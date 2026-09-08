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ফুটবল

‘এমবাপ্পের এভাবে ব্যালন ডি’অরের জন্য ভোট চাওয়া শিশুসুলভ আচরণ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ৫৩
‘এমবাপ্পের এভাবে ব্যালন ডি’অরের জন্য ভোট চাওয়া শিশুসুলভ আচরণ’
এবার ব্যালন ডি’অর জিততে চান কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

জিতেছেন বিশ্বকাপ। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে দুইবার জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কার। ফুটবল বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটাও লিখিয়েছেন নিজের নামে। অনেকেই বুঝে গেছেন যে এখানে কিলিয়ান এমবাপ্পের কথা বলা হচ্ছে। তবে তারকা এই ফুটবলার এখনো জেতেননি ব্যালন ডি’অর পুরস্কার। সেই ইচ্ছে প্রকাশ করতে গিয়েই তোপের মুখে পড়েছেন ফ্রান্সের অধিনায়ক।

চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুম শুরুর আগে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পে ব্যালন ডি’অর জয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তবে এখানে দর্শকদের ভোটও গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভোট চেয়ে বসলেন ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড। এমবাপ্পের এমন আচরণ ফ্রান্সের সাবেক ফরোয়ার্ড ক্রিস্তভ দুগারির মোটেও পছন্দ হয়নি। দুগারি বলেন, ‘এভাবে প্রকাশ্যে কোনো ব্যক্তিগত পুরস্কারের (ব্যালন ডি’অর) দাবি করা আমার কাছে শিশুসুলভ মনে হয়। বিশেষ করে, জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে এমন পুরস্কার দাবি করার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই।’

প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে ২০২৪ সালে এমবাপ্পে এসেছেন রিয়াল মাদ্রিদে। লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে দুই মৌসুম মিলিয়ে ১০৭ ম্যাচে করেছেন ৯০ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ১২ গোলে। তবে রিয়ালের হয়ে দুই মৌসুমে কোনো মেজর শিরোপা জিততে পারেননি। এমনকি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে এমবাপ্পে ১০ গোলে গোল্ডেন বুট জিতেছেন ঠিকই। তবে তাঁর দল ফ্রান্স হয়েছে চতুর্থ।

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দুগারির মতে ফুটবল এখন দলের চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড বলেন, ‘ফুটবল দিন দিন আরও বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। বিষয়টি দেখে আমি খুব বিরক্ত। নিজের কথা এবং ব্যক্তিগত পুরস্কার নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে দলের কথা বলা উচিত। একসঙ্গে সাফল্য ভাগ করে নেওয়ার কথা বলা উচিত। যে ট্রফিগুলো তোমরা জিততে পারোনি, কিন্তু একসঙ্গে জিততে চেয়েছিলে, সেগুলোর কথাও বলা উচিত।’

স্প্যানিশ সুপার কাপ, লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগ—সবশেষ ২০২৩-২৪ মৌসুমে ট্রেবল জিতেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু পরের দুই মৌসুম (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭) কোনো শিরোপাই জিততে পারেনি। এবার তারা অপেক্ষা ঘোচাতে নামবে চ্যাম্পিয়নস লিগে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ-ইন্টার মিলান ম্যাচ।

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ইন্টারের বিপক্ষে নামার আগে রিয়ালের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন এমবাপ্পে। ফ্রান্সের তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আপনি যখন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলেন, যে ক্লাবকে বিশ্বের সেরা ক্লাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন ভক্ত-সমর্থকেরা আপনার কাছে এই পুরস্কার আশা করবেন।হয়তো এবার ব্যালন ডি’অরের জন্য ভালো একটি বছর হতে পারে। তবে মানুষ তাঁদের নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দিতে পারেন।’

২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের হয়ে ১০৬ ম্যাচে ৬৬ গোল করেছেন এমবাপ্পে। অ্যাসিস্ট করেছেন ৪৪ গোলে। যার মধ্যে ২২ গোল করে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটি নিজের করে নিয়েছেন তিনি। এই ১২ গোলের ১৮টিই এসেছে সবশেষ দুই বিশ্বকাপে। ২০২২ ও ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ৮ ও ১০ গোল করেছেন। দুবারই ফরাসি ফরোয়ার্ড জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কার।

বিষয়:

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