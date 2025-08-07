ক্ষমতা থাকলে বাবরকে টি-টোয়েন্টিতে নিতেন ওয়াসিম

ক্রীড়া ডেস্ক
৮ মাস ধরে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে নেই বাবর আজম। সবশেষ ১১ টি-টোয়েন্টিতে নেই ফিফটিও, তাঁর স্ট্রাইকরেট নিয়েও বিভিন্ন সময় সমালোচনা হয়। তরুণদের সঙ্গে বাবরকেও এখন লড়াই করতে হচ্ছে। হাসান নওয়াজ-সাইম আইয়ুবদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও হাই স্ট্রাইকরেট বাবরের পজিশনকে নড়বড়েই করে রেখেছে।
তবে বড় টুর্নামেন্টের আগে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক—এটাই যেন মনে করিয়ে দিলেন পাকিস্তানের সাবেক কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম। আসন্ন এশিয়া কাপ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাবরকে দলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আকরাম জানিয়েছেন, যদি ক্ষমতা থাকত, তিনি বাবরকে টি-টোয়েন্টি দলে নিতে। পাকিস্তানের সাবেক পেসার বলেন, ‘আমার ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই টি-টোয়েন্টি দলে বাবর আজমকে নিতাম। সামনে এশিয়া কাপ, এরপর বিশ্বকাপ—এই সময়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যাটারের দরকার আছে আমাদের। মানুষ ভুলে গেছে, ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের সমারসেটে খেলতে গিয়ে তার স্ট্রাইক রেট ছিল দেড় শর কাছাকাছি। পরিস্থিতি বুঝে সে খেলতে পারে, এই সামর্থ্য বাবরের আছে।’
পিসিবি এরই মধ্যে বাবরকে নিয়ে ভাবছে। এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত প্রাথমিক দলে রয়েছে তাঁর নাম, যদিও মূল দলে জায়গা পাওয়া এখনো নিশ্চিত নয়।
বাবরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকরাম আরও বলেন, ‘বড় দলের বিপক্ষে যখন ১৪০–১৬০ রান তাড়া করতে হবে, তখন এমন একজন দরকার যে ইনিংস ধরে রাখতে পারে, দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পারে। বাবর এখনো বিশ্বের সেরা ব্যাটারদের একজন। ক্রিকেটকে দেওয়ার মতো ওর এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। ও পাকিস্তানকে অনেক কিছু জিতিয়ে দিতে পারে। আমাদের উচিত ওকে সমর্থন দেওয়া।’
বাবরের ব্যাটিং পজিশন নিয়েও মত দিয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার। তিনি মনে করেন, ‘কোচ চাইলে যেকোনো পজিশনে বাবরকে খেলাতে পারেন। তবে আমার মতে তার জন্য আদর্শ পজিশন হলো তিন নম্বর। অবশ্য সবই নির্ভর করে ম্যাচের পরিস্থিতির ওপর।’
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাবরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন ওয়াসিম আকরামের এই মন্তব্য হয়তো বাবর ভক্তদের মনে আশার আলো জ্বালাবে। এখন দেখার বিষয়, পিসিবি এবং নির্বাচকেরা অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখেন, নাকি তরুণদের ওপর আস্থা বজায় রাখেন।
