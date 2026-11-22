৭২০ রান করে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ল ভারত
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছে ভারত। ৯ উইকেটে ৭২০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছে তারা। বিদেশের মাটিতে টেস্টে এটিই ভারতের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। এই ইনিংসে একাধিক বিরল কীর্তিও গড়েছে দলটি।
৭২০ রান ভারতের টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। বিদেশের মাটিতে এর আগে এত রান করেনি ভারত। ২০১০ সালে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৭০৭ রান ছিল তাদের আগের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ে সংগ্রহ। এবার সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে শুভমান গিলরা।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে কোনো দলের সর্বোচ্চ ইনিংসও এখন ভারতের। এর আগে ১৯৯৫ সালে ওয়েলিংটনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬৬০ রান করেছিল। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে কোনো দলের সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ডও ভেঙেছে ভারত। ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ৭১৫ রানকে ছাড়িয়ে গেছে তারা।
টেস্টে পঞ্চমবারের মতো ৭০০ বা তার বেশি রান করেছে ভারত। এই তালিকায় তাদের চেয়ে এগিয়ে কেবল শ্রীলঙ্কা; সাতবার। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ চারবার করে ৭০০ ছাড়িয়েছে। পাকিস্তান দুবার এবং নিউজিল্যান্ড একবার এই কীর্তি গড়েছে।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের আগের সর্বোচ্চ টেস্ট সংগ্রহ ছিল ১৯৯৯ সালে আহমেদাবাদে ৫৮৩ রান। কিউইদের মাটিতে এর আগে ৫০০ ছাড়ানো ইনিংস ছিল একটিই। ২০০৯ সালে হ্যামিল্টনে ৫২০ রান করে অলআউট হয়েছিল ভারত।
এবারের ইনিংসে ভারতের আরেকটি কীর্তি টেস্ট ইতিহাসে নজিরবিহীন। প্রথম সাত উইকেটের প্রতিটি পতনের আগে অন্তত ৫০ রানের জুটি গড়েছে তারা। টেস্ট ক্রিকেটে এর আগে কোনো দল এক ইনিংসে প্রথম সাত উইকেটের প্রতিটি জুটিতে ৫০ বা তার বেশি রান করতে পারেনি।
এক ইনিংসে সাতটি ৫০ রানের জুটি গড়ার ঘটনা টেস্টে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০২৫-২৬ অ্যাশেজের সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়াও সাতটি এমন জুটি গড়েছিল। এই তালিকায় সর্বোচ্চ আটটি ৫০ রানের জুটির রেকর্ড ভারতের। ২০০৭ সালে দ্য ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই কীর্তি গড়েছিল তারা।
এ ছাড়া টেস্টে দ্বিতীয়বার কোনো দলের প্রথম পাঁচ ব্যাটার প্রত্যেকেই ৮০ বা তার বেশি রান করেছেন। এর আগে ২০১৪ সালে আবুধাবিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ৫৬৬/৩ ডি ইনিংসে এই কীর্তি ছিল।
ব্যাট হাতে রেকর্ড গড়েছেন ঋষভ পন্তও। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১২৮ রানের ইনিংসে ছক্কা মেরে টেস্টে তাঁর মোট ছক্কার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৮। এই সংস্করণে ছক্কার তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন শুধু বেন স্টোকস, ১৩৮টি। ব্রেন্ডন ম্যাককালামের ১০৭ ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন পন্ত।
ভারতের এক ইনিংসে ১৪টি ছক্কাও উল্লেখযোগ্য। টেস্টে এক ইনিংসে ভারতের এটি যৌথ তৃতীয় সর্বোচ্চ ছক্কার সংখ্যা। ২০১৯ সালে বিশাখাপত্তমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও ১৪টি ছক্কা মেরেছিল তারা। ২০২৪ সালে রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮টি এবং ২০০৯ সালে ব্রাবোর্নে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৫টি ছক্কা মেরেছিল ভারত।
টেস্টে নবম সেঞ্চুরি করে উইকেটরক্ষক হিসেবে শতকের তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন পন্ত। ইংল্যান্ডের লেস অ্যামসকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। এই তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ১৭টি ও অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ১২টি সেঞ্চুরি নিয়ে।
দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া, চার দেশেই টেস্ট সেঞ্চুরি করা ষষ্ঠ ভারতীয় হয়েছেন পন্ত। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। উপমহাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে এই তালিকায় আছেন সাঈদ আনওয়ার, ইউনিস খান ও কুমার সাঙ্গাকারাও। তবে পন্তই একমাত্র ব্যাটার, যিনি চার দেশেই উইকেটরক্ষক হিসেবে সেঞ্চুরি করেছেন।
অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের বোলার জ্যাকব ডাফির দিনটি ছিল হতাশার। এক ইনিংসে ২০১ রান খরচ করে টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কোনো বোলারের সর্বোচ্চ রান দেওয়ার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। ১৯৮৯ সালে অকল্যান্ডে পাকিস্তানের বিপক্ষে স্টিফেন বুক ২২৯ রান দিয়েছিলেন, যা এখনো এই তালিকার শীর্ষে।
৩৩ ওভারে ২০১ রান দিয়ে ডাফির ইকোনমি রেট ছিল ৬.০৯। টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে ২০০-এর বেশি রান খরচ করে ওভারপ্রতি ৬ রানের বেশি দেওয়ার ঘটনা এটি দ্বিতীয়বার। এর আগে ২০২২ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের জাহিদ মাহমুদ ৩৩ ওভারে ২৩৫ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছিলেন।
নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথামও দুই ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। দুই ইনিংসেই প্রথম ওভারে যশপ্রীত বুমরার শিকার হয়েছেন তিনি। টেস্টে দুই ইনিংসে জোড়া শূন্যের শিকার হওয়া নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় অধিনায়ক লাথাম। এর আগে ১৯৫৬ সালে ডানেডিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হ্যারি কেইভ এবং ১৯৯৭ সালে হোবার্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে স্টিফেন ফ্লেমিং এই বিব্রতকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন।
টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কোনো ওপেনারের জোড়া শূন্যের শিকার হওয়ার ঘটনা এটি অষ্টমবার। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয়বার। এর আগে ২০১০ সালে আহমেদাবাদে টিম ম্যাকিনটোশ এই কীর্তির শিকার হয়েছিলেন।
টেস্টে লাথামের শূন্যের সংখ্যা এখন ১৭। ওপেনার হিসেবে ১৬টি শূন্য নিয়ে তিনি মারভান আতাপাত্তুর সঙ্গে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে আছেন। তাঁদের ওপরে আছেন ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট ১৯টি ও মাইক আথারটন ১৭টি শূন্য নিয়ে।
দুই ইনিংসেই প্রথম ওভারে উইকেট নিয়ে আরেকটি রেকর্ড গড়েছেন বুমরা। টেস্টের দুই ইনিংসেই প্রথম ওভারে উইকেট নেওয়া ভারতীয় বোলারদের তালিকায় তিনি তৃতীয়। এর আগে শ্রীশান্ত ও জহির খান এই কীর্তি গড়েছিলেন। ২০০৬ সালে কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ইনিংসেই প্রথম ওভারে ক্রিস গেইলকে ফিরিয়েছিলেন শ্রীশান্ত। ২০০৭ সালে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ইনিংসের প্রথম বলেই জাভেদ ওমরকে আউট করেছিলেন জহির খান।