Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

টেস্ট র‍্যাঙ্কিং

এত নিচে আগে কখনোই নামেনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৪
এত নিচে আগে কখনোই নামেনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ কোথায়
ইংল্যান্ডের কাছে টেস্টে ধবলধোলাইয়ের পর র‍্যাঙ্কিংয়ে নিচে নেমে গেছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ইংল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবি হয়েছে পাকিস্তানের। ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার পর সেটার প্রভাব পড়েছে র‍্যাঙ্কিংয়েও। এখন নিচের সারিতে অবস্থান করছে এশিয়ার এই দল।

হেডিংলিতে ইনিংস ও ১০৩ রানে হেরে ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু করা পাকিস্তান এই ম্যাচটি হেরেছিল তিন দিনে। লর্ডস ও এজবাস্টন টেস্ট চার দিনে গড়ালেও ন্যুনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি পাকিস্তান। ধবলধোলাইয়ের পর এক ধাপ পিছিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে নেমে গেছে পাকিস্তান।বর্তমানে দলটির রেটিং পয়েন্ট ৭১। টেস্ট ইতিহাসে এত নিচে কখনোই নামেনি পাকিস্তান। তাদের চেয়ে তিন ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে অবস্থান করা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৬৮।

পাকিস্তানের অবনতিতে সুখবর পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এক ধাপ এগিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে আট নম্বরে অবস্থান করা উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ৭৪। এজবাস্টনে গতকাল পাকিস্তান-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শেষ হয় চার দিনে। পাকিস্তান ৮ উইকেটে হারের পর আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করলে কেবল তাদের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জায়গার পরিবর্তনই শুধু হয়েছে।

পাকিস্তানের ভরাডুবির পর আইসিসিতে যা বললেন আফ্রিদিপাকিস্তানের ভরাডুবির পর আইসিসিতে যা বললেন আফ্রিদি

১২৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। দুই, তিন, চার ও পাঁচ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও ইংল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট ১১৯, ১০৬, ১০৫ ও ১০২। দশ নম্বরে থাকা জিম্বাবুয়ের রেটিং পয়েন্ট ১৭। হারারেতে জুনে মাত্র তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৮৫ রানে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে।

যে মন্ত্রে পাকিস্তানের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন অভিষিক্ত রাজাউল্লাহযে মন্ত্রে পাকিস্তানের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন অভিষিক্ত রাজাউল্লাহ

টেস্টে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দল এগোচ্ছে ভিন্ন পথে। মে মাসে বাংলাদেশ আতিথেয়তা দিয়েছিল পাকিস্তান। দুটি টেস্টই পাঁচ দিনে গড়িয়েছিল। ১০৪ ও ৭৮ রানে জিতেছিল বাংলাদেশ। তাতেই ছয় নম্বরে ওঠে বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের কাছে ভরাডুবির পর নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল অস্ট্রেলিয়া সফরে ১-১ সমতায় ড্র করে হারানো র‍্যাঙ্কিং পুনরুদ্ধার করেছে।

টেস্ট ইতিহাসের সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ, বেকায়দায় পাকিস্তানটেস্ট ইতিহাসের সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ, বেকায়দায় পাকিস্তান

অন্যদিকে পাকিস্তান মাঝে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে গিয়ে ১-১ সমতায় সিরিজ ড্র করেছে। এই সিরিজ দিয়েই টেস্টে তিন বছর পর নেতৃত্বে ফেরেন বাবর আজম। তবে ইংল্যান্ড সিরিজে ফের ধবলধোলাই হয় পাকিস্তান। লর্ডস ও এজবাস্টনে পাকিস্তান দুই টেস্টে ১৯৪ রান ও ৮ উইকেটে হেরে যায়।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত