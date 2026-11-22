টিভিতে আজ কী কী খেলা দেখবেন
ওয়েলিংটন টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। ইউরোপিয়ান ফুটবলে মাঠ নামবে বার্সেলোনা, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো শীর্ষ ক্লাবগুলো। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
ওয়েলিংটন টেস্ট: ৪র্থ দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
হাল সিটি-ব্রাইটন
রাত ৮টা, সরাসরি
লিভারপুল-ম্যান. ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
ফ্যানকোড
ওসাসুনা-মালাগা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
গেতাফে-আতলেতিকো
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস