Ajker Patrika
ক্রিকেট

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী

ক্রীড়া ডেস্ক    
অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী
ইয়র্কশায়ারের হয়ে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট খেলবেন মঈন আলী। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন মঈন আলী। এ জন্য ইংলিশ কাউন্টি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এক বছরের বেশি সময় পর অবসর ভেঙে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দিলেন তারকা অলরাউন্ডার।

সিলেট টাইটানসের হয়ে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন মঈন। এরপর ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন তিনি। দলটির হয়ে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের আগামী মৌসুমে দেখা যাবে মঈনকে। একশ বলের টুর্নামেন্ট হিসেবে পরিচিতি দ্য হান্ড্রেডের নিলামেও নাম তুলবেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের গত মৌসুমে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলেছেন মঈন। তবে গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে গ্লোবাল সুপার লিগ ও ক্যারিবিয়ান সুপার লিগ (সিপিএল) খেলতে মাঝপথে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট ছাড়েন তিনি। পরবর্তীতে দ্য হান্ড্রেড থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, তখন অনাপত্তিপত্রের (এনওসি) জন্য অবসরে যেতে হয় তাঁকে। সে অবসর ভেঙে ৩৮ বছর বয়সে ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন মঈন।

টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে এখন পর্যন্ত ১২৬ ম্যাচ খেলেছেন মঈন। ১৪১.২৪ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট হাতে করেছেন ৩ হাজার ১৭৮ রান। সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন তিনবার। এ ছাড়া অফস্পিনে তাঁর শিকার ৯৯ উইকেট। টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের আগামী মৌসুমে ইয়ার্কশায়ারে সতীর্থ হিসেবে আদিল রশিদ ও জনি বেয়ারস্টোকে পাবেন মঈন।

অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে মঈন বলেন, ‘আমি হেডিংলিতে (ইয়র্কশায়ারের মাঠ) খেলতে সব সময়ই পছন্দ করি। উইকেট, পরিবেশ, সমর্থক–সব মিলিয়ে এই জায়গাটি দারুণ। এটা আমার জন্য চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে। ভালো কিছু করার ক্ষুধা নিয়েই সেখানে যাচ্ছি। আমার সব অভিজ্ঞতা সেখানে বয়ে নিতে চাই। নিজের ক্রিকেট উপভোগ করতে এবং টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে ইয়র্কশায়ারের জন্য কিছু করতে মুখিয়ে আছি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটমঈন আলী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

সম্পর্কিত

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী

অবসর ভেঙে নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় মঈন আলী

রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

রাতে মাঠে নামছে রিয়াল-বার্সা, খেলা দেখবেন কোথায়

কেন বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ বদলায়নি আয়ারল্যান্ড

কেন বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ বদলায়নি আয়ারল্যান্ড