তানের টালবাহানা। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া আইসিসির এই ইভেন্টে পাকিস্তান খেলবে কি খেলবে না, সেটা নিয়ে এখন আলোচনা তুঙ্গে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক সচিব আরিফ আলী আব্বাসির মতে, এমন ঘটনায়১ ঘণ্টা আগে
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন মঈন আলী। এ জন্য ইংলিশ কাউন্টি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এক বছরের বেশি সময় পর অবসর ভেঙে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দিলেন তারকা অলরাউন্ডার।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্ব শেষ হবে আজ রাতে। শেষ রাতে রয়েছে একগাদা ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে বেনফিকার। কোপেনহেগেনের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। সন্ধ্যা ৭টায় সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে