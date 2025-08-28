রমজানে পানীয় পান করায় কোনো ভুল দেখছেন না ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় মোহাম্মদ শামির কোমল পানীয় পান করা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের সময় তিনি সীমানার ধারে পানি পান করছেন। পাঁচ মাস পর এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন শামি।
শামির কোমল পানীয় পানের ঘটনা ঘটেছিল এ বছরের ৪ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভারত-অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে। যে সময়ে এমনটা করেছিলেন, তখন ছিল পবিত্র রমজান মাস। মুসলমানদের যখন রোজা রাখা ফরজ, সেই সময় কোমল পানীয় পান করায় তুমুল সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। নিউজ২৪ নামে এক সংবাদমাধ্যমে গতকাল দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই ব্যাপারে শামি বলেন, ‘৪২ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলছি। এখানে নিজেদের আমরা উৎসর্গ করছি। এমনকি এ ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনার ক্ষেত্রেও আমাদের নিয়মে বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমি দেশের জন্য কোনো কাজ করছেন বা ভ্রমণ করছেন। মানুষের এসব ব্যাপার বোঝা উচিত। আমি জানি মানুষ অন্য কাউকে রোল মডেল মনে করে। একই সঙ্গে এটাও বিবেচনায় নেওয়া উচিত সেই ব্যক্তি কী করছেন এবং কীসের জন্য করছেন।’
শামির ওপর সামাজিক মাধ্যমে আক্রমণের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে দুবাইয়ে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে ১০ উইকেটে হারের পর ভারতীয় এই ক্রিকেটারের ধর্মীয় পরিচয় তুলে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। নেটিজেনদের এমন ভর্ৎসনা নিয়ে অবশ্য বেশি চিন্তা করছেন না শামি। ৩৪ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার বলেন, ‘এটার মানে হচ্ছে কেউ কোনো একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করে লাইমলাইটে আসতে চান। সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য আমি কখনোই দেখি না। দল আমার অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ করে।’
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শামি অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের মতো ভারতীয় তারকারা সাম্প্রতিক সময়ে অবসর নেওয়ায় শামির কাছেও এসেছে সেই প্রসঙ্গ। অবসরের প্রসঙ্গে শামি জানিয়েছেন, যেদিন খেলতে ভালো লাগবে না, স্বেচ্ছায় তখন সরে যাবেন ক্রিকেট থেকে। এ বছরের মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী শামির লক্ষ্য এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ভারতীয় এই পেসার তাই ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন।
