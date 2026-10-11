বাংলাদেশ কি লিড নিতে পারবে

প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের করা ৩৪৬ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ৪ উইকেটে হারিয়ে ২১৪ রান করেছে আফগানিস্তান। সফরকারীদের চেয়ে এখনো ১৩৫ রানে পিছিয়ে তারা। বাংলাদেশের সামনে এখন বড় বাধা রহমত শাহ। ৮৪ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ২৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবেন ইকরাম আলিখিল। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
আবুধাবি টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
ময়মনসিংহ-রংপুর
খুলনা-রাজশাহী
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ডারবার টেস্ট: ৩য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
লেজন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-ম্যানসিটি
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস
লা লিগা
রেসিং সান্তান্দার-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দিনটা প্রত্যাশামতো শেষ করতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ৩৪৬ রানের জবাবে আফগানিস্তান প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে তুলেছে ২১৪ রান।১৪ ঘণ্টা আগে
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