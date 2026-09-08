বাঁচা-মরার ম্যাচে আজ নামছে বাংলাদেশ

‘তিনে তিন’ করে আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা। নারী টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপ থেকে শ্রীলঙ্কার পর দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা শেষ চারে খেলবে, সেটি নির্ধারিত হবে আজ বাংলাদেশ-আরব আমিরাত ম্যাচে।
বাংলাদেশ ও আরব আমিরাত—দুই দলেরই পয়েন্ট সমান ২। তাই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে উঠতে দুই দলের সমীকরণে কোনো ‘যদি’, ‘কিন্তু’ নেই। জিতবে যে দল, সেমিফাইনালে খেলবে তারা।
নিগার সুলতানা জ্যোতিরা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগের ম্যাচটা জিতলেই এই বাঁচা-মরার পরীক্ষায় পড়তে হতো না বাংলাদেশকে। কিন্তু লঙ্কানদের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। ১১৪ রানের পুঁজি নিয়ে লড়াই জমিয়ে তুলেও ব্যর্থ জ্যোতিরা। ব্যাটিং, বোলিংটা আরও ভালো হতে পারত। ফিল্ডিংও কি বেশি ভালো হয়েছে? ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে তো ম্যাচের শেষ দিকে গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্যাচ মিসকে হারের জন্য দায়ী করলেন সোবহানা মোস্তারি। বললেন, ‘১৮তম ওভার পর্যন্ত ম্যাচটি আমাদের হাতেই ছিল। তো ১৮তম ওভারে আমরা ডিপ মিড উইকেটে একটি ক্যাচ মিস করি। ক্যাচটি নিতে পারলে হয়তো ম্যাচটি জিততে পারতাম।’
ক্যাচ মিসের পাশাপাশি স্কোরবোর্ডে ২০-২৫ রান কম তোলার আক্ষেপও মোস্তারির কণ্ঠে, ‘এটা (স্কোর) যথেষ্ট ভালো লক্ষ্য ছিল না। কারণ, আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৪০-এর বেশি রান করা। দুর্ভাগ্যবশত মিডল ওভারে আমাদের রানরেট স্লো হয়ে যায়। আমি এবং স্বর্ণা স্ট্রাইক রোটেট করেছি, কিন্তু শেষ ৩-৪ ওভারে আমরা সেটার সঠিক সুযোগ নিতে পারিনি।’
এশিয়া কাপের মতো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভালো কিছুর জন্য আরও উন্নতির তাগিদ মোস্তারির, ‘কিছু জায়গায় আমাদের নিশ্চিতভাবে উন্নতি করা উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা ক্যাচ মিস করেছি এবং কিছু ফিল্ডিংও মিস হয়েছে। ব্যাটিংয়েও আমরা ১৪০ রান তুলতে পারিনি। তো হ্যাঁ, আমাদের এই ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে।’
টিকে থাকার লড়াইয়ে আরব আমিরাতকে হারাতেও ভালো খেলার তাগিদ দিয়ে মোস্তারি বললেন, ‘আরব আমিরাতও ভালো দল। এখন আমাদের সব মনোযোগ এই ম্যাচের দিকে এবং আমাদের ম্যাচটি জিততে হবে।’
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