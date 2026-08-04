ইংল্যান্ড দলে ফিরতে চান বেন স্টোকস

শিরোনামটা দেখে মনে হতে পারে অবসর ভেঙে আবার ফিরে আসতে চান ইংল্যান্ড দলে। ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বেন স্টোকস কোচ হয়ে যুক্ত হতে চান ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সঙ্গে।
এমনই এক উচ্চাশার কথা বেন স্টোকস জানিয়েছেন ‘ফর দ্য লাভ অব ক্রিকেট’ পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আর কোনো পরিকল্পনা তাঁর নেই। যদিও সম্প্রতি ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পুরুষ দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, স্টোকস আবারও টেস্ট দলে ফিরতে পারেন। তবে সেই সম্ভাবনা একেবারেই নাকচ করে দিয়ে কোচ হিসেবে ফেরার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার।
সেই লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি। স্টোকসের ভাষায়, ‘আমি এখন লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স করছি। কারণ খেলোয়াড়ি জীবন শেষ হলে আমি কোচিংয়েই থাকতে চাই। ইংল্যান্ডের কোচ হওয়া? অবশ্যই সেটা আমার স্বপ্ন। মাঠে না খেলেও নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে চাই।’
গত জুনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারার পর অধিনায়কত্ব ছাড়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেও অবসরের ঘোষণা দেন স্টোকস। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দলীয় কারফিউ ভঙ্গ করে সতীর্থ গাস অ্যাটকিনসনের সঙ্গে নাইটক্লাবে যাওয়ার ঘটনায় তাঁকে দল থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরে স্টোকস জানিয়েছিলেন, টানা চার বছর অধিনায়কত্বের চাপ তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত করে তুলেছিল।
পডকাস্টে স্টোকস হ্যারি ব্রুককে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেন, ‘যদি মনে করেন কেউ ভালো অধিনায়ক হতে পারে, তাহলে দায়িত্বটা তাকেই দেওয়া উচিত। কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এতে তার কাছে কী বার্তা গেল? সে তো সহ-অধিনায়ক। অথচ অধিনায়ক খেলছে না, তারপরও তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো না। এটা কীভাবে সম্ভব?’ এরপর তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি যখন নেতৃত্বের দায়িত্ব নিই, তখন আমারও তো অধিনায়কত্বের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।’
খেলোয়াড় হিসেবে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক চুকালেও ক্রিকেট বেন স্টোকসের রক্তে। তাই তো কোচ হয়েই ফিরতে চান ইংল্যান্ড দলে।
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