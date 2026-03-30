তারকাখ্যাতি কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করা উচিত না, বলছেন বিসিবি সহসভাপতি

খেলার সঙ্গে রাজনীতি মিশে যাওয়ার ঘটনা উপমহাদেশে নতুন কিছু নয়। অনেকে খেলা চলা অবস্থায় রাজনীতিতে জড়ান। কেউবা অবসরের পর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সাকিব আল হাসান, মাশরাফি বিন মর্তুজা, গৌতম গম্ভীর, সনাথ জয়াসুরিয়ার মতো তারকারা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারকাখ্যাতি কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করা মোটেই পছন্দ না বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদের।
নিজ কার্যালয় শাপলা হলে আজ খেলোয়াড়দের মাসিক ভাতা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সেই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক, সাবেক পরিচালক মাহবুব আনাম, সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল, বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ আরও অনেকেই ছিলেন। ক্রিকেটারদের আসলে খেলা চলাকালীন অবস্থায় রাজনীতিতে আসা উচিত না—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কথার সঙ্গে একমত কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ফারুক বলেন, ‘আমি অবশ্যই মনে করি একমত। দুইটা জিনিস— আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত দিচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তাঁরটা বলেছেন। আমি মনে করি তারকাখ্যাতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করা উচিত না।’
ফারুকের মতে আইন করে খেলোয়াড়দের রাজনীতিতে আসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বিসিবি সহসভাপতি বলেন, ‘রাজনীতি তো একটা মানুষের অধিকার। মনে করেন আপনি হয়তো কোনো না কোনো দলের সমর্থক। আপনি হয়তো কোনো দলের কর্মী না। আমাকে যদি বলেন, আমি একটা দলের সমর্থক, বাট আমি কিন্তু কোনো দলে নাম লেখাইনি। সো এরকম তো আপনি হবেনই, কেননা আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকবে। তবে সত্যি আপনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় যেতে চান, খেলার সময় এটা একদম আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় তিনি যেটা বলেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত।’
খেলা ছেড়ে বরং রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন ফারুক। বিসিবি সহসভাপতি আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘খেলা ছাড়ার পরে রাজনীতিতে আসার দুনিয়ায় অনেক উদাহরণ আছে। আপনি খেলা ছাড়বেন, এক সময় রাজনীতি করবেন। আমাদের কিছু খেলোয়াড় যাঁরা এই সমস্যায় ভুগছেন— আপনারা সবাই জানেন। নাম বলার প্রয়োজন মনে করি না। এটা যাতে আর আমরা দেখতে না পাই।’
পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে সাকিব আল হাসানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছিল ২৪ জানুয়ারির পর থেকেই। শেষ পর্যন্ত মার্চে তাঁকে ছাড়াই পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে খেলেছে বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশে সীমিত ওভারের ক্রিকেটের সিরিজ খেলতে আসছে নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিয়ে সাকিবের ফেরা নিয়েও চলছে নানা কথাবার্তা। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ফারুক বলেন, ‘আমার কাছে কোনো আপডেট নেই। ক্রিকেট অপারেশনস ভালো করে বলতে পারবে।’
২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের পর সাকিবকে আর দেখা যায়নি বাংলাদেশের ক্রিকেটে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন তিনি। ১৭ এপ্রিল ওয়ানডে দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এই সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি হবে। ২ মে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি দিয়ে শেষ হবে সিরিজ। এখন সাকিবের প্রত্যাবর্তন নিউজিল্যান্ড সিরিজে হবে কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) গতকাল লাহোর কালান্দার্স-করাচি কিংস ম্যাচ নিয়ে আলোচনা কম হচ্ছে না। বল টেম্পারিং কাণ্ডে আলোচিত লাহোর কালান্দার্স শেষ ওভার পর্যন্ত লড়েও ম্যাচটা হেরে গেছে। মোস্তাফিজুর রহমান-পারভেজ হোসেন ইমনদের প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটারও পেয়েছেন শাস্তি।১ ঘণ্টা আগে
ক্যামেরুন গ্রিনকে নিয়ে করা আজিঙ্কা রাহানের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল)। তারকা অলরাউন্ডারকে বোলিং করাতে না পারায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এপর দায় চাপিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। তাঁর অভিযোগের জবাব দিতেও বেশি সময় নিল না সিএ।৩ ঘণ্টা আগে
সময়টা ভালো যাচ্ছে না টাইগার উডসের। সড়ক দুর্ঘটনায় কোনো রকমে প্রাণে বাঁচলেও জেলে থাকতে হয়েছিল। এবার তাঁর সংসার ভাঙার আশঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
চপ্পল পরে প্রায় ছয় কোটি টাকার ল্যাম্বারগিনি ইউরাস চালিয়ে বেশ বিতর্কের মুখেই পড়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। কয়েক দিনের মাথায় ফের খবরের শিরোনাম হলেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার। প্রেমিকাকে বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দিয়েছেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে